Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çalışanını takip programıyla izleyen patronun delilleri geçersiz sayıldı

    Çalışanın bilgisayarına yerleştirdiği takip programıyla yazışmalarını inceleyip, işten çıkaran patron için emsal karar verildi. Fesih sebebi olarak sunulan delilleri Yargıtay geçersiz saydı.
    2 hf.
    2,5b
    1
    5
    Diğer
    Abone ol
    Onur Emre Karadağ
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Çalışanını takip programıyla izleyen patronun delilleri geçersiz sayıldı
    Tam Boyutta Gör

    Son yıllarda sıkça gündeme gelen, çalışanları özel yazılımlarla takip etme konusunda Yargıtay emsal bir karar verdi. Bilgisayarına yerleştirilen bu tür bir programla, yazışmaları takip edilip sözleşmesi feshedilen mühendis, açtığı dava ile fesih sebebinin haksız bulunmasını sağladı.

    Çalışan takip konusunda bilgilendirilmedi

    İşveren, şirkete ait bilgisayardaki yazışmalarda, çalışanının işinden ve arkadaşlarından memnun olmadığını ve bu memnuniyetsizliğini uygun olmayan ifadelerle danışman firmalara anlattığını söyledi. Bu deliller ışığında çalışanın iş sözleşmesi feshedildi. Ancak dosyayı inceleyen Yargıtay 22. Hukuk Dairesi, çalışanın bilgisayarına yerleştirilen takip sisteminden haberdar olmadığına ve izlemenin yapılacağı konusunda bilgilendirilmediğine dikkat çekerek feshin haklı sayılamayacağını belirtti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Amazon, Microsoft'a verilen JEDI sözleşmesiyle ilgili olarak Pentagon'a dava açtı

    İşveren tarafından, gizli şirket bilgilerini içeren USB cihazın bulunduğu iddia edilse de davacının zaman zaman işini evden de yürütebildiği ve iş sırrı niteliğindeki bilgileri işyeri dışına çıkardığına dair somut delil sunulamadı. Ek olarak personelin çalışma süresi içerisinde kariyer sitelerine girdiği, sohbet sitelerinde zaman geçirdiği, bir başka arkadaşını işverenine bazı bilgileri vermemesi konusunda yönlendirdiği, fuarlara katılmama konusunda çeşitli bahaneler ürettiği görülse de takip yazılımı ile elde edilen bu bilgilerinin kullanılamayacağı belirtildi. Kararın detaylı açıklaması ise bu şekilde:

    “İşverenin yönetim hakkının bir sonucu olarak işçiyi elektronik ortamda izlemesi ve takip etmesi her zaman mümkündür. Ancak bunun için işçinin bu izleme hakkında bilgilendirilmiş olması şarttır. İşçinin izlendiğine dair bilgilendirilmemesi veya gizlice izlenmesi, bu izleme neticesinde elde edilen veriler, iş sözleşmesinin işçi tarafından ihlal edildiğini açıkça ortaya koysa dahi, hukuka aykırı olarak kabul edilmelidir.”

    Ayrıca Bkz. "Türkiye'deki sosyal medya yasası Almanya'dakine ne kadar benziyor?"

    Tüm bu bilgiler ışığında işveren, çalışanın İş Mahkemesi’ne giderek açtığı dava sonucunda haksız kabul edildi. Fesih sebebi geçersiz sayıldığı durumlarda, 30 iş gününü doldurmuş her işçi, işe iade davası açabilir.



    https://www.indyturk.com/node/221196/haber/%C3%A7al%C4%B1%C5%9Fan%C4%B1n%C4%B1n-yaz%C4%B1%C5%9Fmalar%C4%B1n%C4%B1-takip-edip-i%C5%9Ften-%C3%A7%C4%B1karan-patron-i%C3%A7in-yarg%C4%B1tay%E2%80%99dan-emsal?utm_campaign=Bundle&utm_medium=referral&utm_source=Bundle Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    AnTuTu, Şubat ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı
    5 ay
    Huawei, AppGallery’deki uygulamalardan komisyon almayacak
    5 ay
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Yıldırım Demirören (Mehmet kapçak) 2 hf. en beğenilen
    İşsiz kaldığı dönemin ödemelerini alır ve kıdem tazminatı ile şirketten ayrılır.İşe iade gerçekleşmez.
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 2 hf.
    Çalışanlarına bu bilgisayarlar şirket tarafından incelenip kayıt edilebilir diye bir uyarı yazısı koysaydı yaptığı hukuka aykırı değildi işçiye söylemeden uygulaması büyük sorun. Kişisel ailevi yazışmalarını takip edip röntgenlemesi bile mümkün. Suçu büyüyebilir mazallah patronun.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yıldırım Demirören (Mehmet kapçak) 2 hf. en beğenilen
    İşsiz kaldığı dönemin ödemelerini alır ve kıdem tazminatı ile şirketten ayrılır.İşe iade gerçekleşmez.
    1 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 2 hf. Yıldırım Demirören
    nasıl alacak işyeri gel çalış derse ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kayamtky 2 hf.
    Çalışan işe dönse bile, bu saatten sonra işveren ona mobbing uygular, sonunda dayanamayıp işten çıkacaktır.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 2 hf.
    ne yapacak işci işe geri iade isteyip aynı yerde çalışacakmı ? :)
    boş işler
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. İBB'den elektrikli scooter düzenlemesi: Plaka sistemine geçilecek ve ücretler düzenlenecek 2 hf. İngiliz Sahil Güvenliği arama kurtarma faaliyetleri için İHA kullanmaya hazırlanıyor 2 hf. Garmin fidyecilere birkaç milyon dolar ödemiş olabilir 2 hf. Uygun fiyatlı Google Pixel 4a tanıtıldı 2 hf. ID-Cooling SE-914-XT serisi soğutucularını duyurdu 2 hf. Bakteriyofajlar Staphylococcus auerus enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılabilir 2 hf. Intel Tiger Lake-H işlemcilerini önümüzdeki yıl duyurabilir 2 hf. VRK-1 enzim aktivitesi nematodlarda yaşam ömrünü uzatıyor 2 hf. WhatsApp'a web'de arama özelliği geldi 2 hf. Google Haritalar Foursquare benzeri bir platforma dönüşüyor 2 hf. Yeni Chrome eklentisi reklamların sizi nasıl takip ettiğini gösteriyor 2 hf. Google tekel olmak için neler yaptı? İşte belgeleriyle Google'ın etik dışı rekabet stratejileri 2 hf. Xiaomi'nin 11 Ağustos tarihinde Mi 10 Pro Plus modelini tanıtması bekleniyor 2 hf. DualShock 4 kontrolcüsü, PS5 oyunlarında kullanılamayacak 2 hf. Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G aynı karede 2 hf. MIUI 12 kullandık | Xiaomi'nin yeni Android arayüzü 2 hf. Microsoft, TikTok'u satın almak istediğini resmen doğruladı 2 hf. Realme V5 tanıtıldı: 5G desteği, dörtlü kamera, 5.000 mAh pil 2 hf. Apple, İngiltere'deki mülk sahiplerinden Apple Store kiralarını yüzde 50 düşürmelerini istiyor 2 hf. Microsoft, KB4559309 güncellemesinin bilgisayarları yavaşlattığını kabul etti 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Çalışanını takip programıyla izleyen patronun delilleri geçersiz sayıldı Sonraki Xiaomi'nin gürültü engelleme özelliğine sahip ilk kablosuz kulaklığı onaylandı 2 hf. TikTok hisselerini Microsoft satın alıyor 2 hf. Galaxy Buds Live kulaklıklar yaka mikrofonu olarak kullanılabilecek 2 hf. Samsung Galaxy S20 Fan Edition 5G'nin görüntüsü sızdırıldı 2 hf. Marvel’s Avengers oyununda Spider-Man sadece PS4’e özel olacak 2 hf. Mad Catz yeni bir oyuncu faresi duyurdu 2 hf. Razer BlackShark V2 oyuncu kulaklıkları duyuruldu 2 hf. WhatsApp'a 138 yeni emoji eklenecek: İşte o emojiler 2 hf. SpaceX astronotları Dünya'ya böyle iniş yaptı (VİDEO) 2 hf. CCleaner yine iş başında: Firefox eklentilerini siliyor 2 hf. Jaquet Droz Grande Seconde Off-Centered Chronograph modelini duyurdu 2 hf. Windows 10 2004’e çoğu sorunu çözen yama geldi 2 hf. Dinozorlarların ortak akrabası Kongonaphon fosilleri incelendi 2 hf. Android için Dark Sky hava durumu uygulaması Apple anlaşması gereği kapatıldı 2 hf. League of Legends Dünya Şampiyonası Eylül ayında Şangay’da gerçekleşecek 2 hf. Motorola Moto G9 Plus'ın teknik özellikleri ortaya çıktı 2 hf. Sony yeni ses ürünlerini 6 Ağustos'ta tanıtacak 2 hf. Google Chrome artık kayıtlı şifreleri düzenlemeye izin verecek 2 hf. Galaxy Note 20 alanlara 3 aylık Xbox Game Pass aboneliği hediye edilecek 2 hf. AB, Google'ın Fitbit satın almasını inceleyecek Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız