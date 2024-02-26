İlginç arka tasarımlı Tecno Pova 6 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Tecno, ilginç arka tasarıma sahip, uygun fiyatlı ve oyuncu odaklı telefonu Pova 6 Pro'yu tanıttı.

Tecno Pova 6 Pro özellikleri

Mediatek Dimensity 6080 çipsetinden gücünü alan telefon 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerine ve 256 GB depolama alanına sahip. Tecno Pova 6 Pro, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,78 inç FHD+ AMOLED ekran ile geliyor.

Göktaşı Grisi ve Kuyruklu Yıldız Yeşili renk seçenekleriyle gelen Pova 6 Pro, Tecno'nun Dynamic-Tech Design olarak adlandırdığı yarı şeffaf bir tasarıma sahip. Telefonun şeffaf arka yüzeyinin altında hassas bir litografi dokusu ve Dinamik Işık Efekti adı verilen bir dizi LED bulunuyor. Kamera bölümündeki üç lensten birini çevreleyen Dynamic-Eye ve pervane şeklinde LED şerit olan Dynamic-Light ışık efektlerine sahip olan telefonda toplamda 210 LED ve 9 aydınlatma modu ile 101 kullanıcı tanımlı efekt arasından seçim yapılabiliyor.

Tam Boyutta Gör Üç kameraya sahip olan telefonun 3x yakınlaştırma yapabilen 108 MP çözünürlükteki ana kamerası gerçek anlamda iş yapabilen tek kamera olarak öne çıkıyor. Diğer iki kameranın birisi 2 MP derinlik sensörü, diğeri ise AI kamera olarak adlandırılıyor. Ön tarafta ise çift tonlu LED flaşa sahip 32 MP selfie kamerası yer alıyor.

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Selefinden 1000mAh fazla kapasiteye sahip 6000mAh pil ile gelen Tecno Pova 6 Pro, 70 Watt hızlı şarj ve 10 Watt ters şarj desteği sunuyor.

Ekran: 6,78 inç AMOLED, 120Hz 1080 x 2436 piksel, 1300 nit parlaklık

6,78 inç AMOLED, 120Hz 1080 x 2436 piksel, 1300 nit parlaklık İşlemci: Mediatek Dimensity 6080

Mediatek Dimensity 6080 RAM: 8GB, 12GB

8GB, 12GB Depolama: 256GB

256GB Arka Kamera: 108 MP birincil kamera, 2MP derinlik sensörü, 0.08 MP süs kamerası

108 MP birincil kamera, 2MP derinlik sensörü, 0.08 MP süs kamerası Ön Kamera: 32 MP

32 MP Pil: 6000 mAh batarya, 70 Watt hızlı şarj, 10 Watt ters şarj

6000 mAh batarya, 70 Watt hızlı şarj, 10 Watt ters şarj Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, 3,5 mm ses jakı, Bluetooth v5.3, 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, stereo hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucu

çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, 3,5 mm ses jakı, Bluetooth v5.3, 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio, stereo hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucu Renk: Göktaşı Grisi ve Kuyruklu Yıldız Yeşili

Göktaşı Grisi ve Kuyruklu Yıldız Yeşili Boyutlar: 165.5 x 76.1 x 7.9 mm

Tecno Pova 6 Pro fiyatı

Telefonun fiyatı resmi olarak açıklanmasa da 190-200 dolar civarı fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.

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