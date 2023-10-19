Ucuz Çinli otomobil Changan Lumin'in 301 km menzilli versiyonu tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Çin'li elektrikli otomobil üreticisi Changan mini aracı Lumin'in 301 km menzil sunan yeni versiyonu duyurdu. Yeni otomobilin fiyatı 8500 dolardan başlayacak.

Bunun yanında Changan hızlı şarjı destekleyen Lumin'i satın alanlara opsiyonel olarak 250 dolara 3.5 kW'lık şarj cihazı da sağlayacak. 30 metreye kadar inşaat ve montaj da fiyata dahil olacak.

Yeni modelin konfigürasyonu eskisiyle benzer olacak. En önemli yenilik aracın pilini %30'dan %80'e 35 dakikada ulaştıran DC hızlı şarj olacak. Şarjı zamana göre planlayabilme özelliği de mevcut durumda.

Tam Boyutta Gör

Changan Lumin, 3270 mm uzunluğa, 1700 mm genişliğe, 1545 mm yüksekliğe ve 1980 mm dingil aralığına sahip iki kapılı ve dört koltuklu mini bir otomobil. Aracın içinde ise üç kollu direksiyon, 10,25 inç dokunmatik ekran ve hareket edebilen ek bir LCD ekran bulunuyor. Bunların dışında geri görüş kamerası, telefon bağlantısı, sesli kontrol ve bluetoth bağlantısı gibi özelliklere sahip.

Tam Boyutta Gör

Araca 35 kW'lık elektrikli bir motor güç veriyor. 28 kWh kapasiteye sahip batarya CLTC verilerine göre 301 km menzil sunuyor. WLTP rakamı henüz belli değil. CLTC Çin'de gerçekleştirilen eski bir test prosedürü olduğu için optimistik bir menzil rakamı olduğunu söylebiliriz. Gerçek koşullarda daha düşük bir menzil sunacağı bariz.

Çinli DFSK'nın SUV ve hafif ticari modelleri Türkiye'de 1 gün önce eklendi

Changan Lumin'in bu segmentte güçlü bir rakibi var: Wuling Hongguang Mini EV. Mini EV fiyat olarak Changan Lumin'den ucuz olsa da Lumin daha güçlü motor ve daha geniş hacim gibi avantajlara sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Ucuz Çinli otomobil Changan Lumin'in uzun menzillisi tanıtıldı