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    Bakanlık, araçlardaki yeni güvenlik standartlarını belirledi

    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliklerce araçların yeni nesil güvenlik sistemlerine ilişkin test prosedürleri belirlendi. Ana odak can ve mal güvenliği oldu.
    Bakanlık, araçlardaki yeni güvenlik standartlarını belirledi Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kara yollarında can ve mal güvenliğini artırmayı hedefleyen yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliklerle, motorlu araçların güvenlik standartlarına ilişkin önemli değişiklikler yapıldı. Uluslararası otomotiv mevzuatı dikkate alınarak yapılan değişikliklerde, vatandaşların kara yollarındaki can ve mal güvenliğinin artırılması ve AB mevzuatına uyum amaçlandı.

    Bakanlık tarafından yapılan değişikliklerle ilgili sistemlere ilişkin tip onayı için özel test prosedürleri ve teknik gerekliliklere ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlendi.

    Dikkat dağınıklığı uyarı sistemi zorunlu oluyor

    Yeni yönetmelikle birlikte otomobil, minibüs, otobüs, hafif ticari araç ve kamyon kategorilerindeki araçlar için "Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarı Sistemi" zorunlu hale geliyor. Bu sistem, sürücünün görsel dikkatinin sürüş görevlerine odaklanmadığı durumları algılayarak insan-makine ara yüzü aracılığıyla sürücüyü uyaracak. Biyometrik veriler dikkate alınmadan çalışan sistem, kapalı devre olarak tasarlanarak verilerin sürekli kaydedilmesini sağlayacak. Ayrıca, sistem çevresel koşullara göre sürücünün dikkat dağılımını (bakış noktaları) izleyerek gerekli durumlarda görsel, işitsel veya dokunsal uyarılar verecek.

    Veriler korunacak

    Araçların olay veri kaydedici sistemleri (EDR) ile donatılması da yönetmelik kapsamında zorunlu hale getirildi. Olay veri kaydedici sisteminde gerçekleştirilen yazılım güncellemeleri, bunların tehlikeye atılmasını ve geçersiz güncellemeleri makul ölçüde önlemek için korunacak.

    Kaydedilen çarpışma ile ilgili veriler ilgili yönetmelikte belirtilen standart hale getirilmiş veri link bağlantı elemanı üzerinde seri veri kapısı vasıtasıyla sağlanacak. Seri veri kapısının çarpışmadan sonra artık işlevsel olmadığı durumlarda, veriler olay veri kaydedici sistemine doğrudan bağlanarak alınabilir olacak.

    Olay veri kaydedici sistemi tarafından kaydedilen veriler, aracın kilidini açmaya veya alet kullanmaya gerek kalmadan erişilebilen arayüzler üzerinden veya kablosuz bağlantılar için araç arayüzleri üzerinden erişime açılmayacak.

    Öte yandan, Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro Vi) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı İle İlgili Uygulama Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliği de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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