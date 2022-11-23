Tecno telefoto lenslerde devrim yapıyor

Tam Boyutta Gör İsmini daha çok bütçe dostu akıllı telefonlar ile duyduğumuz ve yerli üretime de geçen Tecno, kamera tarafında sessiz sedasız devrim yapmaya devam ediyor. Yıl başlarında RGBW piksel işleme algoritmasını duyuran firma şimdi de çift prizma lensini tanıttı.

Tecno Eagle Eye Lens nedir?

Tam bir yıl önce firma akıllı telefon kameraları konusunda 3 önemli yenilik duyurmuştu. RGBW algoritması hayata geçerken Sensor Shift için çalışmalar devam ediyor. Şimdi ise Eagle Eye Lens adındaki motorize edilmiş lens sistemi tanıtıldı.

Tecno vites yükseltiyor 11 ay önce eklendi

Telefoto sensörlerde normalde OIS özelliği yer alıyor ve sabit nesnelerde titreşimleri en aza indiriyor. Hareketli nesnelerde ise OIS çok işe yaramıyor. İşte Eagle Eye Lens burada devreye giriyor.

Bu sistemde ilk kez çift prizmaya yer verilmiş. Tek bir eksen üzerinde ilk prizma +/-8°, ikinci prizma da +/-10° dönebiliyor. Böylece ikisi birlikte hareketli bir nesneyi bir eksende +/-16°, diğer eksende +/-20° olacak şekilde otomatik olarak takip edebiliyor. Yapay zekâ kullanan sistem OIS tarafında da +/-6° aralığında sarsıntıları düzeltiyor.

Videolarda da kullanılabilen Eagle Eye Lens, araç yarışları veya spor karşılaşmaları gibi hareketli etkinliklerde de büyük fayda sağlayacak. Eagle Eye Lens özelliğinin gelecek yıl Premium akıllı telefonlarda yerini alacağı belirtildi.

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