Amazon’da Yılın Son Fırsatları Başladı!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon.com.tr’nin yılbaşı indirimleri başladı. Yılın Son Fırsatları adı verilen kampanya 27 Aralık saat 23.59’da sona erecek. Kampanya boyunca tüm kategorilerde on binlerce üründe indirimler sunulacak. Yılbaşı hediyelerini veya yılın son alışverişlerini indirimli yapma fırsatı sizleri bekliyor.

Öne Çıkan İndirimli Ürünler için Tıklayın: Yılın Son Fırsatları

İndirimlerden yararlanmak için Prime üyesi zorunluluğu yok. Ayrıca daha önce Prime üyelerine sunulan “Çok Al Az Öde” sepette ek indirim kampanyasından da tüm Amazon.com.tr üyeleri faydalanabilecek. Prime üyeleri ise kampanya süresi boyunca Flaş Fırsatlar’a erken erişim avantajı elde edecek.

Aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade

Amazon’un kampanya döneminin sevilen hizmetlerinden “Aradaki fark iade” uygulaması bu kampanya döneminde de geçerli. Yılın Son Fırsatları kampanya süresi boyunca satın aldığınız satıcısı Amazon.com.tr olan Fırsat ürünlerinin fiyatı 27 Aralık’a kadar düşerse aradaki fark 15 Ocak’ta hediye bakiyesi olarak iade edilecek. Bu fırsattan yalnızca Prime üyeleri yararlanabilecek.

Deprem bölgesine destek kampanyası

Amazon Türkiye müşterileri, yeni yılda ihtiyaç duydukları tüm ürünleri Amazon.com.tr’de bulabilecek ve sevdiklerini her bütçeye uygun hediyelerle gülümsetebilecek. Ek olarak Amazon Türkiye’nin Hayalime Ortak Ol Topluluğu ile hayata geçirdiği ve Malatya ve Hatay şehirlerinde belirlenen 8 köy okulundaki 400’den fazla öğrencinin bir yıllık eğitim malzemesi ihtiyaçlarını karşıladığı “Yeni Bir Yıl, Yeni Bir Hayal” projesine katkı sağlamak isteyen müşteriler, amazon.com.tr’de oluşturulan özel ihtiyaç listesi aracılığıyla bu okullarda okuyan çocukların hayallerine destek olabilecek.

Yeni Bir Yıl, Yeni Bir Hayal sosyal sorumluluk projesine katılmak için tıklayın:

Deprem Bölgesindeki Köy Okulları için İhtiyaç Listesi

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Amazon’da Yılın Son Fırsatları Başladı!