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    Türkiye'nin otomotiv üretimi Şubat ayında yüzde 6 arttı

    Şubat ayındaki otomobil ihracatı adet bazında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 azaldı. Ancak yılın ilk iki ayına göre değerlendirildiğinde yüzde 14'e yakın artış söz konusu.
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    Türkiye'nin otomotiv üretimi Şubat ayında yüzde 6 arttı Tam Boyutta Gör
    Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının Ocak-Şubat dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. Buna göre, yılın ilk iki aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 223 bin 796 adede ulaştı. Söz konusu dönemde otomobil üretimi yüzde 23 artarak 134 bin 474 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 233 bin 731 adedi buldu.

    Yılın ilk iki aylık döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 48 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 1 azaldı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 68 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 68, kamyon grubunda yüzde 83, otobüs-midibüs grubunda yüzde 34 ve traktörde yüzde 78 seviyesinde gerçekleşti.

    İhracat yüzde 13 artarak 5,5 milyar dolara ulaştı

    Türkiye'nin otomotiv üretimi Şubat ayında yüzde 6 arttı Tam Boyutta Gör
    Yılın ilk iki aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 8 artarak 158 bin 145 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarken, ticari araç ihracatı ise paralel seviyede gerçekleşti. Traktör ihracatı ise 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 3 bin 416 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2023’ün ilk iki aylık döneminde yüzde 12,2 pay ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sırada yer aldı.

    Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk iki aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 5,5 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 19 artarak 5,1 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 15 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 10 oranında arttı.

    Toplam pazar yüzde 51 artarak 138 bin 405 adetten kapandı

    2023’ün ilk iki ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 138 bin 405 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 44 oranında artış sağladı ve 96 bin 195 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk iki ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 68, ağır ticari araç pazarında yüzde 60, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 70 büyüme sağlandı. 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 36, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 51 olarak gerçekleşti.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    emrahmt 2 gün önce

    umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]

    S
    Sino_0 2 gün önce

    bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar

    S
    Sino_0 2 gün önce

    lan bunu zamanında bigbang teoty de

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    4S14N_HUNT3R 4 gün önce

    bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D

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    CoreXXX 5 gün önce

    bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar

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    ugah6aiw 6 gün önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 6 gün önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 6 gün önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 6 gün önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 hafta önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 1 hafta önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 1 hafta önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 1 hafta önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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