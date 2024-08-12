TEKNOFEST Efficiency Challenge elektrikli araç yarışları başladı

Bu yıl TEKNOFEST kapsamında 12 – 17 Ağustos tarihlerinde TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde gerçekleştirilecek, toplam 631 takımın başvurduğu Uluslararası ve Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına Rapor ve video değerlendirmeleri sonucu başarılı bulunan 73 takım yarış alanına gelmeye hak kazandı. Yarış alanına gelmeye hak kazanan takımlar 12-17 Ağustos tarihleri arasında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde yer alan pistte kıyasıya yarışacaklar.
Tasarımından teknik donanımına kadar en verimli araçların ortaya çıkmasının amaçlandığı yarışmada; öğrencilerin araç teknolojileri konusunda bilgi birikimi ve deneyim kazanması hedeflenirken, konuyla ilgili araştırma imkânı edinip dünyadaki gelişmeleri takip etmesi de teşvik ediliyor.
Alternatif ve temiz enerji kaynaklarının otomotiv sanayiinde kullanımını yaygınlaştırmak ve alternatif enerjilerin araç teknolojilerinde kullanımı konusunda kamuoyunun ilgisini çekerek, farkındalık oluşturmayı amaçlayan yarışma Elektromobil (batarya beslemeli elektrikli araç) ve Hidromobil (hidrojen enerjili elektrikli araç) olmak üzere iki kategoride düzenleniyor.
Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile lise öğrencileri katılıyor. Yarışmada dereceye girenlere 1 Milyon TL’nin üzerinde ödül veriliyor olacak.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 02-06 Ekim tarihleri arasında Adana’da düzenlenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.