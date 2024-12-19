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    Teknoloji meraklısı sevdikleriniz için Amazon’dan indirimli hediye önerilerimiz

    Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte hediye heyecanı başladı. Teknoloji meraklısı kişilere alabileceğiniz indirimli hediye önerileri hazırladık. İşte indirimli yılbaşı hediyeleri...
    Teknoloji meraklısı sevdikleriniz için indirimli hediye önerileri Tam Boyutta Gör
    Amazon’da “Yılın Son Fırsatları” kampanyası başladı. Tüm kategorilerde çok sayıda ürün indirime girdi. Bu içeriğimizde teknoloji meraklısı arkadaşlarınız ve sevdiklerinize yılbaşı hediyesi olarak satın alabileceğiniz indirimli ürünleri seçtik.

    Yılın Son Fırsatları kampanyası 27 Aralık'ta sona erecek. Prime üyeleri Amazon'un hızlı kargo ve aynı gün kargo hizmetinden ücretsiz olarak yararlanıyor. Hediyelerinizin gecikmemesi için bu hizmeti kullanabilirsiniz.

    Tüm indirimler için: Amazon Yılın Son Fırsatları

    İndirimli Yılbaşı Hediye Önerileri

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    Çinli Chery'den 13.700 dolarlık elektrikli SUV

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    Kayrabey 21 saat önce

    Güzel olmuş...

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