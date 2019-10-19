Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesini yayımladı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, piyasada bulunan çeşitli ürünlerin içeriklerini kamuoyuna duyurdu. Paylaşılan kılavuzda hileli olarak addedilen ürünler yer alıyor.

Paylaşılan kılavuzda kanatlı hayvan etinden domuz etine kadar birçok üründe ve bilinen markalarda yabancı madde tespit edildi. Sağlığı tehdit eden ve kişilerin hayatını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş gıdaları üreten ve satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve seri numarasını içeren bilgiler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Çaylarda ve kahvelerde sildenafil tespit edildi

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Böylece 2012 yılından bu yana 1283 firmaya ait 2816 parti ürün tüketicilerin bilgisine sunulmuş oldu. Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 618 firmaya ait 1211 parti ürün bulunuyor.

Ayrıca Bkz. "2019 Nobel Tıp Ödülü"

Ayrıca listede bulunan çaylara ve kahvelere sildenafil ( Viagra'nın etken maddesi ) ve sibutramin ( yan etkilerinden dolayı birçok ülkede toplatılan etken madde ) katıldığı dikkat çekiyor.

https://www.tarimorman.gov.tr/Lists/Duyuru/Attachments/1071/Kamuoyu_Duyuru_Listesi.pdf

https://www.tarimorman.gov.tr/Lists/Duyuru/Attachments/1071/Kamuoyu_Duyuru_Listesi.pdf