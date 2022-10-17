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    TCL Nxtwear S akıllı gözlükler destek arıyor

    TCL Nxtwear S akıllı gözlük kullanıcıya projeksiyon cihazı gerektirmeden 140 inçlik bir alanda içerikleri tüketmesini sağlıyor. TCL Nxtwear S özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    TCL Nxtwear S Tam Boyutta Gör
    Akıllı gözlük konusunda ısrarlı bir şekilde çalışmalarını devam ettiren Çinli TCL, yeni gözlükleri için kitle fonlama platformlarının yolunu tuttu. TCL Nxtwear S bağışlar ile hayata geçecek.

    TCL Nxtwear S özellikleri ve fiyatı

    TCL Nxtwear S gözlük modeli önceki nesle göre biraz daha iyileştirilmiş. Sony micro OLED Full HD ekran 140 inçlik bir yansıtma havası oluşturuyor. Ayrıca 2D içerikleri de ölçeklendirme ile izleyebiliyorsunuz. DCI-P3 renk gamının yüzde 90’ını kapsayan ekran mavi ışık filtresine sahip.

    Dahili hoparlör Bluetooth üzerinden akıllı telefonlara bağlanabiliyor. Gözlüğün bağlantısı ise kablo ile oluyor. Windows ve Android işletim sistemleri hali hazırda desteklenen sistemler. iOS cihazları ise özel bir adaptöre ihtiyaç duyuyor. Genelde içerik tüketimine hitap eden TCL Nxtwear S gözlük modeli 329$ bağış karşılığında veriliyor ve Kasım ayında hayata geçecek.

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    rayonrx 2 gün önce

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    slamdunk393 3 gün önce

    şu araba için ölmeye hazırım

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