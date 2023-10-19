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    Anlık Bildirim

    Ucuz Çinli otomobil Changan Lumin'in 301 km menzilli versiyonu tanıtıldı

    Çinli otomobil üreticisi Changan, Lumin adındaki elektrikli mini otomobilinin uzun menzilli versiyonunu satışa sundu. 8500 dolardan başlayan uygun fiyatlı otomobil hangi özellikleri sunuyor?

    Ucuz Çinli otomobil Changan Lumin'in uzun menzillisi tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Çin'li elektrikli otomobil üreticisi Changan mini aracı Lumin'in 301 km menzil sunan yeni versiyonu duyurdu. Yeni otomobilin fiyatı 8500 dolardan başlayacak.

    Bunun yanında Changan hızlı şarjı destekleyen Lumin'i satın alanlara opsiyonel olarak 250 dolara 3.5 kW'lık şarj cihazı da sağlayacak. 30 metreye kadar inşaat ve montaj da fiyata dahil olacak. 

    Yeni modelin konfigürasyonu eskisiyle benzer olacak. En önemli yenilik aracın pilini %30'dan %80'e 35 dakikada ulaştıran DC hızlı şarj olacak. Şarjı zamana göre planlayabilme özelliği de mevcut durumda.

    Ucuz Çinli otomobil Changan Lumin'in uzun menzillisi tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Changan Lumin, 3270 mm uzunluğa, 1700 mm genişliğe, 1545 mm yüksekliğe ve 1980 mm dingil aralığına sahip iki kapılı ve dört koltuklu mini bir otomobil. Aracın içinde ise üç kollu direksiyon, 10,25 inç dokunmatik ekran ve hareket edebilen ek bir LCD ekran bulunuyor. Bunların dışında geri görüş kamerası, telefon bağlantısı, sesli kontrol ve bluetoth bağlantısı gibi özelliklere sahip.

    Ucuz Çinli otomobil Changan Lumin'in uzun menzillisi tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Araca 35 kW'lık elektrikli bir motor güç veriyor. 28 kWh kapasiteye sahip batarya CLTC verilerine göre 301 km menzil sunuyor. WLTP rakamı henüz belli değil. CLTC Çin'de gerçekleştirilen eski bir test prosedürü olduğu için optimistik bir menzil rakamı olduğunu söylebiliriz. Gerçek koşullarda daha düşük bir menzil sunacağı bariz.

    Changan Lumin'in bu segmentte güçlü bir rakibi var: Wuling Hongguang Mini EV. Mini EV fiyat olarak Changan Lumin'den ucuz olsa da Lumin daha güçlü motor ve daha geniş hacim gibi avantajlara sahip.

     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 6 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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