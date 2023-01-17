2022'de dünya genelinde satılan her on otomobilden biri elektrikliydi

Tam Boyutta Gör LMC Automotive ve EV-Volumes.com tarafından yapılan bir araştırma 2022'de küresel elektrikli araç satışlarının önemli ölçüde arttığını ortaya koydu. Bu olumlu tablo ekonomik endişeler, enflasyon ve üretim kesintilerinden zarar gören otomobil pazarında bir rahatlama sağladı.

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Geçtiğimiz yılla ilgili en dikkat çekici detay ise satılan tüm yeni otomobillerin %10'unu elektrikli araçların oluşturması olarak kayıtlara geçti. Bu da geçen yıl dünya genelinde satılan her on otomobilden birinin elektrikli olduğu anlamına geliyor.

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Çin ve Avrupa'da daha hızlı ilerliyor

Uzmanlara göre raporlama döneminde küresel elektrikli otomobil satışları yaklaşık 7.8 milyon adet olarak gerçekleşti ve bu rakam bir önceki yıla göre %68 daha fazla. Elektrikli otomobil pazarının Çin ve Avrupa'da daha hızlı büyüdüğü belirtiliyor.

LMC Automotive, geçen yıl Avrupa'da satılan tamamen elektrikli otomobillerin payının %11, Çin'de ise %19 olduğunu tahmin ediyor. Avrupa'nın en büyük otomobil pazarı olan Almanya'da 2022'de satılan tüm araçların %25'ini elektrikli modeller oluşturdu.

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2022'de satılan her on otomobilden biri elektrikliydi