İlginç arka tasarımlı Tecno Pova 6 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tecno Pova 6 Pro özellikleri
Mediatek Dimensity 6080 çipsetinden gücünü alan telefon 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerine ve 256 GB depolama alanına sahip. Tecno Pova 6 Pro, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç FHD+ AMOLED ekran ile geliyor.
Selefinden 1000mAh fazla kapasiteye sahip 6000mAh pil ile gelen Tecno Pova 6 Pro, 70 Watt hızlı şarj ve 10 Watt ters şarj desteği sunuyor.
- Ekran: 6,78 inç AMOLED, 120Hz 1080 x 2436 piksel, 1300 nit parlaklık
- İşlemci: Mediatek Dimensity 6080
- RAM: 8GB, 12GB
- Depolama: 256GB
- Arka Kamera: 108 MP birincil kamera, 2MP derinlik sensörü, 0.08 MP süs kamerası
- Ön Kamera: 32 MP
- Pil: 6000 mAh batarya, 70 Watt hızlı şarj, 10 Watt ters şarj
- Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, 3,5 mm ses jakı, Bluetooth v5.3, 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, stereo hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucu
- Renk: Göktaşı Grisi ve Kuyruklu Yıldız Yeşili
- Boyutlar: 165.5 x 76.1 x 7.9 mm
Tecno Pova 6 Pro fiyatı
Telefonun fiyatı resmi olarak açıklanmasa da 190-200 dolar civarı fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.