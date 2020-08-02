Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'deki sosyal medya yasası Almanya'dakine ne kadar benziyor?

    Resmi Gazete'de yayımlanarak hayatımıza giren sosyal medya yasasını Almanya'daki Netzdg yasası ile karşılaştırdık. İki yasa arasındaki farklılıkları haberimizde bulabilirsiniz.
    2 hf.
    4,2b
    1
    34
    sosyal ...
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Türkiye'deki sosyal medya yasası Almanya'dakine ne kadar benziyor?
    Tam Boyutta Gör

    Sosyal medya platformlarına düzenlemeler getiren yasa, 31 Temmuz 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlarak yürürlüğe girdi. Yeni yasa ile birlikte büyük yabancı sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilci belirlemesi gerekiyor. Temsilci belirlemeyen sitelere bant genişliği yüzde 90 oranında daraltılıyor. Yani site ciddi oranda yavaşlatılıyor. Türkiye’deki kullanıcıların verileri Türkiye’deki sunucularda depolanacak. Kişisel hak ihlali ve özel hayatın gizliği ile ilgili taleplere platformların en geç 48 saat içinde yanıt vermesi gerekiyor.

    Türkiye’deki yetkili birimlerin içerik çıkarma talebinin yerine getirilmemesi halinde ilgili sosyal medya platformlarına para cezası uygulanacak. Sosyal ağ sağlayıcıları, içerik kaldırma taleplerini 6 aylık periyotlar halinde ve karar gerekçeleriyle birlikte halka açık bir şekilde raporlamak zorunda.

    Ayrıca Bkz. "Sosyal medya yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi"

    Yasa hazırlanırken Almanya örnek alındı ancak farklılıklar var

    AK Parti yetkililerinin açıklamalarına göre bu yasa açıklanırken Almanya’daki Netzdg sosyal medya yasası örnek alınmış. Temsilci bulundurma ve raporlama zorunluluğundan dolayı Almanya’daki yasaya benziyor ancak yaptırım açısından Türkiye’deki yasanın farklı olduğu görülüyor. Ayrıca Türkiye’deki yaptırımlarda kontrol BTK ve çok sayıda yetkili devlet kurumunda ancak Almanya’da Federal Adalet Bakanlığı tarafından yaptırım uygulandığı görülüyor. Türkiye'de yüzde 90 bant daraltma cezası gibi neredeyse ilgili sosyal medya platformuna bağlantıyı kesen bir ceza veriliyor fakat Almanya'da yumuşak cezalar uygulanıyor. Türkiye ve Almanya’da yürürlükte olan sosyal medya yasalarındaki farklılıkları aşağıdaki görsellerden görebilirsiniz.

    Türkiye'deki sosyal medya yasası Almanya'dakine ne kadar benziyor?
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye'deki sosyal medya yasası Almanya'dakine ne kadar benziyor?
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye'deki sosyal medya yasası Almanya'dakine ne kadar benziyor?
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye'deki sosyal medya yasası Almanya'dakine ne kadar benziyor?
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye'deki sosyal medya yasası Almanya'dakine ne kadar benziyor?
    Tam Boyutta Gör

    Türkiye'deki sosyal medya yasası Almanya'dakine ne kadar benziyor?
    Tam Boyutta Gör



    https://youtu.be/GjHfQrAvTrU?t=345 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Karadeniz’de doğal gaz keşfeden Fatih Sondaj Gemisi’nin özellikleri neler?
    7 sa.
    Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz Türkiye’ye kaç yıl yetecek?
    8 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    oblyss (erhan aslan) 2 hf. en beğenilen
    Ben sunu anlıyorum akp mhpyi eleştirmek yasak olucak chp diğer partileri elestirmek karalamak yasak olmayacak ruturk misali
    2 Yanıt Yanıtla +43
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    therkut (th erkut) 2 hf. (düzenlendi)
    Sorun şu ki; Dünya hukukun üstünlüğü araştırmasında 126 ülke arasında Türkiye 109, Almanya 6. sırada.



    Ülke bir kişinin psikolojisine göre (ki çoklu kişilik bozukluğu ve narsist bozukluğu olan birisi) yönetildiği için yatırımcı, üretici, tüketici dahil hiç kimse için cazip bir yer değiliz.



    Kaynak;https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2019
    Sorun şu ki; Dünya hukukun üstünlüğü araştırmasında 126 ülke arasında Türkiye 109, Almanya 6. sırada. Ülke bir kişinin p...
    Devamını Gör
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    lazer__ 2 hf. (düzenlendi)
    Yidi divili kirşi micidili virdik... sinri gittik inlirin kininlirini ildik... isviçri'din midini kinin, itilyi'din cizi kinini, firinsi'din idiri kinini ildik... midim inlirin kininlirini iliciktik niyi micidili virdik biz i zimin??????





    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yidi divili kirşi micidili virdik... sinri gittik inlirin kininlirini ildik... isviçri'din midini kinin, itilyi'din cizi kinini, firinsi'din idiri kinini ildik....
    Devamını Gör
    Yanıtla +15
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    FlightClub (Duran Uysal) 2 hf.
    Tek bir görüş olmasını istiyorlar. Uzlaşma yoluna hiç gitmiyorlar. TV'yi de, Uber' ide böyle bitirdiler. Sosyal medya yakında.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    magicrea (Baki Hürüm) 2 hf.
    Sorun yasa değil. iktidarda kim olursa olsun bunu kendi lehine kullanacak. burası türkiye.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    RevengeRain 2 hf. (düzenlendi)
    Niye ABD yerine Almanya'yı örnek alıyoruz??ABD'de hakaret suçu diye bir saçmalık yok, Almanya gibi sözde özgür özde totalitler AB ülkelerindeyse var.Daha geçenlerde Almanya'da bir doktor Twitter'dan "LGBT hastalıktır" yazdığı için meslekten men edildi. Bu mu MEDENİYET?Almanya'nın da sosyal medya yasalarının BASKICI olduğu buradan belli oluyor.ABD'deyse Twitter'dan ne yazarsanız yazın en ufak bir yaptırım almazsınız, GERÇEK MEDENİYET!Ben KONUŞMA ÖZGÜRLÜĞÜMÜ seviyorum, bir şey yazarken onu yumuşatmak için dakikalarca düşünmek istemiyorum.Bu sebeple ne AKP'ye ne de totaliter AB ülkelerine en ufak bir sempati beslemiyorum.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ersinakyuz (ersin akyuz) 2 hf.
    beni bağlamaz. Avrupa'da demokratik bir ülkede yaşıyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Virinom (Süleyman Kenar) 2 hf.
    Hükümet değişince kaldırılması gereken bir başka yasa.
    Yanıtla +11
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Rachsuchtig 2 hf.
    AKP'den sonra iktidara gelecek olanlara şimdiden kolay gelsin. O kadar çok düzeltme ve reform yapmaları gerekecek ki
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Thingol 2 hf.
    A haber'in halen yayın yaptığı bir ülkede bu tür her düzenleme benim için art niyetlidir, sansürdür.



    AKP halk düşmanı eylemlerine devam ediyor.
    Yanıtla +12
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Sphygmus 2 hf.
    Neyi savunuyorsunuz anlamiyorum. Adamların veri yerelleştirme,unutulma hakkı ve temsilci bulundurma isteklerimizi kabul edecegini mi düşünüyorsunuz? Etmeyecekleri zaman birsürü sosyal ağ erişime kapatılacak bu mu savunduğunuz şey?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    therkut (th erkut) 2 hf. (düzenlendi)
    Sorun şu ki; Dünya hukukun üstünlüğü araştırmasında 126 ülke arasında Türkiye 109, Almanya 6. sırada.



    Ülke bir kişinin psikolojisine göre (ki çoklu kişilik bozukluğu ve narsist bozukluğu olan birisi) yönetildiği için yatırımcı, üretici, tüketici dahil hiç kimse için cazip bir yer değiliz.



    Kaynak;https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2019
    Yanıtla +16
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 2 hf. (düzenlendi)
    Suç sayılacak maddeler açıkça belirtilmiş. Almanya'dakine benzer biraz da farklı evet. Ama eklemek veya çıkartmak istediğiniz maddeler sizin ne olabilir? -Kişilik hakları ihlali -Özel hayatın gizliliği -Katalog suçlar -Bahis -Şans oyunları -Atatürk'e karşı işlenen suçlar -Milli güvenlik ve kamu düzeni

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Burada en büyük fark Almanya'da Çocuk pornografisi olarak tek maddede suç önemliyken Türkiye'de "katalog suçlar" altında bir madde eklenmiş.Peki nedir katalog suçlar?1. göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti 2. kasten öldürme 3. işkence 4. cinsel saldırı 5. çocukların cinsel istismarı 6. uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti 7. parada sahtecilik8. suç işlemek amacıyla örgüt kurma 9. fuhuş 10. ihaleye fesat karıştırma 11. rüşvet 12. suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama 13. silahlı örgüt veya bu örgütlere silah sağlama14. devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Alqu +258 kozmos beni sevmiyor +181 BTopbas +174 fuckulteli +150 NeyzenEfendi +144 javaprof +142 Sawasson +126 muslera251 +125 sounderland +123 Farfaraway21 +117
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 clarq26 ilk kez +157 2 CrowMeister ilk kez +114 3 Fluuman ilk kez +113
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    4241 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    sosyal medya yasası, Türkiye Haberleri ve
    11 etiket daha almanya sosyal ağ sağlayıcıları sosyal medya platformları twitter facebook instagram youtube kanun yaptırım yasa Internet
    Facebook Sayfası252b
    Twitter Profili90,8b
    YouTube Kanalı298b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. CCleaner yine iş başında: Firefox eklentilerini siliyor 2 hf. Jaquet Droz Grande Seconde Off-Centered Chronograph modelini duyurdu 2 hf. Windows 10 2004’e çoğu sorunu çözen yama geldi 2 hf. Dinozorlarların ortak akrabası Kongonaphon fosilleri incelendi 2 hf. Android için Dark Sky hava durumu uygulaması Apple anlaşması gereği kapatıldı 2 hf. League of Legends Dünya Şampiyonası Eylül ayında Şangay’da gerçekleşecek 2 hf. Motorola Moto G9 Plus'ın teknik özellikleri ortaya çıktı 2 hf. Sony yeni ses ürünlerini 6 Ağustos'ta tanıtacak 2 hf. Google Chrome artık kayıtlı şifreleri düzenlemeye izin verecek 2 hf. Galaxy Note 20 alanlara 3 aylık Xbox Game Pass aboneliği hediye edilecek 2 hf. AB, Google'ın Fitbit satın almasını inceleyecek 2 hf. Google Pixel 4a'nın özellikleri, fiyatı ve basın görselleri ortaya çıktı 2 hf. Bu uygulama iOS 14'ün arkaya dokunma özelliğini Android telefonlara getiriyor 2 hf. Microsoft'un akıllı asistanı Cortana mobil platformlardan çekiliyor 2 hf. Küresel pazar için Wear OS'lu Oppo Watch tanıtıldı! 2 hf. Nvidia; ARM için görüşmelere başladı 2 hf. Apple, iPhone'ları mobil POS cihazına dönüştürebilecek teknolojiye sahip bir şirket satın aldı 2 hf. Lenovo yeni kompakt projeksiyon cihazını duyurdu 2 hf. Amazon'dan Starlink'e rakip proje: Kuiper 2 hf. ARM tabanlı MacBook özellikleri belli oldu iddiası 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Türkiye'deki sosyal medya yasası Almanya'dakine ne kadar benziyor? Sonraki iPhone 12 Pro satışa çıkıyor ancak zenginler için 2 hf. OPPO Reno4 Pro küresel pazara açılıyor 2 hf. GeForce Now artık Steam kütüphanesi ile senkronize çalışıyor 2 hf. Netflix’ten bir Ubisoft uyarlaması daha! Bu kez, Beyond Good & Evil filmi platforma geliyor 2 hf. Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktörü’nde (ITER) nihayet montaj aşamasına gelindi 2 hf. TikTok, Amerika’daki parçasını satarak Trump’ın yasağından kurtulabilir 2 hf. Big Navi 5120 shader’la geliyor 2 hf. RTX 3080 Time Spy’da RTX 2080 Ti’dan %35 hızlı 2 hf. Araştırmalara göre ter ve koltuk altı kokusu insanlık tarihinden çok daha eski 2 hf. AirDrop benzeri Nearby Share, Google Chrome'da böyle görünecek 2 hf. Motorola razr 2020'nin canlı görüntüsü ortaya çıktı 2 hf. 2020 Jeep Compass, yeni benzinli ve dizel motorlarıyla Türkiye'de 2 hf. Koronavirüse rağmen akıllı telefon satışları artan tek şirket Apple 2 hf. Kodak ilaç sektörüne giriyor 2 hf. OnePlus Nord'da ekran sorunu ortaya çıktı 2 hf. Apple Watch Series 6 kandaki oksijen seviyesini ölçebilecek 2 hf. Trump açıkladı: TikTok'u ABD'de yasaklayacağız 2 hf. Apple dünyanın en değerli, halka açık şirketi oldu 2 hf. Oyuncu telefonu Black Shark 3S tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. Türkiye'de satılacak Galaxy Note 20 Ultra performans testinden geçti Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız