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    ASELSAN hava araçları için yerli "kara kutu" geliştiriyor

    ASELSAN, uçaklarda ve helikopterlerde kullanılan kara kutunın yerli versiyonunu geliştiriyor. ASELSAN'ın kara kutusuyla askeri araçlardaki yerlilik oranı artacak ve veri güvenliği sağlanacak.
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    ASELSAN hava araçları için yerli 'kara kutu' geliştiriyor Tam Boyutta Gör

    ASELSAN yabancı ürünlerin millileştirilmesi konusunda çalışmalarına devam ediyor. Üç yılda 615’in üzerinde ürünü millileştiren şirket şimdi de uçaklarda “kara kutu” olarak bilinen donanımı milli imkanlarla geliştiriyor. Çarpışmaya Dayanıklı Uçuş Veri Kayıt Sistemi (CVFDR) ismindeki donanım, kazaların aydınlatılması için veri kayıt cihazı olarak görev yapacak.

    Kara kutuların en kritik bileşeni olan çarpışmaya dayanıklı bellek modülü (CSMU-Crash Survivable Memory Unit), zorlu şartlarda hasar almayacak şekilde geliştiriliyor. Çarpma, yanma, suya batma ve darbe gibi şartlarda zarar görmeyecek ve içindeki bilgilerin okunmasını sağlıyor. Geliştirilen CSMU birimi, EUROCAE ED-112A Çarpmaya Karşı Korumalı Havadan Kayıt Sistemleri İçin Minimum Çalışma Performansı Spesifikasyonu'na uygun özelliklere sahip.

    ASELSAN hava araçları için yerli 'kara kutu' geliştiriyor Tam Boyutta Gör

    Türkiye’deki hava araçlarında yurt dışından tedarik edilen kara kutular kullanılıyor. Kara kutudaki verilerin okunma işlemleri yurt dışında yapılıyor. Bu durum, savunma sanayi araçlarındaki kritik uçuş bilgilerinin yurt dışına çıkmasına neden oluyor. ASELSAN’ın geliştirdiği kara kutu hem hava araçlarındaki yerli oranını artıracak hem de uçuş bilgilerinin güvenliğini sağlayacak.

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    slamdunk393 3 gün önce

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