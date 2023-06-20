TCL Nxtwear S sanal gerçeklik gözlüğü ülkemiz fiyatı belli oldu

Tam Boyutta Gör Apple’ın Vision Pro sanal gerçeklik gözlüğü gündemdeki yerini korurken TCL markası ise sessiz sedasız yeni modellerini global çapta piyasaya sürmeye devam ediyor. TCL Nxtwear S sanal gerçeklik gözlüğü ülkemizde satışa çıktı.

TCL Nxtwear S neler sunuyor?

TCL Nxtwear S akıllı gözlüğü geçen yıl Kickstarter üzerinde fonlanarak hayata geçmişti. Sony micro OLED Full HD ekran 130 inçlik bir yansıtma tecrübesi sunarken DCI-P3 renk gamının yüzde 90’ına sahip ve bir mavi ışık filtresi sunuyor.

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Gözlük USB Tip-C kablosuz üzerinden DP destekli cihazlara bağlantı sağlayabiliyor. Windows ve Android işletim sistemleri hali hazırda desteklenen sistemler. iOS cihazları ise özel bir adaptöre ihtiyaç duyuyor. Dahili hoparlör de Bluetooth desteğine sahip.

TCL Nxtwear S biraz daha medya tüketimi için geliştirilmiş. Bu bakımdan bağlı olduğu cihazın kapasitesi ile sınırlı. Ülkemizde 23999TL karşılığında birkaç noktada gözlüğü elde etmek mümkün oluyor.

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