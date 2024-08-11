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    Avrupa'nın en çok satan otomobilleri açıklandı: Tesla Model Y sekizinci sıraya geriledi

    Avrupa'da 2024'ün ilk yarısında en çok satan otomobil modelleri açıklandı. Dacia Sandero, en çok satış yapan model olurken, geçtiğimiz sene zirvede yer alan Tesla Model Y sekizinci sıraya geriledi.
    Avrupa'nın en çok satan otomobilleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl, Tesla Model Y Avrupa'yı kasıp kavurarak kıtanın en çok satan otomobil modeli olmuştu. 2024'ün ilk yarısında ise elektrikli otomobillere azalan taleple birlikte, Model Y sıralamada gerileyerek sekizinci sıraya düştü.

    Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'tan gelen satış verilerine göre, Ocak-Haziran döneminde Dacia Sandero 143.596 adet ile en çok satan otomobil oldu. Sandero uzun zamandır Avrupa'nın en popüler otomobilleri arasında yer alıyor. 11.500 eurodan başlayan fiyatlara sahip otomobil, uygun fiyatıyla cazip bir seçenek oluşturuyor.

    İkinci sırada ise Volkswagen Golf yer aldı. 2024'ün ilk yarısında 126.993 adetlik satışla, 114.623 adet satış yapan Renault Clio'nun önüne geçmeyi başardı. Dördüncü sırada ise 111.381 adet satışla Avrupa'nın en çok satan SUV'si olan Volkswagen T-Roc yer aldı. Sıralamada sekizinci sıraya gerileyen Tesla Model Y, 101.181 adet satış rakamıyla en çok satan elektrikli otomobil ünvanını korumayı başardı. Üstelik Model Y'nin listedeki diğer modellerden önemli ölçüde pahalı olduğunu hesaba katarsak, sonuçların hiç de fena olmadığını söyleyebiliriz.

    Avrupa'da Ocak-Haziran 2024'te en çok satan modeller

    1. Dacia Sandero: 143.596
    2. VW Golf: 126.993
    3. Renault Clio: 114.623
    4. VW T-Roc: 111.381
    5. Peugeot 208: 107.097
    6. Skoda Octavia: 102.945
    7. Citroen C3: 102.304
    8. Tesla Model Y: 101.181
    9. Toyota Yaris Cross: 99.694
    10. Toyota Yaris: 93.576
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    otomobil satışları, tesla model y ve
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