Türkiye'nin otomotiv üretimi Şubat ayında yüzde 6 arttı

- İhracat yüzde 13 artarak 5,5 milyar dolara ulaştı
- Toplam pazar yüzde 51 artarak 138 bin 405 adetten kapandı
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Yılın ilk iki aylık döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 48 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 1 azaldı. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 68 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 68, kamyon grubunda yüzde 83, otobüs-midibüs grubunda yüzde 34 ve traktörde yüzde 78 seviyesinde gerçekleşti.
İhracat yüzde 13 artarak 5,5 milyar dolara ulaştı
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk iki aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 5,5 milyar dolar oldu. Euro bazında ise yüzde 19 artarak 5,1 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 15 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 10 oranında arttı.
Toplam pazar yüzde 51 artarak 138 bin 405 adetten kapandı
2023’ün ilk iki ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 138 bin 405 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 44 oranında artış sağladı ve 96 bin 195 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk iki ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 68, ağır ticari araç pazarında yüzde 60, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 70 büyüme sağlandı. 2023 yılı Ocak-Şubat döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 36, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 51 olarak gerçekleşti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez