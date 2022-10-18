Tayfun Balistik Füzesi, 561 kilometre uzaktaki hedefi vurdu

Roketsan’ın yeri ve milli olarak geliştirdiği Tayfun Balistik Füzesi’nin ilk test atışı yapıldı. Test atışında 561 kilometre uzaktaki hedefi başarıyla vurdu.
En uzun menzilli füze
Türkiye’nin en uzun menzilli füze sistemi olma özelliği taşıyan Tayfun, Rize-Artvin Havalimanı’nda ateşlendi. Ortalama 3,6 mach hızla hareket eden füze, Sinop açıklarındaki hedefini vurmayı başardı. Tayfun, 300 km menzilin üzerine çıkan Türkiye'nin ilk füzesi oldu.
Roketsan, Tayfun füzesi hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı. Bu nedenle füzenin maksimum menzili, maksimum hızı gibi bilgileri bilmiyoruz. Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM) sınıfında yer aldığını ve test atışındaki menzil bilgilerini biliyoruz. Roketsan, BORA’nın daha uzun menzilli versiyonu BORA II için çalışmaların başladığı açıklanmıştı. BORA II’nin ismi Tayfun olarak değiştirilmiş olabilir.
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