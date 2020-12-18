Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Monster Hunter filminin inceleme puanları yayınlandı: "Çok kötü bir film"

    Sevilen oyun serisi Monster Hunter'dan uyarlanan aynı isimli filmin inceleme puanları paylaşıldı. Ne yazık ki film ortalama seviyeye bile yaklaşamamış gibi duruyor.
    4 gün
    5,1b
    1
    15
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Monster Hunter filminin inceleme puanları yayınlandı:
    Tam Boyutta Gör

    Capcom'un aynı isimli başarılı video oyun serisinden uyarlanan Monster Hunter filmi için ilk inceleme puanları paylaşıldı. Geçtiğimiz haftalarda filmin Çİn'de vizyon kaldırılmasının ardından gündeme gelen Monster Hunter, bu sefer de düşük puanlarıyla gündeme geldi.

    Ayrıca Bkz. "Disney, Johnny Depp'in yeni Karayip Korsanları filminde kısacık bile gözükmesini istemiyor"

    İlginizi Çekebilir Avatar Monster Hunter filminin, ilkinden çok daha etkileyici olan yeni fragmanı yayınlandı

    Filmin resmi olarak yayınlanmasına kısa bir süre kaldı ve bazı basın kuruluşları filmi izleyip ilk incelemelerini çoktan paylaştı. Daha önce Resindet Evil film serisini sinemalara taşıyan yönetmen Paul W.S. Anderson, bu filmde de oyuncuların genel olarak istediğini verememiş gibi duruyor.

    Rotten Tomatoes üzerinde filme dair 19 inceleme bulunuyor ve ortalaması %58. Rotten Tomatoes'un puanlarının her zaman olandan biraz daha yüskek olduğunu da hatırlatalım. Metacritic üzerinde ise 7 inceleme bulunuyor ve ortalaması da 44. IMDb üzerinde ise filmin yaklaşık 1500 puan verilmiş ve ortalama 5.2. 

    Genel olarak yorumlara baktığımızda ise filmin evrenin anlamsız bir şekilde oluşturulduğu, belirli bir odağının olmadığı ve 1.5 saatlik filmin 3 saatmiş gibi hissettirdiği söylenmiş. 

    Monster Hunter'ın yönetmenliğini ve senaristliğini Paul W.S. Anderson üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Milla Jovovich, Tony Jaa, T.I., Ron Perlman, Jannik Schümann ve Meagan Good bulunuyor. Filmin vizyon tarihi ise 18 Aralık. 



    Kaynakça https://www.rottentomatoes.com/m/monster_hunter https://www.metacritic.com/movie/monster-hunter Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Kartal Göz (Ölü Ceset) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen cand.
    Bu kadın bahsi geçen yönetmenle evli. Yönetmen, yönettiği çöp filmlerinde eşi olan Milla'yı oyuncu diye oynatıyor. İçine edilen Resident Evil serisi de bu yönetmenin işiydi. O yüzden bu Monster Hunter filminden de bir cacık olmayacağı aslında belliydi. Yayınlanan fragman bile bunu ele veriyor. Şaşırmadım açıkası.
    Bu kadın bahsi geçen yönetmenle evli. Yönetmen, yönettiği çöp filmlerinde eşi olan Milla'yı oyuncu diye oynatıyor. İçine edilen Resident Evil serisi de bu yönet...
    Devamını Gör
    Yanıtla +17
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    olağan_şüpheli 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu tarz filmler tadımlık olur. Ben çok da kötü bir film olacağını sanmıyorum. Recep İvedik i de gömüyorlar ama sonuç orta da. Yani her zaman eleştiriye takılmamak lazım.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Team NINJA (Ryu Hayabusa) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tobepeople 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Asyalılara yaptıkları hakatetvari espri yüzündendir bence, yoksa film o kadar da kötü durmuyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    RockConn (Ufuk Durdağı) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Paul W.S. Anderson'un yönettiği bir filmden insanlar ne bekliyor olabilir şaşıyorum :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CWaRRioR 3 gün ( Mesaj Silindi )
    O kadar belliydi ki, hiç şaşırmadım. Film güzel olsa şaşırırdım :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Kaının bir suçu yok bence kimi koysalar aynısı olur yönetmen ve seneryo berbat olunca dünya üzerindeki en iyi oyuncuda gelse kurtaramaz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Benim paramla 5 para etmez

    Tam bir zaman kaybı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cabriyo (Emin Tuncer) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    donunu pantalonunun üstüne giyenlerin dünyayı kurtarmasından çok daha iyiydi tenetin konusu ama tenet e de kötü dediler.

    hollywoodda şeytan taşlıyorlar kendilerinden olmayana kötü diyorlar anlaşılan. kesin iyidir bu filim.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    erol.star (erol yıldız) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    İyi yapsalar şaşardım zaten
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fantastik17 (Atakan Gökçe) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben beğendim , Oyununu da uzun vadede oynamış ve hala oynayan biri olarak başlangıç olarak güzel bir adım atılmış oldu. Oyunculara zaten diycek birşey yok kendileri efsane. Diablos oyunda da nefret filmde de nefret ettirdiğini göstermiş oldu.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    ProfXavier +72 ssbrutality +71 vedkum +64 investing +43 khytr89 +41 galaxyg +39 palamutix +39 dost1984 +28 Xagdas +28 ilkerinanç +28
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 kilecerme ilk kez +377 2 TUFFGONG ilk kez +256 3 Spider_hip 6. kez +201
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5102 kez okundu.
    13 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    monster hunter filmi, monster hunter ve
    4 etiket daha nasıl olmuş türkçe kötü bir film Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası249,6b
    Twitter Profili94,7b
    Instagram Sayfası46,5b
    YouTube Kanalı310b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 gün Microsoft da sunucularında zararlı kodlar buldu 3 gün Bu telefon çok hızlı | Huawei Mate 40 Pro ilk izlenimler 3 gün Yeni bilgisayarlar artık daha hisli olacak 3 gün Bugatti imzalı ses sistemi geliyor 3 gün Epic Games mağazası uygulamalara da yer vermeye başladı 3 gün Teknoloji devleri Kazakistan’ın vatandaşlarını izlemesini istemiyor 3 gün Twitter mavi tik başvuruları gelecek yıl başlıyor 3 gün D vitamini eksikliği ile prenatal otizm riski arasındaki ilişki incelendi 3 gün Samsung Tizen televizyonlarda Amazon Prime Video sorunu nasıl çözülür? 3 gün Yeni Skoda Octavia Türkiye fiyatı belli oldu 3 gün League of Legends evreninde geçen devasa bir MMO oyunu geliyor 4 gün Elektronik eşyalarda taksit sayısı düşürüldü 4 gün Diablo'nun mobil oyunu Diablo Immortal ücretsiz olacak; alfa testleri başlıyor 4 gün Pestisitlerin yerini alabilecek silika yapıları geliştirildi 4 gün Sağlık Bakanlığı, aşılar için “acil kullanım onayı” verebilecek 4 gün Cyberpunk 2077 PS Store'dan kaldırıldı! Herkese para iadesi yapılıyor 4 gün Mitokondrial DNA transkripsiyonunu hedef alan deneysel kanser ilacı geliştirildi 4 gün Apple: iPhone'da olan iPhone'da kalır | Yeni gizlilik yaklaşımı 4 gün Intel’in 128 EU içeren harici ekran kartı gün yüzüne çıktı 4 gün Intel NUC 11 Pro/Perfomance modelleri detaylandı 4 gün GÖRÜNTÜLENEN Monster Hunter filminin inceleme puanları yayınlandı: "Çok kötü bir film" Sonraki iPhone 12 Mini ve iPhone 12 Pro Max Türkiye’de satışa çıktı 4 gün HBO, Game of Thrones evreninde geçen daha fazla yapımın geleceğini söylüyor 4 gün Death Stranding'e Cyberpunk 2077 içerikleri geliyor 4 gün Bakan Varank: 4 aşı adayı hayvan deneylerini geçti 4 gün COD: Black Ops Cold War'u bir hafta boyunca ücretsiz oynayın 4 gün Testosteron tedavisi tip 2 diyabet riskini azaltabilir 4 gün Qualcomm QCC305x ile orta sınıf kablosuz kulaklıklar seviye atlayacak 4 gün Casper Nirvana X500 satışa çıkıyor: İşte fiyatı 4 gün Koronavirüs geçiren kişilerin üzerinde yapılan genetik çalışmalar sonuçlarını verdi 4 gün The Walking Dead'in evreninde geçen komedi dizisi geliyor 4 gün Motorola Capri'nin teknik detayları ortaya çıktı 4 gün LG Gram 2021 serisi Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi 4 gün Zoom sınırsız video görüşmelerini devam ettirecek 4 gün Epic Store'da büyük indirimler başladı: 60 TL kuponlar geldi 4 gün Cities: Skylines, Epic Games'te ücretsiz 4 gün Netflix'in mobil uygulaması "yalnızca ses" modu geliyor 4 gün Genetiği değiştirilmiş hücreler tip 1 diyabette kullanılabilir 4 gün Elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçlar öncelikli yatırım kapsamına alındı 4 gün Xiaomi, 55 inç QLED ekrana sahip 4K TV piyasaya sürdü 4 gün Samsung Galaxy A72 5G'nin tasarımı netleşti Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız