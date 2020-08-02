Türkiye'deki sosyal medya yasası Almanya'dakine ne kadar benziyor?

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Sosyal medya platformlarına düzenlemeler getiren yasa, 31 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlarak yürürlüğe girdi. Yeni yasa ile birlikte büyük yabancı sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilci belirlemesi gerekiyor. Temsilci belirlemeyen sitelere bant genişliği yüzde 90 oranında daraltılıyor. Yani site ciddi oranda yavaşlatılıyor. Türkiye’deki kullanıcıların verileri Türkiye’deki sunucularda depolanacak. Kişisel hak ihlali ve özel hayatın gizliği ile ilgili taleplere platformların en geç 48 saat içinde yanıt vermesi gerekiyor.

Türkiye’deki yetkili birimlerin içerik çıkarma talebinin yerine getirilmemesi halinde ilgili sosyal medya platformlarına para cezası uygulanacak. Sosyal ağ sağlayıcıları, içerik kaldırma taleplerini 6 aylık periyotlar halinde ve karar gerekçeleriyle birlikte halka açık bir şekilde raporlamak zorunda.

Ayrıca Bkz. "Sosyal medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi"

Yasa hazırlanırken Almanya örnek alındı ancak farklılıklar var

AK Parti yetkililerinin açıklamalarına göre bu yasa açıklanırken Almanya’daki Netzdg sosyal medya yasası örnek alınmış. Temsilci bulundurma ve raporlama zorunluluğundan dolayı Almanya’daki yasaya benziyor ancak yaptırım açısından Türkiye’deki yasanın farklı olduğu görülüyor. Ayrıca Türkiye’deki yaptırımlarda kontrol BTK ve çok sayıda yetkili devlet kurumunda ancak Almanya’da Federal Adalet Bakanlığı tarafından yaptırım uygulandığı görülüyor. Türkiye'de yüzde 90 bant daraltma cezası gibi neredeyse ilgili sosyal medya platformuna bağlantıyı kesen bir ceza veriliyor fakat Almanya'da yumuşak cezalar uygulanıyor. Türkiye ve Almanya’da yürürlükte olan sosyal medya yasalarındaki farklılıkları aşağıdaki görsellerden görebilirsiniz.

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https://youtu.be/GjHfQrAvTrU?t=345

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