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    Güvenlik ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Teknoloji devleri Kazakistan’ın vatandaşlarını izlemesini istemiyor

    İnternet bağlantılı tüm kişisel cihazlara kök sertifikası yerleştirmek isteyen Kazakistan böylece tüm trafiği takip edecek. Teknoloji devleri ise buna karşı çıkıyor.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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    Güvenlik
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Teknoloji devleri Kazakistan’ın vatandaşlarını izlemesini istemiyor

    Teknoloji ve teknolojik cihazlar bugün her insanın vazgeçilmez unsuru haline gelince devletlerin de izleme politikalarına alet olmaya başladı. Çin başta olmak üzere katı devlet kuralları altında vatandaşların mobil cihazlarını adım adım takip eden devletler var. Kazakistan da bunlardan birisi.

    Teknoloji devleri karşı çıkıyor

    Kazakistan geçtiğimiz yıllarda vatandaşlarının internet bağlantılı elektronik cihazlarına bazı yönetici uygulamaları yükleyerek sürekli takip altına almak istemiş ancak teknoloji devleri buna karşı çıkmıştı.

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    Bugünlerde de Kazakistan hükümeti yeniden bir izleme ağı kurmak için çalışma başlattı. Vatandaşların internet bağlantılı cihazlarına ulusal güvenlik sertifikası yerleştirmek isteyen hükümet böylece her türlü trafiği de izleyebilecek.

    Ülkedeki internet sağlayıcıları müşterilerinden bu sertifikayı mutlaka kurmaları gerektiğini, aksi takdirde yurt dışı hiç bir siteye erişemeyeceklerini belirtiyor. Yani Facebook, Google, Netflix gibi platformlara erişim kapatılacak.

    Apple, Google, Microsoft ve Mozilla ise trafiğin izlenmesine şiddetle karşı çıkıyor. Teknoloji devleri; protokollerini bu sertifikayı onaysız kabul edecek şekilde değiştirdi. Böylece kök sertifikayı kurduktan sonra bahse konu sitelere girmek isteyenler hata mesajı ile karşılaşacak. Şirketler kullanıcıların sertifika kurmamasını ve VPN veya Tor üzerinden yabancı sitelere ulaşmasını tavsiye ediyor.



    https://www.engadget.com/tech-giants-browsers-block-kazakhstan-web-surveillance-080031499.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    gidi (gidi gidi) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Teknoloji devleri kendileri haricinde kimsenin kimseyi izlemesini istemiyor
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    Yanfo (Yavuz ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    güzel fişleme taktikleri.
    adına da 'ulusal güvenlik sertifikası' demişler.
    neyse ki bizde demoğrasi var da böyle şeyler olmuyor!
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    Autopilot 3 gün ( Mesaj Silindi )
    başlık anlaşılmıyor, haber içeriğinde yazım yanlışları mevcut nasıl hazırlanıyor bu içerikler ciddi anlamda merak ediyorum...
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kazakistan halk fakir para gücü yok Türkiye’den üç buçuk kat büyük ama nufüs 17milyon nursultan nazarbey ölene kadar tek Başkan sadece bu aile ve yandaşları kazanıyor halk isyan etmeye çalışıyor bir türlü birleşemiyorlar bu yüzden halkı konturol ü elinde olması geek
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Mevzu sadece Google değil, bunu Apple'da yapıyor Microsoft'ta. Hemen hemen her teknoloji şirketi konum izleme, takip sistemini bir şekilde kullanıyor.
    O zaman telefon,tablet, bilgisayar teknoloji kullanmayalım. Bizim kafamız basmıyor ama problem çözüldü kafası basan arkadaşlar sayesinde.
    Sağolun varolun arkadaşlar siz olmasanız ne yapardık bilmiyorum gerçekten.

    Böyle bir teknoloji geliştirilmiş ki Kazakistan da kullanıyor bunu doğru yanlış mevzu bu değil. Kazakistan geliştirmedi bu takip, izleme teknolojilerini.

    Neden bu tarz teknolojiler var, neden geliştiriliyor ve daha önemlisi neden izin veriliyor bunu sorgulama ama "Sana zorla kullandırmıyorlar" de çık işin içinden. Ne güzel.
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    labtek38 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Google beni izleyince en fazla alakalı reklam göstererek manipüle edecek. Ama devlet izleyince siyasi tercihimden porno kategori tercihime kadar izleyip beni kategorize ederek fişleyecek. Belki ileride aleyhime kullanmak üzere birilerinin eline geçecek. TC kimlik verilerimizin torrente düştüğünü ne çabuk unuttunuz.
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    hdtv (Serkan Gemreli) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Kendini devlete de izlettirmeye meraklı ne kadar çok adam varmış. Fark şu kardeşim biri tercih istersen Google kullanmayabilirisin biri zorbalık kafası buna bile basmayanlar var.
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    Romeo84 3 gün ( Mesaj Silindi )
    bu teknoloji devlerini kim izliyor...
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    hursad (Hürşad Cengiz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Türkiyede herkese olmasada uygulanıyor zaten. Devlet okullarındaki interneti kullanabilmek için ne olduğunu bilmeden neredeyse bütün öğretmenler ve idareciler kişisel bilgisayarlarına vs kök sertifika yüklediler. Yoksa internet kullanamıyorlar.
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    BekirHan (Bekir Han) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Yandex, VK, Odnoklassniki ne diyormuş bu işe? Tabii ki hiç birşey. Acaba neden?
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    "Kazakistan veya başka ülke izlemesin biz (yani dolayısıyla ABD) izleyelim sadece yeter"demişler anladığım kadarıyla.
    Google'ın saat kaçta, nerede tuvalete gittiğimizi bile bilecek hale gelip bunları söylemeleri ironi midir, bizimle dalga mı geçiyorlar anlamadım gitti.
    Neden insanları izleyecek teknolojileri icat ettiniz? Baştan önce onun izahını yapın bize, sonra devam ederiz canım.
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    fhrstw 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Tahminim profil oluşturuluyor bir nevi fişleme yapılıyor ama tabi şirketler bunla ilgilenmiyor. Onların karşı çıktığı şey şu adamlar bu sistemler için milyar dolarlar akıtmış sen bedavadan buna sahip olacaksın. Data gerçekten çok önemli bişey hatta şuan bu konuda en nitelikli insanların bile önemini kavrayamadığını düşünüyorum sandığımızdan çok daha büyük öyle ki bu dataları nasıl işleyeceğimizi bile bilmiyoruz. Yani sözün özü devlet seni izlemiş izlememiş çokta umrunda değil sermayenin adam zaten özgürlüğün hukukun olduğu ülkede yaşıyor ona ne senin devletinden yani ister zulüm gör ister işkence kimse parasını, enerjisini ve gücünü bu kapitalist sistemde iyi şeylere harcamaz istisnalar hariç elbette.
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    babico (Müslüm Barış Korkmazer) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    siz izlerken iyi devlet izleyince caz yapılıyo saçma.
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    5699 kez okundu.
    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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