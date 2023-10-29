Şarj problemine çözüm: Taşınabilir ve değiştirilebilir bataryalı mini otomobil

Japonya otomobil fuarında elektrikli otomobillerin şarj problemine yeni bir yaklaşım sunan mini bir otomobil tanıtıldı. Taşınabilen ve değiştirilebilen bataryaya sahip otomobil gelecek vadediyor.