Taşınabilir ultrasonografi probu geliştirildi

Medikal alanda kullanılan görüntüleme yöntemleri oldukça pahalı olmakla birlikte genelde boyut olarak da büyük cihazları oluşturuyor. Şimdi ise bilim insanları Vave adını verdikleri yeni taşınabilir prob geliştirdi.

California temelli şirket Vave Health kurumu tarafından geliştirilen cihaz cebe sığacak boyuta sahip olmakla birlikte akıllı telefonlara bağlanabiliyor.

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Geliştirilen cihaz 340 gr ağırlığa sahip olmakla birlikte bünyesinde piezoelektrik dönüştürücü barındırıyor ve ısı yayılımını sağlayan magnezyum gövdeden oluşuyor. Ayrıca bünyesinde barındırdığı çıkarılabilir ve şarj edilebilir lityum iyon batarya sayesinde 4 saatlik şarj ile 1 saat sürekli kullanım imkanı sağlıyor.

Su geçirmez ( yarım saat boyunca 1 metre derinliğe sahip suya dayanabilme ) olarak üretilen cihazın tüm parçalarının suya daldırlabildiği ve dezenfekte edilebildiği belirtilmekle birlikte 4 ana ( kardiyak, akciğer, abdominal, obstetrik jinekoloji ) mod arasında geçiş yapılabiliyor.

Ayrıca Bkz. "Yapılan çalışmalara göre pandemi sürecinde görev alan hemşireler uykusuzluk ve tükenmişlik belirtileri gösteriyor"

Görüntülenen bölge ve görüntüleme işlemi Wi-Fi üzerinden iOS ve Android akıllı telefonlar ve tabletler üzerinde görüntülenmekle birlikte veriler bulut sunucuya aktarılabiliyor.

Yeni cihaz aylık 99 Dolar üyelik ile kullanılabilmekle birlikte firmanın her 2 yılda 1 prob değişim hizmetini de bu ücrete dahil olarak verdiğini ekleyelim.

https://www.vavehealth.com/

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