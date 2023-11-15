Wuling Hongguang Mini EV Macaron tanıtıldı: 6400 dolara elektrikli otomobil!

Tam Boyutta Gör Çin'de çok iyi satış rakamlarına ulaşan Wuling Hongguang Mini EV'nin üçüncü jenerasyonu duyuruldu. SAIC-GM-Wuling işbirliğiyle geliştirilen Wuling Hongguang Mini EV Macaron isimli mini otomobil hem dışta hem de içte bazı yeniliklere sahip.

Yuvarlak ve şirin görüntüsünü genel olarak koruyan araç, 12 inç jantlara ve tavan bagajı askısına sahip. Beş farklı renge sahip araçta SmileyWorld logosu çıkartmalı tasarımlar da seçenek olarak sunulmuş.

Tam Boyutta Gör Araç, 3064 mm uzunluğa, 1493 mm genişliğe, 1629 mm yüksekliğe ve 2010 mm aks mesafesine sahip. Minimum dönüş yarıçapı ise 4.3 m olarak belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör

Wuling Hongguang Mini EV Macaron'un özellikleri ve fiyatı

İki farklı renk seçeneğine sahip iç mekanda 8 inçlik merkezi ekran ve yuvarlak kontrol butonları bulunuyor. Aracın diğer özellikleri ise çok fonksiyonlu direksiyon, iki hoparlör, uzaktan kontrol, yolcu hava yastığı ve üç USB portu olarak sıralanıyor. Küçük boyutlarına rağmen 4 koltuğa sahip aracın koltukları katlanarak 734 lt bagaj hacmi elde edilebiliyor.

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Araç gücünü 30 kW (40 beygir) gücündeki elektrik motorundan alıyor. 17.3 kWh bataryaya sahip mini otomobil CLTC ölçümlerine göre 215 km menzil sunuyor. Aracın son hızı ise 100 km/h.

DC hızlı şarjı destekleyen otomobil, %30'dan %80 seviyesine 35 dakikada şarj olabiliyor. AC şarj ile ise %20'den %100'e 5 saatte şarj olabileceği belirtilmiş. Batarya izolasyonu ve ısıtmasının da olduğunu belirtelim.

Otomobil 6400 dolar fiyat etiketiyle Çin'de satışa sunuldu.

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Wuling Hongguang Mini EV Macaron tanıtıldı