Amazon’da Yılın Son Fırsatları Başladı!

Öne Çıkan İndirimli Ürünler için Tıklayın: Yılın Son Fırsatları
İndirimlerden yararlanmak için Prime üyesi zorunluluğu yok. Ayrıca daha önce Prime üyelerine sunulan “Çok Al Az Öde” sepette ek indirim kampanyasından da tüm Amazon.com.tr üyeleri faydalanabilecek. Prime üyeleri ise kampanya süresi boyunca Flaş Fırsatlar’a erken erişim avantajı elde edecek.
Aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade
Amazon’un kampanya döneminin sevilen hizmetlerinden “Aradaki fark iade” uygulaması bu kampanya döneminde de geçerli. Yılın Son Fırsatları kampanya süresi boyunca satın aldığınız satıcısı Amazon.com.tr olan Fırsat ürünlerinin fiyatı 27 Aralık’a kadar düşerse aradaki fark 15 Ocak’ta hediye bakiyesi olarak iade edilecek. Bu fırsattan yalnızca Prime üyeleri yararlanabilecek.
Deprem bölgesine destek kampanyası
Amazon Türkiye müşterileri, yeni yılda ihtiyaç duydukları tüm ürünleri Amazon.com.tr’de bulabilecek ve sevdiklerini her bütçeye uygun hediyelerle gülümsetebilecek. Ek olarak Amazon Türkiye’nin Hayalime Ortak Ol Topluluğu ile hayata geçirdiği ve Malatya ve Hatay şehirlerinde belirlenen 8 köy okulundaki 400’den fazla öğrencinin bir yıllık eğitim malzemesi ihtiyaçlarını karşıladığı “Yeni Bir Yıl, Yeni Bir Hayal” projesine katkı sağlamak isteyen müşteriler, amazon.com.tr’de oluşturulan özel ihtiyaç listesi aracılığıyla bu okullarda okuyan çocukların hayallerine destek olabilecek.
Yeni Bir Yıl, Yeni Bir Hayal sosyal sorumluluk projesine katılmak için tıklayın:
Deprem Bölgesindeki Köy Okulları için İhtiyaç ListesiBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor