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    TEKNOFEST Efficiency Challenge elektrikli araç yarışları başladı

    Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile lise öğrencileri katılıyor.
    TEKNOFEST Efficiency Challenge elektrikli araç yarışları başladı Tam Boyutta Gör
    TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından düzenlenen Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları ile Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları 12 Ağustos’ta TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde başladı.

    Bu yıl TEKNOFEST kapsamında 12 – 17 Ağustos tarihlerinde TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde gerçekleştirilecek, toplam 631 takımın başvurduğu Uluslararası ve Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarına Rapor ve video değerlendirmeleri sonucu başarılı bulunan 73 takım yarış alanına gelmeye hak kazandı. Yarış alanına gelmeye hak kazanan takımlar 12-17 Ağustos tarihleri arasında TÜBİTAK Gebze Yerleşkesinde yer alan pistte kıyasıya yarışacaklar.

    Tasarımından teknik donanımına kadar en verimli araçların ortaya çıkmasının amaçlandığı yarışmada; öğrencilerin araç teknolojileri konusunda bilgi birikimi ve deneyim kazanması hedeflenirken, konuyla ilgili araştırma imkânı edinip dünyadaki gelişmeleri takip etmesi de teşvik ediliyor.

    Alternatif ve temiz enerji kaynaklarının otomotiv sanayiinde kullanımını yaygınlaştırmak ve alternatif enerjilerin araç teknolojilerinde kullanımı konusunda kamuoyunun ilgisini çekerek, farkındalık oluşturmayı amaçlayan yarışma Elektromobil (batarya beslemeli elektrikli araç) ve Hidromobil (hidrojen enerjili elektrikli araç) olmak üzere iki kategoride düzenleniyor.

    Yarışmaya Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile lise öğrencileri katılıyor. Yarışmada dereceye girenlere 1 Milyon TL’nin üzerinde ödül veriliyor olacak.

    Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 02-06 Ekim tarihleri arasında Adana’da düzenlenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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