    Xiaomi Pad 8 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi, yeni amiral gemisi tableti Pad 8 Pro'yu tanıttı. Snapdragon 8 Elite işlemcisi, üst düzey ekran özellikleri ve kağıt benzeri yansıma önleyici ekranıyla dikkatleri çeken cihaz neler sunuyor?

    Xiaomi Pad 8 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 17 serisi akıllı telefonlarıyla birlikte Pad 8 ve Pad 8 Pro tabletlerini de tanıttı. Özellikle Pad 8 Pro, Snapdragon 8 Elite işlemcisi, üst düzey ekran özellikleri ve kağıt benzeri bir his sunan yansıma önleyici camlı Matte Edition sürümüyle dikkat çekiyor. 

    Xiaomi Pad 8 Pro özellikleri

    Xiaomi Pad 8 Pro, 11,2 inç boyutunda, 3.2K çözünürlüğe (3200 × 2136, 3:2 en-boy oranı)  sahip LCD ekranla geliyor. Bu ekran, 144Hz’e kadar yenileme hızı, 12-bit renk desteği, 345 PPI piksel yoğunluğu ve 800 nit maksimum parlaklık sunuyor. Ayrıca, HDR10, Dolby Vision ve HDR Vivid desteğinin yanı sıra TÜV göz koruma sertifikası ve DC karartma özelliği de bulunuyor. Matte Edition versiyonunda kullanılan parlama önleyici nano doku ve yansıma önleyici kaplama sayesinde yansımalar %70 oranında azaltılıyor, dağınık ışığın ise %99’u engelleniyor.

    Tablet gücünü Qualcomm’un 3nm üretim süreciyle geliştirdiği Snapdragon 8 Elite yonga setinden alıyor. 4.32GHz’e kadar çıkabilen sekiz çekirdekli CPU ve Adreno GPU’su sayesinde üst düzey performans sağlıyor ve çoklu görev, 4K video düzenleme ve yüksek çözünürlüklü oyunlarda masaüstü seviyesinde bir deneyim sunuyor. 

    Xiaomi Pad 8 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Yazılım tarafında cihaz, büyük ekranlar için optimize edilmiş HyperOS 3 ile geliyor. Gelişmiş bölünmüş ekran özellikleri, uygulama önizlemeli bir dock menüsü ve PC tarzı web tarayıcı dikkat çeken yenilikler arasında. Ayrıca yapay zeka destekli duvar kâğıtları, yenilenmiş kullanıcı arayüzü ve WPS, CAJViewer ile ZW CAD gibi üretkenlik uygulamalarına destek sunuyor.

    Arka tarafta f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP kamera yer alıyor ve 4K 60fps video kaydı yapabiliyor. Ön tarafta ise 32 MP ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Bu kamera otomatik kadrajlama, el hareketiyle kontrol, dolgu ışığı ve güzellik modlarıyla özellikle görüntülü görüşmeler için optimize edilmiş. Her iki kamera da yapay zeka destekli ses gürültü azaltma özelliğine sahip dörtlü mikrofon kurulumuyla destekleniyor.

    Xiaomi Pad 8 Pro'da, 67 W hızlı şarj ve 22,5 W ters kablolu şarj desteği sunan 9200 mAh kapasiteli batarya bulunuyor. Xiaomi, cihazın tek şarjla 10,5 saat oyun, 14 saat video izleme veya 20 saatin üzerinde çevrim içi toplantı süresi sunduğunu belirtiyor. Büyük bataryasına rağmen tablet sadece 5,75 mm kalnılığa ve 485 gr ağırlığa sahip.

    Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve USB 3.2 Gen1 (5Gbps) bulunuyor. Ses tarafında ise AAC, LDAC, LHDC 5.0 ve Auracast kodekleri destekleniyor. Cihazda ayrıca, Dolby Atmos destekli dört hoparlör, yan tarafa konumlandırılmış parmak izi okuyucu, kızılötesi, hall sensörü, ortam ışığı sensörü ve jiroskop da mevcut.

    Xiaomi, tablete özel Focus Pro stylus kalemini ve dokunmatik yüzeye sahip manyetik klavye de sunuyor. Gelişmiş hareket kontrolleri ve titreşimli geri bildirime sahip kalem ve klavye ayrı olarak satılıyor.

    Xiaomi Pad 8 Pro fiyatı

    Siyah, Turkuaz Yeşil ve Buz Kristali Mavi renk seçenekleriyle Çin'de satışa sunulan Xiaomi Pad 8 Pro’nun fiyatları şu şekilde:

    • 8GB + 128GB: 392 dolar
    • 8GB + 256GB: 434 dolar
    • 12GB + 256GB: 476 dolar
    • 12GB + 256GB (Matte Edition): 505 dolar
    • 12GB + 512GB: 519 dolar
    • 12GB + 512GB (Matte Edition): 547 dolar
    • 16GB + 512GB: 547 dolar
    • 16GB + 512GB (Matte Edition): 574 dolar
