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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yerli otomobilin tasarımından ilk ipucu!

    Yerli otomobilin üretimini üstlenen babayiğitlerden oluşan Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG), resmi Twitter hesabı üzerinden ilk paylaşımı yaptı. Her gün 14.30'da yeni bir detay paylaşılacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yerli otomobilin üretimini üstlenen babayiğitlerin oluşturduğu Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG), resmi Twitter hesabı üzerinden ilk paylaşımı yaptı.

    TOGG’un paylaşımında, “Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı… Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin.” mesajı yer aldı. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde örtünün altında gördüğümüz yerli otomobilin tasarımına dair ilk ipucu olarak da aracın farları paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "İstanbullu taksiciler yerli otomobile hazır"

    Türkiye’nin Otomobili @togg2022 isimli hesabın ilk takip ettiği hesaplar Anadolu Grubu, BMC, Turkcell ve Zorlu Holding’den oluşan babayiğitlerin resmi Twitter hesapları oldu. İlk etapta babayiğitler arasında bulunan, geçtiğimiz aylarda ise projeden ayrılacağı söylenen Kıraça Holding’in (Karsan) takibe alınmaması ise dikkat çekti. Zira bu konuda resmi bir açıklama yapılmamıştı.

    Yüzde 100 elektrikli bir C-SUV olacak yerli otomobilin ilk gösterimi 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. Söz konusu SUV modelin etkinlikte sergilenen iki prototipi, Osmangazi Köprüsü’nde test edilecek. Etkinlik, Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Gebze’de gerçekleştirilecek.

    Etkinlikte sedan sürprizi

    Yerli otomobilin tanıtım toplantısına katılanları bir de sürpriz bekliyor olacak. İlk yerli otomobil modeli olan SUV’un yanı sıra, daha sonra üretilmesi planlanan sedan modele ait prototipin de görücüye çıkarılacağı konuşuluyor. Söz konusu prototip, SUV modelden sonra satışa sunulacak sedan modelin tasarımı hakkında ipuçları verecek.



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    porsoro 1 sa. en beğenilen
    Allah seri üretim aşamasını da görmeyi nasip etsin inşallah.
    1 Yanıt Yanıtla +30
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    RoIF 3 dk.
    Fabrikası yok araba var 😅 araba İtalya'dan gemiyle gelmiş. Bu araç 150-200 binden aşağı olmaz. Ancak gelişmemiş afrika ülkelerine satabilirler, avrupaya satamaz. Gelişmemiş ülkelerde al bendr para yok meyve var takas edelim der
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    themakina 3 dk. ozgurc2
    50 bin TL ye şuan hangi 2. El aracı alabiliyorsun da kardeşim
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    jovenleonn 3 dk.
    Fiyatına gücüm yeterse direkt olacak alacağım araçtır. Saçma sapan köstek olana kadar destek olmamız gerekiyor. Fiyatı diğer markalarla aynı olursa, servis ağı vs gibi bencilliklerle o markaları değil bunu tercih etmeliyiz. Ülke şunu yapsın ülke bunu yapsın derken destek olamayacaksak boş lakirdi yapmaya gerek yok diye düşünüyorum. Teşvik amaçlı özel uygulamalar yapabilirler, en önemlisi araç ulaşılabilir durumda olmalı ki destek olmak isteyen de olabilsin. Bu da parça maliyet hesabından olmaz, vergiden olabilir. Sıfır ötv ile satılmasını temenni ediyorum.
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    ozgurc2 10 dk.
    En donanimlisi 50bin tl uzerinde olmadikca donup bakmam bile
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    WaylandIZMIR 11 dk.
    Donanım haberin yayınladığı resim doğru o zaman. Helal olsun valla
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    DH Misafiri 18 dk.
    yaaa ne çok tantana ediyorsunuz arkadaş elinizde iphone cihazlar cafe cafe geziyorsunuz sonra buraya gelip gariban muhabbeti yapıyorsunuz..
    Yanıtla +3
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    Rocksolidv 23 dk.
    Arabanız batsın bir bu eksikti zaten çok lazımdı, millet et yiyemiyor doğru düzgün bunlar araba satıp vergi almak peşinde !! Hakkım helal olmasın bunlara !!
    1 Yanıt Yanıtla
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    Hüseyin Kara FYANH 6 dk. Rocksolidv
    Embesi hakkınıda al defol git
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    reiis 29 dk.
    Gerek yokki buna 1 araba alırken 2 arabada devlete alıyoruz
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    reiis 31 dk.
    Hayırsız koç ayrıldımı gruptan
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    ceo-tr 37 dk.
    Şahsen yerli olup olmaması çok önemli değil. bütçeme uygun olsun isterse mozambik üretsin. ama aynı özellikte, aynı kalitede renault, peugeot, wv vb. araçlarla aynı fiyat olursa tabiki onları tercih ederim. yılların deneyimi, testleri ayrıca servis ağı, parça olayı. bunlar önemli. şu an piyasada satılan bir suv den en az 1/3 ucuz olmalı. hatta ötv illetini çıkarıp yarı fiyatına olmalı ki tercih edilsin.
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