Taşımacılık sektöründe elektrikli kamyonların payı artıyor

XPO, bugüne kadar 65 elektrikli kamyon siparişini tamamladı ve 100 adet kamyonun tamamı, 2024’e kadar teslim edilecek. 16 ve 19 tonluk bu araçlar, Fransa’da paletli dağıtımda lider olan XPO’nun 28 tesisinde paletli yüklerin parsiyel olarak taşınması için görev alacak.
XPO, 2030 yılına kadar teslimatlarının yaklaşık yüzde 25’ini elektrikli araçlarla gerçekleştirmeyi ve CO2 emisyonlarını 26.000 tonun üzerinde azaltmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Renault Trucks ile yaptığı anlaşmayla, müşterilerinin dekarbanizasyon hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olurken, şehir içi dağıtım alanında gelecekteki düzenlemeleri öngörerek filosunu geliştiriyor. XPO, ayrıca Fransa’daki sera gazı yayılımını 2019 verilerine göre 2030 yılına kadar en az yüzde 25 azaltmayı hedefliyor.
Tek şarjla 250 km'ye kadar menzil
Ekonomik olarak da avantajlar sunan Renault Trucks E-Tech kamyonlar, 18 ila 21 paletlik bir yükleme kapasitesine ve 185 kW’lık bir motor donanımına sahip. Tek şarjla 250 km’ye kadar menzil kat edebilen her kamyon, dizel yakıtlı kamyonlara göre CO2 salınımını yılda tahmini 45,7 ton azaltıyor.
Araçlar, CO2 yayımı olmadan çalışarak gürültü ve koku kirliliğini önemli ölçüde önlüyor. Bu da onları yoğun ve sıkışık şehir içi güzergahlardaki teslimatlar için çok uygun çözüm haline getiriyor. Ayrıca daha az ince parçacık yayıyorlar ve daha sarsıntısız çalışarak sürücü yorgunluğunu azaltıyorlar. Her kamyon, arttırılmış güvenlik için kör noktaları azaltan 360° kamera ile donatılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez