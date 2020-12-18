Monster Hunter filminin inceleme puanları yayınlandı: "Çok kötü bir film"

Tam Boyutta Gör

Capcom'un aynı isimli başarılı video oyun serisinden uyarlanan Monster Hunter filmi için ilk inceleme puanları paylaşıldı. Geçtiğimiz haftalarda filmin Çİn'de vizyon kaldırılmasının ardından gündeme gelen Monster Hunter, bu sefer de düşük puanlarıyla gündeme geldi.

Ayrıca Bkz. "Disney, Johnny Depp'in yeni Karayip Korsanları filminde kısacık bile gözükmesini istemiyor"

İlginizi Çekebilir

Monster Hunter filminin, ilkinden çok daha etkileyici olan yeni fragmanı yayınlandı

Filmin resmi olarak yayınlanmasına kısa bir süre kaldı ve bazı basın kuruluşları filmi izleyip ilk incelemelerini çoktan paylaştı. Daha önce Resindet Evil film serisini sinemalara taşıyan yönetmen Paul W.S. Anderson, bu filmde de oyuncuların genel olarak istediğini verememiş gibi duruyor.

Rotten Tomatoes üzerinde filme dair 19 inceleme bulunuyor ve ortalaması %58. Rotten Tomatoes'un puanlarının her zaman olandan biraz daha yüskek olduğunu da hatırlatalım. Metacritic üzerinde ise 7 inceleme bulunuyor ve ortalaması da 44. IMDb üzerinde ise filmin yaklaşık 1500 puan verilmiş ve ortalama 5.2.

Genel olarak yorumlara baktığımızda ise filmin evrenin anlamsız bir şekilde oluşturulduğu, belirli bir odağının olmadığı ve 1.5 saatlik filmin 3 saatmiş gibi hissettirdiği söylenmiş.

Monster Hunter'ın yönetmenliğini ve senaristliğini Paul W.S. Anderson üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Milla Jovovich, Tony Jaa, T.I., Ron Perlman, Jannik Schümann ve Meagan Good bulunuyor. Filmin vizyon tarihi ise 18 Aralık.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.