Hipersonik Tayfun füzesinin farklı varyantları geliyor: Hedef 2 bin kilometre menzil!

Tam Boyutta Gör Bu ayın başlarında 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından Türkiye'nin ilk kısa menzilli balistik füzesi olarak geliştirilen Tayfun balistik füzesinin üçüncü test atışı gerçekleştirilmişti. IDEX 2025 kapsamında açıklamalarda bulunan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Tayfun füzesinin farklı kabiliyetlere sahip yeni varyantları olacağını da duyurdu.

Yeni Tayfun füzeleri yolda

Tayfun’un son atış testlerinin oldukça başarılı geçtiğini belirten İkinci, füzenin teknolojik gelişimini ve sunduğu üstün hassasiyeti vurguladı. Tayfun’un hedefe cerrahi hassasiyetle ulaşabileceğini ve bu başarının Türkiye’yi balistik füze teknolojileri konusunda dünyada lider ülkeler arasına sokma yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti. İkinci, Tayfun’un sadece bir füze değil, bir teknoloji ailesi olarak gelişmeye devam edeceğini söyledi: “Birden fazla blok olacak. Farklı menziller, farklı harp başlıkları bulunacak. Hepsi bir araya gelince Tayfun aslında bir balistik füze ailesi olarak adından söz ettirecek.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "800 km menzilli füze stokumuzu artıracağız. 2 bin km menzilli füze çalışmamızı da hızlandıracağız" demecini anımsatan İkinci, bunun kendilerine verilen bir görev olduğundan bahsedip, şöyle devam etti: “Tayfun’da bir yanda seri üretim devam ediyor… Diğer yandan yeni varyantların geliştirilmesi ve bu ailenin çeşitliliğinin artırılması adına da çalışmalar sürüyor.”

Tam Boyutta Gör ROKETSAN’ın resmi Tayfun broşüründe füzenin menzili 280 km veya üzeri olarak gösteriliyor. Ancak bu tür stratejik balistik füzelerin menzil bilgilerinin kamuoyuyla açık bir şekilde paylaşılmadığını belirtelim. Tayfun gibi Kısa Menzilli Balistik Füze (SRBM) sistemlerinin genellikle 300 km ila 1000 km arasında menzile sahip oluyor. Öte yandan Tayfun’un üçüncü atış testinde Karadeniz’de 700 kilometrenin üzerindeki bir alan için NAVTEX yayınlanmıştı. Füzenin ilk atış testinde ise 561 kilometre menzile ulaştığı açıklanmıştı.

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Tayfun füzesi derin hedeflerde etki yaratacak, güvenilirlik seviyesi yüksek bir füze sistemi olarak nitelendiriliyor. Hipersonik seviyelere ulaşan seyir hızı sayesinde hava savunma sistemi tehditlerinden etkilenmemekte ve yüksek vuruş hassasiyeti ile istenmeyen hasar durumlarının önüne geçilmekte. Atışa hazır hale gelme süresinin kısa olması ve ateş gücünün süratle kaydırılabilmesine imkan sağlaması gibi lojistik kolaylıklar ve harekat esnekliği sunmasının yanı sıra sistemin küresel konumlama sistemi karıştırmalarına karşı elektronik harp dayanımı da yüksek seviyede. Tayfun füzesi, düşük çevre koşulu duyarlılığı sayesinde gece ve gündüz her hava koşulunda da görev yapabilmekte.

Siper Blok 2’de hedef artık envanter

Mavi Vatan’ın ve Gök Vatan’ın hava saldırılarına karşı korunması için geliştirilen Çelik Kubbe sistemi de gündemde. ROKETSAN, bu projede füze sistemleri ve ateşleme sistemleri üzerine yoğunlaşırken, aynı zamanda Siper füzesinin ikinci varyantı olan ve 150 km menzile sahip Blok 2 füzesini envantere kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Siper Blok 2, Çelik Kubbe’nin en uzun menzilli ve en önemli vurucu güçlerinden olacak. İkinci, Türkiye’nin savunma kapasitesini daha da güçlendirecek olan Levent sistemi için de hazırlıkların sürdüğünü söylerken “Bu konuda yeni müjdelerimiz de olabilir. Envantere bir an önce girmesi için hazırlıklar sürüyor” ifadelerini kullandı.

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