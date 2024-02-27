Tecno el konsollarında devim yapıyor

Tam Boyutta Gör Taşınabilir oyun konsolları özellikle Steam Deck ile birlikte önemli bir sıçrama yaptı. Ağırlıklı olarak Çinli firmaların oluşturduğu segmentte her ay yeni bir ürün piyasaya çıkar oldu. Tecno ise taşınabilir konsollara yeni bir bakış açısı getiriyor.

Tecno Pocket Go nedir?

Tecno Pocket Go adıyla tanıtılan yeni cihaz aslında bildiğimiz bir taşınabilir konsol. Kontrolcü şeklinde olan ve ekran barındırmayan bu konsolda 8 çekirdek ve 16 izlek birimli bir işlemci yer alıyor. 3 bakır boru ve bir fan ile soğutulan konsolda 50Wh değiştirilebilir batarya yer alıyor. Firma cihazın bir iş istasyonu olarak da kullanılabileceğini belirtmiş. Port bağlantıları ise özel bir adaptör ile yapılıyor.

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Elbette bu haliyle bir oyun imkânı sunmuyor. Asıl sürpriz ise AR Pocket Vision gözlüğü ile geliyor. 0.71 inçlik micro OLED ekranları olan bu gözlük, Pocket Go konsoluna bağlanarak oyun oynamanızı sağlıyor. 6 eksenli jiroskpo ile kafa takibi de yapan gözlük diğer Tecno ve Windows cihazlarıyla da uyumlu.

AAA oyunları akıcı şekilde çalıştırdığı belirtilen Tecno Pocket Go ve AR Pocket Vision hakkında çok fazla detay yok. Tek tek mi satılacak yoksa paket olarak mı sunulacak bilinmiyor. Özellikle el konsollarında sürekli başı eğerek oyun oynama sıkıntısının tarihe karışacağını söylemek mümkün.

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Tecno Pocket Go ile boyun ağrısına son