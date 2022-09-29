Tata Motors, uygun fiyatlı elektrikli otomobili Tiago EV'yi Hindistan'da satışa sundu

Elektrikli araç dünyasındaki kompakt ve görece daha erişilebilir modellere bir yenisi eklendi. Bu noktada aklınıza doğrudan Çin geliyor olabilir ancak bu kez Tata Motors'un Hindistan pazarı için geliştirdiği Tiago EV isimli küçük elektrikli araçtan bahsediyor olacağız.

Tata Tiago EV, özellikleriyle neler sunuyor?

Tata Tiago'nun %100 elektrikli versiyonu olan Tiago EV, tasarım olarak da içten yanmalı motorlu kardeşine oldukça benziyor. Farklı olarak farlar arasında panjur yerine parlak siyah bir panel kullanıldığını görüyoruz. Tamponda ise Y şekilli detaylara sahip merkez hava girişi ve sis farları dikkat çekiyor.

Tiago EV'nin ön tarafında ve 14 inçlik jantlarında, elektrikli bir araç olmasına vurgu yapmak için mavi detaylara yer verilmiş. Yan ayna kapakları ve tavanı siyah renkte tasarlanan kompakt modelin arkasında ise gövde rengi spoyler ve kavisli hatlara sahip stop lambaları göze çarpıyor. Bu taraftaki tasarım standart Tiago ile neredeyse tamamen aynı.

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Tata Tiago EV, boyut olarak 3769 mm uzunluğa, 1677 mm genişliğe, 1536 mm yüksekliğe ve 2400 mm aks mesafesine sahip. Kullanıcısına 240 litre bagaj hacmi sunuyor. Kompakt modelde iki farklı lityum iyon batarya seçeneği bulunuyor. Araçtaki elektrik motorunun gücü de tercih edilen batarya paketine göre değişiyor.

Batarya, menzil ve şarj

Giriş seviyesindeki 19 kWsa batarya paketiyle 250 kilometre menzil hedefleniyor. Opsiyonel olarak satılan 24 kWsa bataryada ise bu değer 315 kilometreye kadar çıkıyor. Elbette bu değerlerin ülkede geçerli olan ve pek de tutarlı olmayan MIDC'ye (Modified Indian Driving Cycle) göre yapıldığını belirtelim. Gerçekte sunulan menzil bundan çok daha az olacaktır.

Tiago EV'de küçük batarya ile kombine edilen motor 60 hp güç ve 110 Nm tork sunuyor. İkinci seçenekte ise bu değerler 74 hp ve 114 Nm'ye yükseliyor. Kompakt model bu motorlarla 0-60 km/s hızlanmasını sırasıyla 6.2 saniye ve 5.7 saniyede tamamlıyor.

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Standart şarj gücü her iki versiyonda da 3.3 kW, ancak opsiyonel olarak 7.2 kW dahili şarj cihazı da alınabiliyor. Normalde büyük batarya 3.3 kW ile 6.4 saatte yüzde 10'dan yüzde 100 doluma ulaşırken, 50 kW hızlı şarj ile 57 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e dolum vadediliyor.

Fiyat

Tata Tiago EV'nin fiyatı 849.000 rupiden (192.600 TL) başlayıp 1.179.000 rupiye (267.500 TL) kadar çıkıyor. En tepedeki XZ+ Tech Lux donanım seviyesinde otomatik klima, yağmur sensörü, otomatik farlar, hız sabitleyici, arka park sensörü ve kamera gibi donanımlar bulunuyor. Ayrıca araçta dört farklı seviyede ayarlanabilen rejeneratif fren sistemi de mevcut.

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Tata Motors'un uygun fiyatlı elektrikli otomobili: Tiago EV