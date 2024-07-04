İflas eden Fisker, elindeki elektrikli araçları ucuza satmak istiyor

Fisker elindeki araçları satmak istiyor
Fisker, istediği onayı alırsa envanterinde bulunan 3,231 adet Ocean SUV aracını New York merkezli bir araç kiralama şirketi olan American Lease'e 46.25 milyon dolar karşılığında satacak. Bu da firmanın Ocean modeli araç başı yaklaşık 14 bin dolara satacağı anlamına geliyor. Fisker, Ocean’ı ilk tanıttığında bu araç için yaklaşık 70.000 dolar başlangıç fiyatı belirlemişti. Firma iflasa sürünürken fiyatları 25.000 dolar seviyesine kadar düşürmüştü.
Fisker’in halihazırda en az 1 milyar dolar borcu bulunuyor. Yapılan iflas başvurusuna göre ise Fisker'in tahmini varlıkları 500 milyon ila 1 milyar dolar seviyesinde. Net değerlemeler ise şirketin avukatları aracılığıyla halen yapılıyor. Şirketin en büyük 20 alacaklısı arasında Adobe, Google ve SAP yer alıyor. Fisker, iflas sürecinde varlıklarını satarak yükümlülüklerini yerine getirmek istiyor.
Fisker’in araçlarına talip olan American Lease, esasında 2.100 adet Ocean aracını iflas sürecinden önce satın almayı kabul etmişti. İflas sonrasında ise şirket, envanterdeki tüm araçları satın almak istediğini belirtti. American Lease, New York ve çevresinde paylaşımlı yolculuk için veriyor ve kiralık ya da kiralık araç filosu sağlıyor. New York şehri geçtiğimiz yıl, 2030 yılına kadar şehrin paylaşımlı araç filosunun ya sıfır emisyonlu araçlara ya da tekerlekli sandalye erişimine uygun araçlara dönüştürülmesini zorunlu kılmıştı. Firma bu satın alım ile emisyon hedeflerini sağlamayı umuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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