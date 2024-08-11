Avrupa'nın en çok satan otomobilleri açıklandı: Tesla Model Y sekizinci sıraya geriledi

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl, Tesla Model Y Avrupa'yı kasıp kavurarak kıtanın en çok satan otomobil modeli olmuştu. 2024'ün ilk yarısında ise elektrikli otomobillere azalan taleple birlikte, Model Y sıralamada gerileyerek sekizinci sıraya düştü.

Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık'tan gelen satış verilerine göre, Ocak-Haziran döneminde Dacia Sandero 143.596 adet ile en çok satan otomobil oldu. Sandero uzun zamandır Avrupa'nın en popüler otomobilleri arasında yer alıyor. 11.500 eurodan başlayan fiyatlara sahip otomobil, uygun fiyatıyla cazip bir seçenek oluşturuyor.

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İkinci sırada ise Volkswagen Golf yer aldı. 2024'ün ilk yarısında 126.993 adetlik satışla, 114.623 adet satış yapan Renault Clio'nun önüne geçmeyi başardı. Dördüncü sırada ise 111.381 adet satışla Avrupa'nın en çok satan SUV'si olan Volkswagen T-Roc yer aldı. Sıralamada sekizinci sıraya gerileyen Tesla Model Y, 101.181 adet satış rakamıyla en çok satan elektrikli otomobil ünvanını korumayı başardı. Üstelik Model Y'nin listedeki diğer modellerden önemli ölçüde pahalı olduğunu hesaba katarsak, sonuçların hiç de fena olmadığını söyleyebiliriz.

Avrupa'da Ocak-Haziran 2024'te en çok satan modeller

Dacia Sandero: 143.596 VW Golf: 126.993 Renault Clio: 114.623 VW T-Roc: 111.381 Peugeot 208: 107.097 Skoda Octavia: 102.945 Citroen C3: 102.304 Tesla Model Y: 101.181 Toyota Yaris Cross: 99.694 Toyota Yaris: 93.576

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Avrupa'nın en çok satan otomobilleri açıklandı