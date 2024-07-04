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    İflas eden Fisker, elindeki elektrikli araçları ucuza satmak istiyor

    İflas başvurusunda bulunan elektrikli otomobil üreticisi Fisker, envanterindeki 3.000'den fazla Ocean elektrikli SUV modelini araç başına 14 bin dolar karşılığında satmak istiyor.
    İflas eden Fisker, elektrikli araçlarını ucuza satmak istiyor Tam Boyutta Gör
    2016 yılında büyük hedeflerle kurulan elektrikli otomobil üreticisi Fisker, geçtiğimiz ay iflas başvurusunda bulunmuştu. Şirketin fason üretim modeli ve araçlarındaki sayısız sorun iflasa giden ana etmen olmuştu. Şimdi ise Fisker, envanterindeki 3.000'den fazla Ocean elektrikli SUV modelini çok uygun fiyata satmak için yargıçtan izin istiyor.

    Fisker elindeki araçları satmak istiyor

    Fisker, istediği onayı alırsa envanterinde bulunan 3,231 adet Ocean SUV aracını New York merkezli bir araç kiralama şirketi olan American Lease'e 46.25 milyon dolar karşılığında satacak. Bu da firmanın Ocean modeli araç başı yaklaşık 14 bin dolara satacağı anlamına geliyor. Fisker, Ocean’ı ilk tanıttığında bu araç için yaklaşık 70.000 dolar başlangıç fiyatı belirlemişti. Firma iflasa sürünürken fiyatları 25.000 dolar seviyesine kadar düşürmüştü.

    Fisker’in halihazırda en az 1 milyar dolar borcu bulunuyor. Yapılan iflas başvurusuna göre ise Fisker'in tahmini varlıkları 500 milyon ila 1 milyar dolar seviyesinde. Net değerlemeler ise şirketin avukatları aracılığıyla halen yapılıyor. Şirketin en büyük 20 alacaklısı arasında Adobe, Google ve SAP yer alıyor. Fisker, iflas sürecinde varlıklarını satarak yükümlülüklerini yerine getirmek istiyor.

    Fisker’in araçlarına talip olan American Lease, esasında 2.100 adet Ocean aracını iflas sürecinden önce satın almayı kabul etmişti. İflas sonrasında ise şirket, envanterdeki tüm araçları satın almak istediğini belirtti. American Lease, New York ve çevresinde paylaşımlı yolculuk için veriyor ve kiralık ya da kiralık araç filosu sağlıyor. New York şehri geçtiğimiz yıl, 2030 yılına kadar şehrin paylaşımlı araç filosunun ya sıfır emisyonlu araçlara ya da tekerlekli sandalye erişimine uygun araçlara dönüştürülmesini zorunlu kılmıştı. Firma bu satın alım ile emisyon hedeflerini sağlamayı umuyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 gün önce

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    H
    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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