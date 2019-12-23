Yerli otomobilin tasarımından ilk ipucu!

Yerli otomobilin üretimini üstlenen babayiğitlerin oluşturduğu Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG), resmi Twitter hesabı üzerinden ilk paylaşımı yaptı.

TOGG’un paylaşımında, “Türkiye’nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı… Her gün 14.30’da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin.” mesajı yer aldı. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde örtünün altında gördüğümüz yerli otomobilin tasarımına dair ilk ipucu olarak da aracın farları paylaşıldı.

Ayrıca Bkz. "İstanbullu taksiciler yerli otomobile hazır"

Türkiye’nin Otomobili @togg2022 isimli hesabın ilk takip ettiği hesaplar Anadolu Grubu, BMC, Turkcell ve Zorlu Holding’den oluşan babayiğitlerin resmi Twitter hesapları oldu. İlk etapta babayiğitler arasında bulunan, geçtiğimiz aylarda ise projeden ayrılacağı söylenen Kıraça Holding’in (Karsan) takibe alınmaması ise dikkat çekti. Zira bu konuda resmi bir açıklama yapılmamıştı.

Tam Boyutta Gör

Yüzde 100 elektrikli bir C-SUV olacak yerli otomobilin ilk gösterimi 27 Aralık Cuma günü gerçekleştirilecek. Söz konusu SUV modelin etkinlikte sergilenen iki prototipi, Osmangazi Köprüsü’nde test edilecek. Etkinlik, Cumburbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Gebze’de gerçekleştirilecek.

Etkinlikte sedan sürprizi

Yerli otomobilin tanıtım toplantısına katılanları bir de sürpriz bekliyor olacak. İlk yerli otomobil modeli olan SUV’un yanı sıra, daha sonra üretilmesi planlanan sedan modele ait prototipin de görücüye çıkarılacağı konuşuluyor. Söz konusu prototip, SUV modelden sonra satışa sunulacak sedan modelin tasarımı hakkında ipuçları verecek.