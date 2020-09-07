TCL ilk tablet modellerini duyurdu

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Geçmişte BlackBerry ve Alcatel markalarının lisanslı üreticisi konumunda iken kendi markası üzerinden üretime başlayan TCL; ürün gamını genişletmeye devam ediyor. Akıllı telefon, televizyon, kulaklık, akıllı saat derken şimdi de sıra tabletlerde.

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TCL 10 Tab Max ve Mid

Yeni modellerden TCL 10 Tab Max modelinde 10.4 inçlik 2000 x 1200 piksel çözünürlüğünde ekran yer alıyor. Nispeten ince çerçevelere sahip olan ekran TCL Stylus ekran kalemi ile de destekleniyor.

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Snapdragon 665 yonga setinden gücünü alan tablet modeli 4GB RAM ve 64GB kapasite sunuyor. Arka kısımda 13MP, ön kısımda 8MP çözünürlüğünde kamera yer alırken 8000mAh kapasiteli batarya 8 saate yakın kullanım sunuyor. TCL 10 Tab Max modeli 299$ fiyat etiketine sahip.

TCL 10 Tab MID ise 8 inçlik 1920 x 1200 çözünürlüğünde LCD ekran, Snapdragon 665 yonga seti, 3GB RAM, 32GB depolama, 5MP ön ve arka kamera, 5500mAh kapasiteli batarya, 18W hızlı şarj şeklinde özelliklere sahip. Fiyatı ise 229 Avro olarak açıklandı.

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