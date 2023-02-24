iPhone 15 Pro özel rengi belli oldu: Ortamı alevlendirecek!

Tam Boyutta Gör Apple, her yeni iPhone serisinde mevcut renk seçeneklerini değiştiriyor ve genellikle yeni iPhone’ları önceki nesilden ayıran özel bir renk veya renkler sunuyor. iPhone 14 Pro koyu mor renk, düz iPhone 14 mor tonda gelmişti. Şimdi, iPhone 15 renkleri ve iPhone 15 Pro rengi ortaya çıktı.

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iPhone 15 Pro özel rengi ne olacak?

Tam Boyutta Gör Apple’ın 2023 iPhone’ları benzersiz renklerde gelecek. Yeni paylaşılan görseller, iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max özel renginin bordoya kaçan koyu kırmızı renk olacağını ortaya çıkarıyor. Dark sienna olarak tanımlanan rengin hex kodu #410D0D. Koyu kırmızı renk dışında gümüş/altın, uzay grisine yakın daha bilindik tonlarla birlikte daha parlak tonda standart (PRODUCT)RED eşlik edecek.

iPhone 15 yepyeni renk seçenekleriyle geliyor

Tam Boyutta Gör Standart iPhone 15 modellerinin de koyu pembe ve parlak, açık mavi renk ile geleceği söyleniyor. Pembe olarak geçen “telemagenta” olarak tanımlanan rengin hex kodu #CE3C6C. Picton blue denilen mavi rengin hex kodu #4DB1E2. Düz iPhone 15 modellerinde kırmızı, siyah, beyaza yakın renkler dahil daha fazla renk seçeneği görebiliriz.

iPhone 15 Pro ve Pro Max’in titanyum kasaya sahip olacağı söylentileri var. Apple, titanyum kasayı Apple Watch modellerinde kullandı ancak gümüş ve daha koyu renkte gördük. Bu yüzden şimdiye kadar gümüş tonda iPhone 15 Pro görselleri paylaşıldı. Ancak, son sızıntılara göre çok başka bir renkte göreceğiz.

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