Teknoloji meraklısı sevdikleriniz için Amazon’dan indirimli hediye önerilerimiz

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İndirimli Yılbaşı Hediye Önerileri
- OBEV Taşınabilir Laptop Standı: 169 TL
- Klasse Classic Mouse Pad 90x40 cm: 179 TL
- Mcdodo CA-1080 Type-C Dijital Göstergeli Data Ve Şarj Kablosu: 229 TL
- Logitech M171 Kablosuz Mouse: 245 TL
- HI-LEVEL 240GB 2,5” SATAIII SSD: 499 TL
- Xiaomi Redmi Buds 4 Active TWS Kulaklık: 569 TL
- Sunix PB-49 12000 mAh Hızlı Şarj Dahili Kablolu Powerbank: 628 TL
- Havit Gamenote H2002D Kablolu Kulak Üstü Oyuncu Kulaklığı: 899 TL
- Philips OneBlade QP2824/10 Yüz ve Vücut Hibrit Tıraş Makinesi: 929 TL
- Oral-B Pro Serisi 1 Şarjlı Diş Fırçası: 999 TL
- polham mobile HC 22.5W 10000mAh Magsafe Kablosuz Powerbank: 1.122 TL
- Huawei Band 8 Akıllı Saat: 1.199 TL
- Baseus Bowie E9 ANC TWS Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 1.297 TL
- Xiaomi Mi TV Stick 1080p Android TV Box: 1.329 TL
- Next Start 4K Android TV Box: 1.399 TL
- Jabra Elite 4 Active Kulak İçi Bluetooth Kulaklık: 1.699 TL
- Xiaomi Mi Taşınabilir Hava Pompası 1S: 1.799 TL
- cecotec CecoFry 5500 Pro, 5.5L AirFryer XL, 1700 W: 1.799 TL
- Botech WZONE 4K 32 GB Android TV Box: 1.849 TL
- osiuujkw HY300 Pro Android Projeksiyon Cihazı: 1.999 TL
- Huawei FreeBuds Pro 2 TWS Bluetooth Kulaklık: 2.499 TL
- ASUS ROG Cetra True Wireless Kulakiçi Oyuncu Kulaklığı: 2.499 TL
- Asus TUF K3 AURA Red Switch Mekanik Oyuncu Klavyesi: 2.586 TL
- Razer Barracuda X - Kablosuz Çok Platformlu Oyuncu Kulaklığı: 2.969 TL
- Cecotec Conga Rockstar 1500 Şarjlı Dikey Süpürge: 3.099 TL
- Tribit Stormbox Pro 24W Bluetooth Hoparlör: 3.275 TL
- Logitech Mx Keys For Business Türkçe Q Kablosuz Klavye: 3.751 TL
- AKASO Brave 4 Pro Aksiyon Kamerası: 4.399 TL
- Karaca Coffee Art 1101 Süt Köpürtücülü Kahve Makinesi: 4.274 TL
- HONOR Pad X8A 4GB 128GB 11 inç Tablet Bilgisayar: 4.699 TL
- Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite hava temizleyici: 4.939 TL
- Philips Hue Renkli 3'lü Akıllı Butonlu E27 Başlangıç Seti: 6.034 TL
- HUAWEI Watch GT3 Pro 46mm Titanyum Kasa - Gri Deri: 6.999 TL
- Acer Aspire 3 A315-510P-38X0 Dizüstü Bilgisayar Intel i3-N305, 8 GB DDR5 RAM, 256 GB SSD: 8.399 TL
- DJI Neo - 4K 30 FPS Drone: 9.388 TL
- Philips Ep2220/10 Tam Otomatik Espresso Makinesi: 10.949 TL
- Roborock Q8 Max Beyaz Akıllı Robot Süpürge: 15.849 TL
- Palit Nvidia GeForce RTX4070 SUPER Dual 12GB Ekran Kartı: 23.299 TL
- TCL 55P755 4K Ultra HD 55" 140 Ekran Uydu Alıcılı Google Smart LED TV: 23.999 TL
- DJI Mini 4 Pro Drone: 30.515 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
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