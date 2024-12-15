Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tarihin ilk gezegenler arası kaza soruşturması sonuçlandı

    NASA'nın Mars'taki Ingenuity helikopterinin kaza soruşturması tamamlandı. Kumlu yüzeydeki görsel referans eksikliği, tarihi başarılara imza atan helikopterin sonunu getirdi. İşte detaylar:
    Tarihin ilk gezegenler arası kaza soruşturması sonuçlandı Tam Boyutta Gör
    NASA'nın Mars'taki Ingenuity helikopterinin 18 Ocak 2024 tarihinde yaşanan düşüş olayının detayları, yaklaşık bir yıl süren kapsamlı bir soruşturma sonucunda aydınlatıldı. Jet Propulsion Laboratory'deki (JPL) uzman ekibi, 100 milyon mil öteden yürüttükleri bu benzersiz kaza incelemesinde, helikopterin navigasyon sisteminin karşılaştığı beklenmedik zorlukları tespit etti.

    Mars'ta düşen Ingenuity helikopterinin kaza nedeni ortaya çıktı

    Mars keşif tarihine damga vuran Ingenuity, başlangıçta sadece beş uçuş için tasarlanmış mütevazı bir teknoloji demonstrasyon projesiydi. Ancak bu küçük helikopter, üç yıl boyunca gerçekleştirdiği 72 başarılı uçuşla tüm beklentileri aşarak, Mars araştırmalarında çığır açan bir başarı hikayesine dönüştü. Perseverance gezgininin öncü keşif aracı haline gelen Ingenuity, iki saatten fazla uçuş süresiyle uzay tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu.

    Kaza inceleme ekibinin detaylı analizi, helikopterin son uçuşunda karşılaştığı zorlu koşulları gün ışığına çıkardı. Ingenuity'nin 40 fit yüksekliğe ulaştıktan sonra yaşanan dramatik düşüşün arkasında, helikopterin navigasyon sistemi bulunmakta. Alışık olduğu çakıllı arazinin aksine, düz ve dalgalı kumlu bir yüzeyde gerekli görsel referansları bulamayan helikopter, bu durumun sonucunda iniş hızını doğru hesaplayamadı ve sonuç olarak kontrolünü kaybetti.

    Tarihin ilk gezegenler arası kaza soruşturması sonuçlandı Tam Boyutta Gör
    JPL'nin deneyimli pilotu Havard Grip'in açıklamaları, kazanın teknik detaylarına ışık tuttu. Görsel referans noktalarının eksikliği, navigasyon sisteminin sağlıklı çalışmasını engelledi ve helikopterin kumlu yüzeye kontrolsüz bir şekilde çarpmasıyla sonuçlandı. Bu çarpmanın etkisiyle rotorlar zarar gördü ve iletişim sistemleri devre dışı kaldı. 

    Sonuç olarak bu benzersiz kaza soruşturmasından elde edilen bulgular, NASA'nın gelecekteki Mars ve diğer gezegen keşif planları için hayati önem taşıyor. NASA, bu deneyimden elde edilen bilgileri kullanarak gelecekteki uzay araçlarının navigasyon sistemlerini, farklı gezegen yüzeylerindeki zorlu koşullara daha iyi adapte edebilecek şekilde geliştirmeyi planlıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'nın robotu uzaktan basket atma rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

    Profil resmi
    BOLDVIPER 1 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 1 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

    Profil resmi
    Evren7 1 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ton balığı kilo aldırır mı ankara deneme sınavı yapan kurumlar inci akü yorumları 5 kg dambıl kas yaparmı gsr nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold5
    Samsung Galaxy Z Fold5
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız