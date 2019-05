Telefonda oyun devrimi: DS ve PSP'nin şansı var mı?

Teknoloji dünyasındaki ilerleme kullanıcı alışkanlıklarını hemen her açıdan değiştirmeye devam ediyor. Sadece birkaç yıl öncesine kadar oyun tutkunlarının mobil tercihi olan taşınabilir konsolların geleceği tehlike altında! Son araştırmalara göre, iPhone ve iPod Touch'ın, ana kullanım alanlarına ek olarak aynı zamanda birer oyun makinesi olarak konumlandırılması ve "casual games" konseptinin hızlı bir şekilde yaygınlaşması, DS ve PSP gibi sadece oyun odaklı mobil cihazların geleceğini tehlikeye soktu.

iPhone cephesinde piyasaya sürülen yeni nesil oyunlar, AngryBirds gibi çok platformlu fenomen oyunlar ve Android'in hızlı yükselmesine ek olarak Windows Phone 7'deki Xbox Live entegreasyonu, platform bağımsız olarak akıllı telefonları, taşınabilir konsollar karşısında güçlendiren faktörler. "The Phone Gaming Revolution: Do the DS and PSP Stand a Chance?" isimli yeni bir rapora göre akıllı telefonlar yeni mobil oyun platformu olma yolunda emin adımlarla ilerliyorlar.

Aynı rapora göre, telefon/DS/PSP oyun pazarında, oyunların telefon üzerinden oynanma oranı bir önceki yıla göre %53.2 artarak %43.8 seviyesine yükselmiş durumda. Diğer taraftan DS veya PSP oyun oynayanların oranında ise %13 seviyesinde düşüş yaşadı. Hazırlanan rapora göre, oyuncular akıllı telefonlarda oyun için mevcut mobil oyun konsollarını terk ediyorlar. Aynı zamanda DS veya PSP'ye sahip olan ancak bunları aktif olarak kullanmak yerine sadece telefonda oyun oynayanların oranı ise %27.2.

Interpret firmasının Araştırma ve Analiz yöneticisi Courtney Johnson'a göre, çok fonksiyonlu akıllı telefonların hızla yaygınlaşması, DS ve PSP'nin mobil oyun pazarındaki pozisyonları için çok gerçek bir tehdit. Tüketici tercihleri açısından çok fonksiyonlu cihazlar, hızlı bir şekilde tek fonksiyonlu cihazların yerini alacak. Wedbush Morgan analisti Micheal Pacther, taşınabilir oyun konsolları için düşüşün devam edeceği ve merakla beklenen PSP2'nin de bu nedenle ölü gelebileceği yorumlarında bulundu.

Akıllı telefonların durdurulamaz yükselişi karşısında oyun firmalarının radikal yenilikler sunması gerektiği düşünülürken, pazarın en büyük oyuncularından Nintendo, 3DS ile mobil oyunculuğu 3. boyutla tanıştırmayı hedefliyor. Pazarın diğer büyük oyuncusu Sony ise, PSP markasını Sony Ericsson üzerinden akıllı telefon dünyasına sokarak bu alanda güçlenmeyi planlıyor.