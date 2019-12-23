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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tek tuşla 9 camı birden açılabilen elektrikli SUV: Fisker Ocean

    Önümüzdeki ay resmi olarak tanıtılması beklenen Fisker Ocean isimli elektrikli SUV'daki "California Mode" özelliğinin, tek tuşla araçtaki 9 camın birden açılıp kapanmasını sağladığı açıklandı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Tek tuşla 9 camı birden açılabilen elektrikli SUV: Fisker Ocean
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    Gün geçtikçe büyüyen elektrikli otomobil pazarından pay almak isteyen Fisker, 2021 yılında satışa sunmayı planladığı Ocean isimli elektrikli SUV modeliyle ilgili yeni bilgiler vermeye devam ediyor.

    Fisker, rekabetin her geçen gün daha da kızıştığı elektrikli SUV pazarında kendi patenti olan bir özellikle fark yaratmayı hedefliyor. Şirket, söz konusu özelliğin ismini “California Mode” olarak duyurmuş, fakat şimdiye dek bu modla alakalı bir bilgi vermemişti. Bugün yapılan bir paylaşımda, California Mode’un tek tuşla araçtaki 9 camın birden açılmasını sağlayan bir özellik olduğu açıklandı.

    Paylaşılan görselden de anlaşıldığı üzere, California Mode sayesinde sürücünün tek bir tuşa dokunmasıyla aracın tüm yan camları, arka camı ve güneş panellerinden oluşan panoramik cam tavanı açılıp kapanabiliyor. Fisker, bu özelliğin elektrikli bir SUV satın alıp da sanki üstü açılabilen bir spor otomobildeymiş gibi temiz havanın tadını çıkarmak isteyen müşterileri memnun edeceğine inanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Yerli otomobilin tasarımından ilk ipucu!"

    California Mode’un Fisker Ocean’ın giriş seviyesi hariç tüm versiyonlarında standart olarak sunulacağı belirtiliyor. Fisker Ocean’ın şimdiye dek açıklanan özelliklerini hatırlayacak olursak, yaklaşık 500 kilometreye kadar menzil sağlaması planlanan 80 kWh’lık lityum iyon batarya paketinden bahsetmek mümkün. Hızlı şarj özelliği sayesinde 30 dakika şarj ile 320 kilometre menzil vadeden Fisker Ocean’daki güneş panellerinin menzile yılda 1,610 kilometre destek sağlayacağı da şirketin iddiaları arasında.



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