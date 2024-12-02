Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye'de otonom araç dönemi resmen başlıyor: Yönetmelik yayınlandı!

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle, otonom araçların gereklilikleri, test prosedürleri ve onay süreçleri düzenlendi. İşte detaylar:
    Türkiye'de otonom araç dönemi başlıyor: Yönetmelik yayınlandı! Tam Boyutta Gör
    Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, Türkiye’de sürücüsüz (otonom) araçların kullanımına yönelik önemli bir adım atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tam Otonom Araçların Otonom Sürüş Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik", otonom araçların gerekliliklerini ve test prosedürlerini yasal bir zemine oturtarak sektörün önünü açıyor.

    AB standartları esas alındı

    Yeni düzenleme, Avrupa Birliği’nin 2022/1426 sayılı tüzüğünü temel alarak hazırlandı ve yürürlüğe girdi. Bu kapsamda, özellikle M (moped) ve N (en az dört tekerlekli, motorlu yük taşıma araçları) kategorisindeki araçların otonom sürüş sistemlerine yönelik standartlar belirlendi.

    Türkiye’ye ithal edilen veya yerli üretimle piyasaya sürülecek olan tam otonom araçlar, yola çıkmadan önce belirlenen kriterlere uygunluklarını kanıtlamak için tip onayı almak zorunda olacak.

    Yönetmelik, otonom araçları üç ana kullanım senaryosunda değerlendirmeye alıyor:

    • Tam Otonom Araçlar: Manuel sürüş modundan tam otonom moda geçiş yapabilen ve belirlenmiş alanlarda insan ya da mal taşımacılığı için tasarlanan araçlar.
    • Sabit Güzergâhlı Otonom Araçlar: Çift modlu araçlar da dahil olmak üzere sabit bir yolculuk/sefer çıkış ve varış noktalarına sahip önceden belirlenmiş bir güzergahta yolcu veya mal taşımacılığı için tasarlanmış ve imal edilmiş tam otonom araçlar.
    • Otonom Park Sistemine Sahip Araçlar: Belirli otopark tesislerinde araç park etme uygulamaları için tam otonom sürüş moduna sahip çift modlu araçlar. Sistem, dinamik sürüş görevini gerçekleştirmek için otopark tesisinin dış altyapısını (Konum belirleme işaretleri, algılama sensörleri ve benzeri) kullanabilir veya kullanmayabilir.

    Tam otonom aracın tip onayı başvurusunda otonom sürüş sistemine ilişkin bilgiler verilecek. Teknik özellikler, onay kuruluşları veya teknik servisleri tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak. Yönetmelikte, ayrıca sürüş sırasında trafikte yaşanacak senaryolara da yer verildi.

    Otonom Araç Seviyeleri

    Türkiye'de otonom araç dönemi başlıyor: Yönetmelik yayınlandı! Tam Boyutta Gör

    Seviye 0 (Manuel Sürüş):

    Araç tamamen sürücü kontrolündedir. Basit bir hız sabitleyici olabilir, ancak tüm sürüş işlevleri sürücü tarafından gerçekleştirilir.

    Seviye 1 (Sürücü Yardımı):

    Adaptif hız sabitleyici ve şerit takip asistanı gibi sistemlerle sürücüye yardımcı olunur. Ancak sürücünün direksiyon ve araç kontrolünü daima elinde tutması gerekir.

    Seviye 2 (Kısmi Sürüş Otomasyonu):

    Araç, hızlanma, yavaşlama ve yönlendirme gibi görevleri üstlenebilir. Yine de sürücünün dikkatli olması ve gerektiğinde müdahale etmesi gerekir.

    Seviye 3 (Şartlı Otomasyon):

    Araç, belirli durumlarda sürüşü tamamen üstlenebilir. Ellerinizi direksiyondan çekebilir, gözünüzü yoldan ayırabilirsiniz ancak acil bir durumda müdahale edebilmeniz için hazır olmanız gerekir.

    Seviye 4 (Yüksek Otomasyon):

    Araç, her koşul altında otomobil kendi kendine hareket edebilmektedir. Yanlız otonom sürüş yasal mevzuat ve altyapı eksikliğinden dolayı belirli koşullarda ve belirli alanda çalışabilecek şekilde sınırlandırılmıştır.

    Seviye 5 (Tam Otomasyon):

    Araçta direksiyon ya da pedallar bulunmaz. Araç tüm sürüş görevlerini tamamen bağımsız olarak gerçekleştirir. Bu seviyeye ulaşmak için teknolojik ve yasal gelişmelerin tamamlanması gereklidir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ncz to dwg eminevim araba alma şartları ford ranger neden tutulmuyor katana zero türkçe yama hararet göstergesi olmayan araçlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Huawei Matebook 16s
    Huawei Matebook 16s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız