Tayland kripto para ile ödemeleri yasaklıyor

Tam Boyutta Gör

Küresel olarak kripto regülasyon çalışmaları tüm hızıyla sürerken, bir haber de Tayland’dan geldi. Tayland Güvenlik ve Borsa Komisyonu, 1 Nisan’dan itibaren ödeme aracı olarak kripto para kullanımını yasaklayacağını açıkladı. Düzenleyici, yasağın sebebi olarak kara para aklama endişelerini ve merkez bankasının yeterli denetimi sağlayamamasını gösterdi.

Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, mal ve hizmet ödemelerinde kripto varlıkların kullanımını yasaklayan bir dizi emir yönergesi yayınladı. Söz konusu yasağın 1 Nisan’dan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

2022 FIFA Dünya Kupası’na kripto imzası 7 sa. önce eklendi

Kurum yaptığı açıklamada, kripto borsaları da dahil olmak üzere işletme operatörlerinin bu tür ödeme hizmetlerini sağlamaması gerektiğini ve kripto varlıkların mal veya hizmetler için ödeme yapılmasını teşvik edecek eylemlerde bulunmalarının yasaklandığını söyledi.

Sadece ödemelerde kullanımı yasaklandı

Ancak söz konusu yasağın kripto ticareti ve son iki yılda yerel halk arasında daha popüler hale gelen kripto varlıklara yönelik bir yasak olmadığını, sadece ödemeler için kripto kullanımının yasaklandığını da vurguladı.

Hatırlatmak gerekirse Taylandlı yetkililer Mart ayı başlarında, hükümet onaylı borsalarda kripto ticaretinin 2023 yılına kadar yüzde 7 katma değer vergisinden muaf tutulacağını duyurmuştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.