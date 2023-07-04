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    Anlık Bildirim

    TCL NXTPAPER 11 tablet modeli ülkemizde satışa çıktı

    TCL NXTPAPER 11 tablet modeli yüksek parlaklık seviyesine sahip renkli elektronik mürekkep ekranı sayesinde segmentinde rakiplerinden önemli ölçüde farklılaşıyor.
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    TCL NXTPAPER 11 Tam Boyutta Gör
    TCL markasının standart e-ink ekranlara göre çok daha parlak ve yüksek kontrastlı elektronik mürekkep teknolojisi NXTPAPER ikinci nesle terfi etti ve NXTPAPER 2.0 teknolojili ilk tablet de ülkemizde satışa çıktı.

    TCL NXTPAPER 11 satışta

    NXTPAPER 2.0 teknolojisi 500 nit parlaklık seviyesine ulaşırken bağımsız ışık sensörü de ekranın renk sıcaklığını ayarlayabiliyor. Mavi ışık filtresi de olan NXTPAPER 2.0 firmanın sonraki modellerinde de yerini alacak.

    TCL NXTPAPER 11 tablet modeli 10.95 inçlik ekranında 2000x1200 piksel çözünürlük sunuyor ve 4096 baskı hassasiyet seviyesine sahip. Görüntü kalitesi AI Boost teknolojisi ile arttırılıyor. 4GB RAM, 128GB depolama, 8MP kamera, 8000mAh batarya ve 18W hızlı şarj ile 5999TL fiyat etiketine sahip.

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    E_Y_B_H_P_T 8 saat önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    E_Y_B_H_P_T 8 saat önce

    Hayat kısa, kuryeler uçuyor.

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    DreamSs 9 saat önce

    Fururlar oni purada :)

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