2022'de dünya genelinde satılan her on otomobilden biri elektrikliydi

Geçtiğimiz yılla ilgili en dikkat çekici detay ise satılan tüm yeni otomobillerin %10'unu elektrikli araçların oluşturması olarak kayıtlara geçti. Bu da geçen yıl dünya genelinde satılan her on otomobilden birinin elektrikli olduğu anlamına geliyor.
Çin ve Avrupa'da daha hızlı ilerliyor
Uzmanlara göre raporlama döneminde küresel elektrikli otomobil satışları yaklaşık 7.8 milyon adet olarak gerçekleşti ve bu rakam bir önceki yıla göre %68 daha fazla. Elektrikli otomobil pazarının Çin ve Avrupa'da daha hızlı büyüdüğü belirtiliyor.
LMC Automotive, geçen yıl Avrupa'da satılan tamamen elektrikli otomobillerin payının %11, Çin'de ise %19 olduğunu tahmin ediyor. Avrupa'nın en büyük otomobil pazarı olan Almanya'da 2022'de satılan tüm araçların %25'ini elektrikli modeller oluşturdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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