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    Şarj problemine çözüm: Taşınabilir ve değiştirilebilir bataryalı mini otomobil

    Japonya otomobil fuarında elektrikli otomobillerin şarj problemine yeni bir yaklaşım sunan mini bir otomobil tanıtıldı. Taşınabilen ve değiştirilebilen bataryaya sahip otomobil gelecek vadediyor.
    Taşınabilir ve değiştirilebilir bataryalı mini otomobil Tam Boyutta Gör
    Japonya otomobil fuarında Foxconn tarafından açık elektrikli otomobil platformu kurmak üzere kurulan MIH konsorsiyumu yeni bir mini otomobil konsepti duyurdu. Bu aracın en önemli özelliği değiştirilebilir ve taşınabilir bataryalara sahip olması. Üstelik bu bataryalar elektrikli scooterlarda kullanılan, neredeyse dünya standardı olmuş Gogoro firmasının sistemini kullanıyorlar.
    Taşınabilir ve değiştirilebilir bataryalı mini otomobil Tam Boyutta Gör
    Tayvan'da oldukça popüler olan ve yüzbinlerce elektrikli scooterda kullanılan değiştirilebilir bataryaların şimdi de şehir içi mini elektrikli otomobillere gelmesi mantıklı bir hamle. Şarj etmeyi beklemeden, araçtan kolaylıkla çıkarılan boş bataryalar değişim istasyonlarında dolusuyla değiştirilerek yola devam edilebiliyor. Bataryalar küçük de olsa şehir içi kısa mesafeyi karşılayacak kadar menzil sunabiliyor.
    Taşınabilir ve değiştirilebilir bataryalı mini otomobil Tam Boyutta Gör
    Gogoro'nun batarya paketlerinden iki tanesinin kullanıldığı aracın menzil rakamları açıklanmadı. Kıyaslama açısından Gogoro'nun aynı iki bataryasına sahip scooterlar 160-170 km yol gidebiliyorlar. Son olarak mini aracın 2 veya 3 koltuklu seçenekleri olduğunu da belirtelim. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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