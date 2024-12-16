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    Anlık Bildirim

    Amazon’da Yılın Son Fırsatları Başladı!

    Amazon.com.tr'de Yılın Son Fırsatları başladı. Yılın Son Fırsatları 27 Aralık'a kadar devam edecek. Amazon'da yılbaşı kampanyasında öne çıkanlar burada.          
    Amazon’da Yılın Son Fırsatları Başladı! Tam Boyutta Gör
    Amazon.com.tr’nin yılbaşı indirimleri başladı. Yılın Son Fırsatları adı verilen kampanya 27 Aralık saat 23.59’da sona erecek. Kampanya boyunca tüm kategorilerde on binlerce üründe indirimler sunulacak. Yılbaşı hediyelerini veya yılın son alışverişlerini indirimli yapma fırsatı sizleri bekliyor.

    Öne Çıkan İndirimli Ürünler için Tıklayın: Yılın Son Fırsatları

    İndirimlerden yararlanmak için Prime üyesi zorunluluğu yok. Ayrıca daha önce Prime üyelerine sunulan “Çok Al Az Öde” sepette ek indirim kampanyasından da tüm Amazon.com.tr üyeleri faydalanabilecek. Prime üyeleri ise kampanya süresi boyunca Flaş Fırsatlar’a erken erişim avantajı elde edecek.

    Aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade

    Amazon’un kampanya döneminin sevilen hizmetlerinden “Aradaki fark iade” uygulaması bu kampanya döneminde de geçerli. Yılın Son Fırsatları kampanya süresi boyunca satın aldığınız satıcısı Amazon.com.tr olan Fırsat ürünlerinin fiyatı 27 Aralık’a kadar düşerse aradaki fark 15 Ocak’ta hediye bakiyesi olarak iade edilecek. Bu fırsattan yalnızca Prime üyeleri yararlanabilecek.

    Deprem bölgesine destek kampanyası

    Amazon Türkiye müşterileri, yeni yılda ihtiyaç duydukları tüm ürünleri Amazon.com.tr’de bulabilecek ve sevdiklerini her bütçeye uygun hediyelerle gülümsetebilecek. Ek olarak Amazon Türkiye’nin Hayalime Ortak Ol Topluluğu ile hayata geçirdiği ve Malatya ve Hatay şehirlerinde belirlenen 8 köy okulundaki 400’den fazla öğrencinin bir yıllık eğitim malzemesi ihtiyaçlarını karşıladığı “Yeni Bir Yıl, Yeni Bir Hayal” projesine katkı sağlamak isteyen müşteriler, amazon.com.tr’de oluşturulan özel ihtiyaç listesi aracılığıyla bu okullarda okuyan çocukların hayallerine destek olabilecek.

    Yeni Bir Yıl, Yeni Bir Hayal sosyal sorumluluk projesine katılmak için tıklayın:

    Deprem Bölgesindeki Köy Okulları için İhtiyaç Listesi

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    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Ovv fena atıştı, deliksiz soktu

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    BOLDVIPER 2 gün önce

    paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...

    N
    nickyazmakşartmı 2 gün önce

    Heykel var yer misin kanka?

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    Evren7 2 gün önce

    bizimkiler tahareti tartışıyor

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