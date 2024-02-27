Tecno el konsollarında devim yapıyor

Tecno Pocket Go nedir?
Tecno Pocket Go adıyla tanıtılan yeni cihaz aslında bildiğimiz bir taşınabilir konsol. Kontrolcü şeklinde olan ve ekran barındırmayan bu konsolda 8 çekirdek ve 16 izlek birimli bir işlemci yer alıyor. 3 bakır boru ve bir fan ile soğutulan konsolda 50Wh değiştirilebilir batarya yer alıyor. Firma cihazın bir iş istasyonu olarak da kullanılabileceğini belirtmiş. Port bağlantıları ise özel bir adaptör ile yapılıyor.
Elbette bu haliyle bir oyun imkânı sunmuyor. Asıl sürpriz ise AR Pocket Vision gözlüğü ile geliyor. 0.71 inçlik micro OLED ekranları olan bu gözlük, Pocket Go konsoluna bağlanarak oyun oynamanızı sağlıyor. 6 eksenli jiroskpo ile kafa takibi de yapan gözlük diğer Tecno ve Windows cihazlarıyla da uyumlu.
AAA oyunları akıcı şekilde çalıştırdığı belirtilen Tecno Pocket Go ve AR Pocket Vision hakkında çok fazla detay yok. Tek tek mi satılacak yoksa paket olarak mı sunulacak bilinmiyor. Özellikle el konsollarında sürekli başı eğerek oyun oynama sıkıntısının tarihe karışacağını söylemek mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.