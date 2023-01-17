Tata Sierra EV: 2025'te üretime girecek SUV model için konsept gösterimi

Tam Boyutta Gör Tata, Delhi'de düzenlenen 2023 Auto Expo'da yeni SUV konseptleriyle adeta şov yaptı. Üstelik bu konseptler, markanın yakın gelecekte piyasaya süreceği modellerin ön gösterimi olarak karşımızda.

Tata Sierra EV

Tata'nın fuarda sergilediği konseptlerden ilki ve bizce en dikkat çekici olanı yeni Tata Sierra EV. Bu isim ilk etapta GMC'yi akıllara getirse de aslında 1991 ve 2003 yılları arasında üretilen Tata Sierra'nın adını yaşattığını söyleyebiliriz. Tata Sierra EV konsepti ilk kez 2020 yılında gösterilmişti ancak Hint üretici konsept üzerinde epey değişiklik yapmış. Konseptin bu halinin üretime daha yakın ve daha şık göründüğünü söylemek mümkün.

2022'de satılan her on otomobilden biri elektrikliydi 4 sa. önce eklendi

Tata Sierra EV konseptinin ön bölümünde boydan boya uzanan LED ışık imzası ve aydınlatılmış logo dikkat çekiyor. Farlar ise alt kısımda yer alacak gibi görünüyor. Köşeli gövde tasarımı, yüksek burun kısmı ve geniş omuz çizgisiyle kaslı bir görünüm sunan araçtaki siyah plastik eklentiler ve öndeki gri plaka da SUV karakterine vurgu yapan detaylardan.

Tam Boyutta Gör Profilden bakıldığında ise sütunlar ve tavandaki renk oyunu, eski Tata Sierra'ya gönderme yapan detaylar olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanı sıra, çift renkli büyük jantlar ve gizli kapı kolları, yeni Tata Sierra EV'de dikkat çeken tasarım unsurları arasında yer alıyor. Arkada ise tavanın bir uzantısı gibi görünen spoyler, yine boydan boya uzanan LED ışık imzasına sahip stoplar ve gri difüzör göze çarpıyor.

Tata Sierra EV konseptinin iç mekânı da modern ve üretime hazır gibi görünüyor. Cam tavan ile daha ferah bir görünüme kavuşan alanda 10.25'er inçlik iki ekrandan oluşan dijital kokpit görev yapıyor. Orta konsolda kullanılan tasarım dili kapı içlerinde de sürdürülerek güzel bir bütünlük elde edilmiş. Arkada ise bolca diz mesafesi sunan arka koltuklarla bir bütün gibi görünen kapı içleri, bitkiler ve ambiyans aydınlatması ile tam bir salon havası hakim.

Söz konusu konseptin üretim versiyonu hem %100 elektrikli hem de içten yanmalı motorlu versiyonlara sahip olacak. Şirketin ALFA (Agile Light Flexible Advanced) platformunu temel alan modelin 2025 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Tata Harrier EV

Tam Boyutta Gör Tata Harrier EV, adından da anlaşılabileceği üzere içten yanmalı motorlu Harrier'ın elektrikli versiyonu olarak piyasaya sürülecek. Söz konusu konseptin dış tasarımı, temel aldığı modele göre çok daha modern görünüyor. Bu görünümde kaslı ön kaput tasarımı, ince LED ışık imzası, çift renkli büyük jantlar ve gizli kapı kolları gibi güncellemelerin payı büyük.

Tata Harrier EV'nin üretim versiyonu, Land Rover Discovery Sport'un temel aldığı D8 platformundan türetilen OMEGA-Arc platformu üzerine inşa edilecek. Çift elektrik motoru sayesinde dört tekerlekten çekiş özelliği sunacak olan modelin 2024 yılında üretime girmesi bekleniyor.

Tata Curvv

Tam Boyutta Gör Hint üretici, Nisan 2022'de %100 elektrikli olarak karşımıza çıkardığı Curvv konseptini bu kez içten yanmalı motorlu versiyonuyla sahneye çıkardı. Bu iki versiyon arasında daha fazla hava girişine sahip ön tampon ve geleneksel yan aynalar gibi tasarımsal farklar mevcut.

Tata Curvv, hem elektrikli hem de içten yanmalı motorlarla uyumlu olan Gen 2 Nexon platformunu kullanacak. Yerel medyadan gelen haberlere göre, otomobilin içten yanmalı motorlu versiyonunda 1.2 ve 1.5 litre turbo benzinli motorlar kullanılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Tata Sierra EV konsepti tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri