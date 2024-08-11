Avrupa'nın en çok satan otomobilleri açıklandı: Tesla Model Y sekizinci sıraya geriledi

Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'tan gelen satış verilerine göre, Ocak-Haziran döneminde Dacia Sandero 143.596 adet ile en çok satan otomobil oldu. Sandero uzun zamandır Avrupa'nın en popüler otomobilleri arasında yer alıyor. 11.500 eurodan başlayan fiyatlara sahip otomobil, uygun fiyatıyla cazip bir seçenek oluşturuyor.
İkinci sırada ise Volkswagen Golf yer aldı. 2024'ün ilk yarısında 126.993 adetlik satışla, 114.623 adet satış yapan Renault Clio'nun önüne geçmeyi başardı. Dördüncü sırada ise 111.381 adet satışla Avrupa'nın en çok satan SUV'si olan Volkswagen T-Roc yer aldı. Sıralamada sekizinci sıraya gerileyen Tesla Model Y, 101.181 adet satış rakamıyla en çok satan elektrikli otomobil ünvanını korumayı başardı. Üstelik Model Y'nin listedeki diğer modellerden önemli ölçüde pahalı olduğunu hesaba katarsak, sonuçların hiç de fena olmadığını söyleyebiliriz.
Avrupa'da Ocak-Haziran 2024'te en çok satan modeller
- Dacia Sandero: 143.596
- VW Golf: 126.993
- Renault Clio: 114.623
- VW T-Roc: 111.381
- Peugeot 208: 107.097
- Skoda Octavia: 102.945
- Citroen C3: 102.304
- Tesla Model Y: 101.181
- Toyota Yaris Cross: 99.694
- Toyota Yaris: 93.576
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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