Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi Tayfun'un yeni test atışı yapıldı

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ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli Tayfun Balistik Füzesi’nin ikinci test atışı yapıldı. Türkiye’nin bugüne kadarki en uzun menzilli füzesi olan Tayfun’un ikinci test atışında ne kadar uzağa gidildiği bilgisi milli güvenlik gerekçesiyle paylaşılmadı.

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İkinci test atışının görüntülerini paylaşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Tayfun füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta ROKETSAN olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.” dedi.

Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM) sınıfında yer alan Tayfun füzesinin 500 kilometrenin üzerinde menzile sahip olması bekleniyor. Ayrıca ROKETSAN, Orta Menzilli Balistik Füze (MRBM) sınıfında yer alacak Cenk isimli bir balistik füze daha geliştiriyor. Cenk, Tayfun’dan daha uzun menzile sahip olacak.

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