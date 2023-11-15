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    Wuling Hongguang Mini EV Macaron tanıtıldı: 6400 dolara elektrikli otomobil!

    Çin'de oldukça popüler olan Wuling Hongguang Mini EV'nin üçüncü jenerasyonu satışa sunuldu. 6400 dolar fiyara sahip mini otomobil 215 km menzil sunuyor. Otomobilin özelliklerine göz atalım.
    Wuling Hongguang Mini EV Macaron tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Çin'de çok iyi satış rakamlarına ulaşan Wuling Hongguang Mini EV'nin üçüncü jenerasyonu duyuruldu. SAIC-GM-Wuling işbirliğiyle geliştirilen Wuling Hongguang Mini EV Macaron isimli mini otomobil hem dışta hem de içte bazı yeniliklere sahip.

    Yuvarlak ve şirin görüntüsünü genel olarak koruyan araç, 12 inç jantlara ve tavan bagajı askısına sahip. Beş farklı renge sahip araçta SmileyWorld logosu çıkartmalı tasarımlar da seçenek olarak sunulmuş.

    Wuling Hongguang Mini EV Macaron tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Araç, 3064 mm uzunluğa, 1493 mm genişliğe, 1629 mm yüksekliğe ve 2010 mm aks mesafesine sahip. Minimum dönüş yarıçapı ise 4.3 m olarak belirtiliyor.

    Wuling Hongguang Mini EV Macaron tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Wuling Hongguang Mini EV Macaron'un özellikleri ve fiyatı

    İki farklı renk seçeneğine sahip iç mekanda 8 inçlik merkezi ekran ve yuvarlak kontrol butonları bulunuyor. Aracın diğer özellikleri ise çok fonksiyonlu direksiyon, iki hoparlör, uzaktan kontrol, yolcu hava yastığı ve üç USB portu olarak sıralanıyor. Küçük boyutlarına rağmen 4 koltuğa sahip aracın koltukları katlanarak 734 lt bagaj hacmi elde edilebiliyor.

    Araç gücünü 30 kW (40 beygir) gücündeki elektrik motorundan alıyor. 17.3 kWh bataryaya sahip mini otomobil CLTC ölçümlerine göre 215 km menzil sunuyor. Aracın son hızı ise 100 km/h. 

    DC hızlı şarjı destekleyen otomobil, %30'dan %80 seviyesine 35 dakikada şarj olabiliyor. AC şarj ile ise %20'den %100'e 5 saatte şarj olabileceği belirtilmiş. Batarya izolasyonu ve ısıtmasının da olduğunu belirtelim.

    Otomobil 6400 dolar fiyat etiketiyle Çin'de satışa sunuldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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