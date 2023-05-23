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    Anlık Bildirim

    Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı yapıldı

    Türkiye'nin bugüne kadarki en uzun menzilli füzesi olma özelliği taşıyan ROKETSAN Tayfun füzesinin ikinci test atışı başarıyla yapıldı.                           
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    Tayfun Balistik Füzesi'nin ikinci test atışı yapıldı Tam Boyutta Gör

    ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli Tayfun Balistik Füzesi’nin ikinci test atışı yapıldı. Türkiye’nin bugüne kadarki en uzun menzilli füzesi olan Tayfun’un ikinci test atışında ne kadar uzağa gidildiği bilgisi milli güvenlik gerekçesiyle paylaşılmadı.

    İkinci test atışının görüntülerini paylaşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Tayfun füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.” dedi.

    Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM) sınıfında yer alan Tayfun füzesinin 500 kilometrenin üzerinde menzile sahip olması bekleniyor. Ayrıca ROKETSAN, Orta Menzilli Balistik Füze (MRBM) sınıfında yer alacak Cenk isimli bir balistik füze daha geliştiriyor. Cenk, Tayfun’dan daha uzun menzile sahip olacak.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 21 saat önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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