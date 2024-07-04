İflas eden Fisker, elindeki elektrikli araçları ucuza satmak istiyor

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Tam Boyutta Gör 2016 yılında büyük hedeflerle kurulan elektrikli otomobil üreticisi Fisker, geçtiğimiz ay iflas başvurusunda bulunmuştu. Şirketin fason üretim modeli ve araçlarındaki sayısız sorun iflasa giden ana etmen olmuştu. Şimdi ise Fisker, envanterindeki 3.000'den fazla Ocean elektrikli SUV modelini çok uygun fiyata satmak için yargıçtan izin istiyor.

Fisker elindeki araçları satmak istiyor

Fisker, istediği onayı alırsa envanterinde bulunan 3,231 adet Ocean SUV aracını New York merkezli bir araç kiralama şirketi olan American Lease'e 46.25 milyon dolar karşılığında satacak. Bu da firmanın Ocean modeli araç başı yaklaşık 14 bin dolara satacağı anlamına geliyor. Fisker, Ocean’ı ilk tanıttığında bu araç için yaklaşık 70.000 dolar başlangıç fiyatı belirlemişti. Firma iflasa sürünürken fiyatları 25.000 dolar seviyesine kadar düşürmüştü.

Fisker’in halihazırda en az 1 milyar dolar borcu bulunuyor. Yapılan iflas başvurusuna göre ise Fisker'in tahmini varlıkları 500 milyon ila 1 milyar dolar seviyesinde. Net değerlemeler ise şirketin avukatları aracılığıyla halen yapılıyor. Şirketin en büyük 20 alacaklısı arasında Adobe, Google ve SAP yer alıyor. Fisker, iflas sürecinde varlıklarını satarak yükümlülüklerini yerine getirmek istiyor.

Fisker’in araçlarına talip olan American Lease, esasında 2.100 adet Ocean aracını iflas sürecinden önce satın almayı kabul etmişti. İflas sonrasında ise şirket, envanterdeki tüm araçları satın almak istediğini belirtti. American Lease, New York ve çevresinde paylaşımlı yolculuk için veriyor ve kiralık ya da kiralık araç filosu sağlıyor. New York şehri geçtiğimiz yıl, 2030 yılına kadar şehrin paylaşımlı araç filosunun ya sıfır emisyonlu araçlara ya da tekerlekli sandalye erişimine uygun araçlara dönüştürülmesini zorunlu kılmıştı. Firma bu satın alım ile emisyon hedeflerini sağlamayı umuyor.

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İflas eden Fisker, elektrikli araçlarını ucuza satmak istiyor