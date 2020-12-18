Teknoloji devleri Kazakistan’ın vatandaşlarını izlemesini istemiyor

Teknoloji ve teknolojik cihazlar bugün her insanın vazgeçilmez unsuru haline gelince devletlerin de izleme politikalarına alet olmaya başladı. Çin başta olmak üzere katı devlet kuralları altında vatandaşların mobil cihazlarını adım adım takip eden devletler var. Kazakistan da bunlardan birisi.

Teknoloji devleri karşı çıkıyor

Kazakistan geçtiğimiz yıllarda vatandaşlarının internet bağlantılı elektronik cihazlarına bazı yönetici uygulamaları yükleyerek sürekli takip altına almak istemiş ancak teknoloji devleri buna karşı çıkmıştı.

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Bugünlerde de Kazakistan hükümeti yeniden bir izleme ağı kurmak için çalışma başlattı. Vatandaşların internet bağlantılı cihazlarına ulusal güvenlik sertifikası yerleştirmek isteyen hükümet böylece her türlü trafiği de izleyebilecek.

Ülkedeki internet sağlayıcıları müşterilerinden bu sertifikayı mutlaka kurmaları gerektiğini, aksi takdirde yurt dışı hiç bir siteye erişemeyeceklerini belirtiyor. Yani Facebook, Google, Netflix gibi platformlara erişim kapatılacak.

Apple, Google, Microsoft ve Mozilla ise trafiğin izlenmesine şiddetle karşı çıkıyor. Teknoloji devleri; protokollerini bu sertifikayı onaysız kabul edecek şekilde değiştirdi. Böylece kök sertifikayı kurduktan sonra bahse konu sitelere girmek isteyenler hata mesajı ile karşılaşacak. Şirketler kullanıcıların sertifika kurmamasını ve VPN veya Tor üzerinden yabancı sitelere ulaşmasını tavsiye ediyor.

https://www.engadget.com/tech-giants-browsers-block-kazakhstan-web-surveillance-080031499.html

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