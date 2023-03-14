Taşımacılık sektöründe elektrikli kamyonların payı artıyor

Tam Boyutta Gör Fransa’da alternatif yakıtlı yük taşımacılığında öncü olan XPO, filosu için 100 adet Renault Trucks elektrikli kamyon alımı gerçekleştirdi. XPO’nun yeni yatırımı, şirketin Ekim 2021’den bu yana Lyon ve Paris bölgelerinde devam eden tam elektrikli Renault Trucks E-Tech D, 16 tonluk kamyon testini takiben yapıldı. Böylece Renault Trucks, XPO filosu ile uzun soluklu iş birliğini sürdürüyor.

XPO, bugüne kadar 65 elektrikli kamyon siparişini tamamladı ve 100 adet kamyonun tamamı, 2024’e kadar teslim edilecek. 16 ve 19 tonluk bu araçlar, Fransa’da paletli dağıtımda lider olan XPO’nun 28 tesisinde paletli yüklerin parsiyel olarak taşınması için görev alacak.

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XPO, 2030 yılına kadar teslimatlarının yaklaşık yüzde 25’ini elektrikli araçlarla gerçekleştirmeyi ve CO 2 emisyonlarını 26.000 tonun üzerinde azaltmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Renault Trucks ile yaptığı anlaşmayla, müşterilerinin dekarbanizasyon hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olurken, şehir içi dağıtım alanında gelecekteki düzenlemeleri öngörerek filosunu geliştiriyor. XPO, ayrıca Fransa’daki sera gazı yayılımını 2019 verilerine göre 2030 yılına kadar en az yüzde 25 azaltmayı hedefliyor.

Tek şarjla 250 km'ye kadar menzil

Ekonomik olarak da avantajlar sunan Renault Trucks E-Tech kamyonlar, 18 ila 21 paletlik bir yükleme kapasitesine ve 185 kW’lık bir motor donanımına sahip. Tek şarjla 250 km’ye kadar menzil kat edebilen her kamyon, dizel yakıtlı kamyonlara göre CO 2 salınımını yılda tahmini 45,7 ton azaltıyor.

Araçlar, CO 2 yayımı olmadan çalışarak gürültü ve koku kirliliğini önemli ölçüde önlüyor. Bu da onları yoğun ve sıkışık şehir içi güzergahlardaki teslimatlar için çok uygun çözüm haline getiriyor. Ayrıca daha az ince parçacık yayıyorlar ve daha sarsıntısız çalışarak sürücü yorgunluğunu azaltıyorlar. Her kamyon, arttırılmış güvenlik için kör noktaları azaltan 360° kamera ile donatılıyor.

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Taşımacılık sektöründe elektrikli kamyonların payı artıyor