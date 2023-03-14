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    Anlık Bildirim

    Taşımacılık sektöründe elektrikli kamyonların payı artıyor

    Renault Trucks'tan 100 adet elektrikli kamyon alımı yapan taşımacılık şirketi XPO, 2030 yılına kadar teslimatlarının yaklaşık yüzde 25’ini elektrikli araçlarla gerçekleştirmeyi hedefliyor.
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    Taşımacılık sektöründe elektrikli kamyonların payı artıyor Tam Boyutta Gör
    Fransa’da alternatif yakıtlı yük taşımacılığında öncü olan XPO, filosu için 100 adet Renault Trucks elektrikli kamyon alımı gerçekleştirdi. XPO’nun yeni yatırımı, şirketin Ekim 2021’den bu yana Lyon ve Paris bölgelerinde devam eden tam elektrikli Renault Trucks E-Tech D, 16 tonluk kamyon testini takiben yapıldı. Böylece Renault Trucks, XPO filosu ile uzun soluklu iş birliğini sürdürüyor. 

    XPO, bugüne kadar 65 elektrikli kamyon siparişini tamamladı ve 100 adet kamyonun tamamı, 2024’e kadar teslim edilecek. 16 ve 19 tonluk bu araçlar, Fransa’da paletli dağıtımda lider olan XPO’nun 28 tesisinde paletli yüklerin parsiyel olarak taşınması için görev alacak.

    XPO, 2030 yılına kadar teslimatlarının yaklaşık yüzde 25’ini elektrikli araçlarla gerçekleştirmeyi ve CO2 emisyonlarını 26.000 tonun üzerinde azaltmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Renault Trucks ile yaptığı anlaşmayla, müşterilerinin dekarbanizasyon hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olurken, şehir içi dağıtım alanında gelecekteki düzenlemeleri öngörerek filosunu geliştiriyor. XPO, ayrıca Fransa’daki sera gazı yayılımını 2019 verilerine göre 2030 yılına kadar en az yüzde 25 azaltmayı hedefliyor.

    Tek şarjla 250 km'ye kadar menzil

    Ekonomik olarak da avantajlar sunan Renault Trucks E-Tech kamyonlar, 18 ila 21 paletlik bir yükleme kapasitesine ve 185 kW’lık bir motor donanımına sahip. Tek şarjla 250 km’ye kadar menzil kat edebilen her kamyon, dizel yakıtlı kamyonlara göre CO2 salınımını yılda tahmini 45,7 ton azaltıyor.

    Araçlar, CO2 yayımı olmadan çalışarak gürültü ve koku kirliliğini önemli ölçüde önlüyor. Bu da onları yoğun ve sıkışık şehir içi güzergahlardaki teslimatlar için çok uygun çözüm haline getiriyor. Ayrıca daha az ince parçacık yayıyorlar ve daha sarsıntısız çalışarak sürücü yorgunluğunu azaltıyorlar. Her kamyon, arttırılmış güvenlik için kör noktaları azaltan 360° kamera ile donatılıyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 3 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 3 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 3 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 5 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 6 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 1 hafta önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 1 hafta önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 1 hafta önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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