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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Taşınabilir ultrasonografi probu geliştirildi

    California bazlı şirket Vave Health kurumu tarafından geliştirilen cihaz cebe sığacak boyuta sahip olmakla birlikte akıllı telefonlara bağlanabiliyor. Elde edilen veriler bulut sunucuya aktarılıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Taşınabilir ultrasonografi probu geliştirildi
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    Medikal alanda kullanılan görüntüleme yöntemleri oldukça pahalı olmakla birlikte genelde boyut olarak da büyük cihazları oluşturuyor. Şimdi ise bilim insanları Vave adını verdikleri yeni taşınabilir prob geliştirdi.

    California temelli şirket Vave Health kurumu tarafından geliştirilen cihaz cebe sığacak boyuta sahip olmakla birlikte akıllı telefonlara bağlanabiliyor.

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    Cep boyutunda prob

    Taşınabilir ultrasonografi probu geliştirildi
    Tam Boyutta Gör

    Geliştirilen cihaz 340 gr ağırlığa sahip olmakla birlikte bünyesinde piezoelektrik dönüştürücü barındırıyor ve ısı yayılımını sağlayan magnezyum gövdeden oluşuyor. Ayrıca bünyesinde barındırdığı çıkarılabilir ve şarj edilebilir lityum iyon batarya sayesinde 4 saatlik şarj ile 1 saat sürekli kullanım imkanı sağlıyor.

    Su geçirmez ( yarım saat boyunca 1 metre derinliğe sahip suya dayanabilme ) olarak üretilen cihazın tüm parçalarının suya daldırlabildiği ve dezenfekte edilebildiği belirtilmekle birlikte 4 ana ( kardiyak, akciğer, abdominal, obstetrik jinekoloji ) mod arasında geçiş yapılabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Yapılan çalışmalara göre pandemi sürecinde görev alan hemşireler uykusuzluk ve tükenmişlik belirtileri gösteriyor"

    Görüntülenen bölge ve görüntüleme işlemi Wi-Fi üzerinden iOS ve Android akıllı telefonlar ve tabletler üzerinde görüntülenmekle birlikte veriler bulut sunucuya aktarılabiliyor.

    Yeni cihaz aylık 99 Dolar üyelik ile kullanılabilmekle birlikte firmanın her 2 yılda 1 prob değişim hizmetini de bu ücrete dahil olarak verdiğini ekleyelim.



    https://www.vavehealth.com/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu adam yoksa filmin anlamıda yok böyle bir karakteri hiç kimseye bağlayamazlar adam karakterin kendisi resmen kimi koyarlarsa koysunlar kasıntı gibi durur bu yüzden eğer jony depp yoksa izlemem.
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Perfect 👍
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    VR gözlüklü olsa daha iyi olurdu !
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    fozdemir (Faruk Özdemir) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Muadilleri olan bir ürün. Gittikçe firma yelpazesi genişliyor. Kısa vade gelecekte doktorların boynuna taktığı steteskop gibi olacak artık.
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