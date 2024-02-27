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    Tecno el konsollarında devim yapıyor

    Tecno Pocket Go cihazı oldukça güçlü bir donanımı, kontrolcü boyutlarına sığdırırken AR Pocket Vision gözlüğü de yoğun bir oyun tecrübesi yaşamanızı sağlıyor.   
    Tecno Pocket Go Tam Boyutta Gör
    Taşınabilir oyun konsolları özellikle Steam Deck ile birlikte önemli bir sıçrama yaptı. Ağırlıklı olarak Çinli firmaların oluşturduğu segmentte her ay yeni bir ürün piyasaya çıkar oldu. Tecno ise taşınabilir konsollara yeni bir bakış açısı getiriyor.

    Tecno Pocket Go nedir?

    Tecno Pocket Go adıyla tanıtılan yeni cihaz aslında bildiğimiz bir taşınabilir konsol. Kontrolcü şeklinde olan ve ekran barındırmayan bu konsolda 8 çekirdek ve 16 izlek birimli bir işlemci yer alıyor. 3 bakır boru ve bir fan ile soğutulan konsolda 50Wh değiştirilebilir batarya yer alıyor. Firma cihazın bir iş istasyonu olarak da kullanılabileceğini belirtmiş. Port bağlantıları ise özel bir adaptör ile yapılıyor.

    Elbette bu haliyle bir oyun imkânı sunmuyor. Asıl sürpriz ise AR Pocket Vision gözlüğü ile geliyor. 0.71 inçlik micro OLED ekranları olan bu gözlük, Pocket Go konsoluna bağlanarak oyun oynamanızı sağlıyor. 6 eksenli jiroskpo ile kafa takibi de yapan gözlük diğer Tecno ve Windows cihazlarıyla da uyumlu.

    AAA oyunları akıcı şekilde çalıştırdığı belirtilen Tecno Pocket Go ve AR Pocket Vision hakkında çok fazla detay yok. Tek tek mi satılacak yoksa paket olarak mı sunulacak bilinmiyor. Özellikle el konsollarında sürekli başı eğerek oyun oynama sıkıntısının tarihe karışacağını söylemek mümkün.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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