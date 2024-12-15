Tarihin ilk gezegenler arası kaza soruşturması sonuçlandı

Mars'ta düşen Ingenuity helikopterinin kaza nedeni ortaya çıktı
Mars keşif tarihine damga vuran Ingenuity, başlangıçta sadece beş uçuş için tasarlanmış mütevazı bir teknoloji demonstrasyon projesiydi. Ancak bu küçük helikopter, üç yıl boyunca gerçekleştirdiği 72 başarılı uçuşla tüm beklentileri aşarak, Mars araştırmalarında çığır açan bir başarı hikayesine dönüştü. Perseverance gezgininin öncü keşif aracı haline gelen Ingenuity, iki saatten fazla uçuş süresiyle uzay tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu.
Kaza inceleme ekibinin detaylı analizi, helikopterin son uçuşunda karşılaştığı zorlu koşulları gün ışığına çıkardı. Ingenuity'nin 40 fit yüksekliğe ulaştıktan sonra yaşanan dramatik düşüşün arkasında, helikopterin navigasyon sistemi bulunmakta. Alışık olduğu çakıllı arazinin aksine, düz ve dalgalı kumlu bir yüzeyde gerekli görsel referansları bulamayan helikopter, bu durumun sonucunda iniş hızını doğru hesaplayamadı ve sonuç olarak kontrolünü kaybetti.
Sonuç olarak bu benzersiz kaza soruşturmasından elde edilen bulgular, NASA'nın gelecekteki Mars ve diğer gezegen keşif planları için hayati önem taşıyor. NASA, bu deneyimden elde edilen bilgileri kullanarak gelecekteki uzay araçlarının navigasyon sistemlerini, farklı gezegen yüzeylerindeki zorlu koşullara daha iyi adapte edebilecek şekilde geliştirmeyi planlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor