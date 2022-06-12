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    Dünyada ilk: Tek şarjla 7 ay kullanılabilen güneş enerjili otomobil tanıtıldı

    Avrupa merkezli elektrikli araç üreticisi Lightyear, dünyanın ilk üretime hazır güneş enerjili otomobilini tanıttı. İşte menzil canavarı Lightyear 0'ın özellikleri ve fiyatı
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    Tek şarjla 7 ay kullanılabilen güneş enerjili otomobil tanıtıldı
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    Günümüzde içten yanmalı motorları geride bırakarak elektrikli motorlara geçiş yapan otomobil ürecileri, farklı konseptlerde yeni otomobiller ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Elektrikli araçlar için bir startup şirketi olan Lightyear, Hollanda'da düzenlenen bir etkinlikte dünyanın ilk üretime hazır güneş enerjili arabası Lightyear 0'ı tanıttı. İşte yeni otomobilin özellikleri ve fiyatı.

    En yüksek 70 KM menzil artışı sunacak

    Yeni proje hakkında 6 yıldır çalışmalarını sürdüren ve ilk olarak 2019 yılında entegre güneş panellerine sahip Lightyear One'ı tanıtan şirket, aradan geçen zaman içerisinde projeye yeni eklemeler yaparak ismini Lightyear 0 olarak değiştirdi. Gövdesi kısmen geri kazanılmış karbon fiberden, iç mekanı ise doğal kaynaklı malzemelerden üretilen Lightyear 0, oldukça iddialı 1.575 kg ağırlık ve 0.19 Cd'lik rekor kıran bir sürtünme katsayısı ile geliyor.

    Tek şarjla 7 ay kullanılabilen güneş enerjili otomobil tanıtıldı
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    Şirkete göre 60 kWh'lık bir pil paketi ve 4,8 m2 büyüklüğünde güneş panellerine sahip olan Lightyear 0, bağımsız olarak kontrol edilen dört adet tekerlek motoru ile 174 beygir güç, 1.720 nm tork üretebilecek ve en yüksek 160 KM seyir hızı sunacak.

    Tek şarjla 7 ay kullanılabilen güneş enerjili otomobil tanıtıldı
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    Bununla birlikte 0-100KM'ye hızlanması 10 saniyenin biraz altında olan ve toplam 625 km menzil kapasitesi ile gelen yeni otomobil, güneş panellerinden günde maksimum 70 km menzil kazanabilecek.

    Ortalama bir kullanıma geçildiğinde ise yeni otomobilin havanın açık olduğu günlerde yaklaşık olarak 35 km kazanabileceğini söyleyen Lightyear, yeni otomobilin Hollanda gibi iklimlerde iki ay, İspanya veya Portekiz’de yedi ay boyunca şarj etmeden şehir içi kullanılabileceğini iddia ediyor.

    Şirketin resmi web sitesinde ön siparişe açılan Lightyear 0, oldukça yüksek diyebileceğimiz 250 bin Euro (vergiler hariç 4.5 milyon TL) fiyat etiketi ile kullanıcılara sunuluyor.

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