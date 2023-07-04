TCL NXTPAPER 11 tablet modeli ülkemizde satışa çıktı

TCL NXTPAPER 11 satışta
NXTPAPER 2.0 teknolojisi 500 nit parlaklık seviyesine ulaşırken bağımsız ışık sensörü de ekranın renk sıcaklığını ayarlayabiliyor. Mavi ışık filtresi de olan NXTPAPER 2.0 firmanın sonraki modellerinde de yerini alacak.
TCL NXTPAPER 11 tablet modeli 10.95 inçlik ekranında 2000x1200 piksel çözünürlük sunuyor ve 4096 baskı hassasiyet seviyesine sahip. Görüntü kalitesi AI Boost teknolojisi ile arttırılıyor. 4GB RAM, 128GB depolama, 8MP kamera, 8000mAh batarya ve 18W hızlı şarj ile 5999TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.
Hayat kısa, kuryeler uçuyor.
Fururlar oni purada :)