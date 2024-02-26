Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İlginç arka tasarımlı Tecno Pova 6 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Tecno, ilginç arka tasarıma sahip, uygun fiyatlı ve oyuncu odaklı telefonu Pova 6 Pro'yu tanıttı. 200 adet LED'e sahip olan telefonun fiyatı ve özellikleri neler hep birlikte bakalım.
    Tecno Pova 6 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Tecno, ilginç arka tasarıma sahip, uygun fiyatlı ve oyuncu odaklı telefonu Pova 6 Pro'yu tanıttı.

    Tecno Pova 6 Pro özellikleri

    Mediatek Dimensity 6080 çipsetinden gücünü alan telefon 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerine ve 256 GB depolama alanına sahip. Tecno Pova 6 Pro, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç FHD+ AMOLED ekran ile geliyor. 

    Tecno Pova 6 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
    Göktaşı Grisi ve Kuyruklu Yıldız Yeşili renk seçenekleriyle gelen Pova 6 Pro, Tecno'nun Dynamic-Tech Design olarak adlandırdığı yarı şeffaf bir tasarıma sahip. Telefonun şeffaf arka yüzeyinin altında hassas bir litografi dokusu ve Dinamik Işık Efekti adı verilen bir dizi LED bulunuyor. Kamera bölümündeki üç lensten birini çevreleyen Dynamic-Eye ve pervane şeklinde LED şerit olan Dynamic-Light ışık efektlerine sahip olan telefonda toplamda 210 LED ve 9 aydınlatma modu ile 101 kullanıcı tanımlı efekt arasından seçim yapılabiliyor.
    Tecno Pova 6 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Üç kameraya sahip olan telefonun 3x yakınlaştırma yapabilen 108 MP çözünürlükteki ana kamerası gerçek anlamda iş yapabilen tek kamera olarak öne çıkıyor. Diğer iki kameranın birisi 2 MP derinlik sensörü, diğeri ise AI kamera olarak adlandırılıyor. Ön tarafta ise çift tonlu LED flaşa sahip 32 MP selfie kamerası yer alıyor.

    Selefinden 1000mAh fazla kapasiteye sahip 6000mAh pil ile gelen Tecno Pova 6 Pro, 70 Watt hızlı şarj ve 10 Watt ters şarj desteği sunuyor.

    • Ekran: 6,78 inç AMOLED, 120Hz 1080 x 2436 piksel, 1300 nit parlaklık
    • İşlemci:  Mediatek Dimensity 6080
    • RAM: 8GB, 12GB
    • Depolama: 256GB
    • Arka Kamera: 108 MP birincil kamera, 2MP derinlik sensörü, 0.08 MP süs kamerası
    • Ön Kamera: 32 MP
    • Pil: 6000 mAh batarya, 70 Watt hızlı şarj, 10 Watt ters şarj
    • Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, 3,5 mm ses jakı, Bluetooth v5.3, 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, stereo hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucu
    • Renk: Göktaşı Grisi ve Kuyruklu Yıldız Yeşili
    • Boyutlar: 165.5 x 76.1 x 7.9 mm

    Tecno Pova 6 Pro fiyatı

    Telefonun fiyatı resmi olarak açıklanmasa da 190-200 dolar civarı fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    dahiliyeye aç mı gidilir ankara volkswagen yetkili servis tavsiye yks öğrencisi kaç saat uyumalı gta 5 lester görevi 2 range rover velar yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 12
    Redmi Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız