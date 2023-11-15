Wuling Hongguang Mini EV Macaron tanıtıldı: 6400 dolara elektrikli otomobil!

Yuvarlak ve şirin görüntüsünü genel olarak koruyan araç, 12 inç jantlara ve tavan bagajı askısına sahip. Beş farklı renge sahip araçta SmileyWorld logosu çıkartmalı tasarımlar da seçenek olarak sunulmuş.
Wuling Hongguang Mini EV Macaron'un özellikleri ve fiyatı
İki farklı renk seçeneğine sahip iç mekanda 8 inçlik merkezi ekran ve yuvarlak kontrol butonları bulunuyor. Aracın diğer özellikleri ise çok fonksiyonlu direksiyon, iki hoparlör, uzaktan kontrol, yolcu hava yastığı ve üç USB portu olarak sıralanıyor. Küçük boyutlarına rağmen 4 koltuğa sahip aracın koltukları katlanarak 734 lt bagaj hacmi elde edilebiliyor.
Araç gücünü 30 kW (40 beygir) gücündeki elektrik motorundan alıyor. 17.3 kWh bataryaya sahip mini otomobil CLTC ölçümlerine göre 215 km menzil sunuyor. Aracın son hızı ise 100 km/h.
DC hızlı şarjı destekleyen otomobil, %30'dan %80 seviyesine 35 dakikada şarj olabiliyor. AC şarj ile ise %20'den %100'e 5 saatte şarj olabileceği belirtilmiş. Batarya izolasyonu ve ısıtmasının da olduğunu belirtelim.
Otomobil 6400 dolar fiyat etiketiyle Çin'de satışa sunuldu.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.