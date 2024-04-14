Tecno Phantom V Fold 2 ve Phantom V Flip 2, yakında piyasaya sürülebilir

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl ilk katlanabilir telefonları Phantom V Fold ve Phantom V Flip'i tanıtan Tecno, şimdilerde Phantom V Fold 2 ve Phantom V Flip 2 isimli yeni katlanabilir telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Geekbench'te listelenen bu cihazlar, yakın bir zamanda ise yeni bir sertifika daha aldı.

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Tecno Phantom V Fold 2 ve V Flip 2, EEC sertifikası aldı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda Geekbench'te listelenen AE10 model numarasına sahip Tecno Phantom V Fold 2, tek çekirdek testinde 1274, çoklu çekirdek testinde ise 3856 skorunu elde etmişti. AE11 model numarasına sahip Phantom V Flip 2 ise tek çekirdek testinde 814, çoklu çekirdek testinde 2866 skorunu elde etmişti.

Yakın bir zamanda ortaya çıkan EEC sertifikası ise markanın Phantom V Fold 2 ve V Flip 2 üzerinde çalıştığını ortaya çıkarsa da teknik özellikleriyle ilgili somut ayrıntılara değinmemekte. Ancak Ocak ve Şubat aylarında ortaya çıkan Geekbench listeleri, her iki modelin de sırasıyla Dimensity 9000+ ve Dimensity 8050 yonga setlerine sahip olduğunu ortaya çıkarmıştı.

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Tecno Phantom V Fold 2 ve V Flip 2, yakında piyasaya sürülebilir