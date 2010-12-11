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Telefonda oyun devrimi: DS ve PSP'nin şansı var mı?

Yapılan son araştırmalara göre oyuncular, mobil platform olarak akıllı telefonları tercih etmeye başladı.
8 yıl
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Teknoloji dünyasındaki ilerleme kullanıcı alışkanlıklarını hemen her açıdan değiştirmeye devam ediyor. Sadece birkaç yıl öncesine kadar oyun tutkunlarının mobil tercihi olan taşınabilir konsolların geleceği tehlike altında! Son araştırmalara göre, iPhone ve iPod Touch'ın, ana kullanım alanlarına ek olarak aynı zamanda birer oyun makinesi olarak konumlandırılması ve "casual games" konseptinin hızlı bir şekilde yaygınlaşması, DS ve PSP gibi sadece oyun odaklı mobil cihazların geleceğini tehlikeye soktu.

iPhone cephesinde piyasaya sürülen yeni nesil oyunlar, AngryBirds gibi çok platformlu fenomen oyunlar ve Android'in hızlı yükselmesine ek olarak Windows Phone 7'deki Xbox Live entegreasyonu, platform bağımsız olarak akıllı telefonları, taşınabilir konsollar karşısında güçlendiren faktörler. "The Phone Gaming Revolution: Do the DS and PSP Stand a Chance?" isimli yeni bir rapora göre akıllı telefonlar yeni mobil oyun platformu olma yolunda emin adımlarla ilerliyorlar.

Aynı rapora göre, telefon/DS/PSP oyun pazarında, oyunların telefon üzerinden oynanma oranı bir önceki yıla göre %53.2 artarak %43.8 seviyesine yükselmiş durumda. Diğer taraftan DS veya PSP oyun oynayanların oranında ise %13 seviyesinde düşüş yaşadı. Hazırlanan rapora göre, oyuncular akıllı telefonlarda oyun için mevcut mobil oyun konsollarını terk ediyorlar. Aynı zamanda DS veya PSP'ye sahip olan ancak bunları aktif olarak kullanmak yerine sadece telefonda oyun oynayanların oranı ise %27.2.

Interpret firmasının Araştırma ve Analiz yöneticisi Courtney Johnson'a göre, çok fonksiyonlu akıllı telefonların hızla yaygınlaşması, DS ve PSP'nin mobil oyun pazarındaki pozisyonları için çok gerçek bir tehdit. Tüketici tercihleri açısından çok fonksiyonlu cihazlar, hızlı bir şekilde tek fonksiyonlu cihazların yerini alacak. Wedbush Morgan analisti Micheal Pacther, taşınabilir oyun konsolları için düşüşün devam edeceği ve merakla beklenen PSP2'nin de bu nedenle ölü gelebileceği yorumlarında bulundu.

Akıllı telefonların durdurulamaz yükselişi karşısında oyun firmalarının radikal yenilikler sunması gerektiği düşünülürken, pazarın en büyük oyuncularından Nintendo, 3DS ile mobil oyunculuğu 3. boyutla tanıştırmayı hedefliyor. Pazarın diğer büyük oyuncusu Sony ise, PSP markasını Sony Ericsson üzerinden akıllı telefon dünyasına sokarak bu alanda güçlenmeyi planlıyor.


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depes 8 yıl
istatistikler yalan soylemez..
genel olarak bir telefona kayma trendi var.
bunu sadece full time oyun oynayanlar olarak algilamak yanlis.
insanlar ise giderken, seyahat ederken acip telefonunda surekli oyun oynuyorlar. cevrenizde bunu gozlemleyebilirsiniz.. dedigim gibi istatistiklerle konusalim beyler :)
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*GameOver* 8 yıl

depes

istatistikler yalan soylemez..

genel olarak bir telefona kayma trendi var.
bunu sadece full time oyun oynayanlar olarak algilamak yanlis.

insanlar ise giderken, seyahat ederken acip telefonunda surekli oyun oynuyorlar. cevrenizde bunu gozlemleyebilirsiniz.. dedigim gibi istatistiklerle konusalim beyler :)


kesinlikle
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MAVİT 8 yıl
işin acıkçası telefonda oyun guzel olur.hiç unutmuyorum 6630 vardı bende sınıfca pokemon oynardık yerine göre telefon oyunu super bısey(BAYA BI ONCE )
 AYRICA SUNU SOYLEMEKTE FAYDA VAR SONY ERİCSSON UN PSP TELEFON DIYE CIKARDIGI OLAY PSP DEN ESINLENME KISACASI PSP YE TELEFON OZELLIGI EKLEMISLER ANDROİD İŞLETİM SİSTEMLİ
BUDA DEMEK OLUYORKI BU PSP UYGULAMASI ANDROİD TELEFONLARA YAYILIR SONY ERİCSSON ADINDA CIKACAK BU PSP TEL BANA SANKI BIRAZ KALAS GIBI GELDI TELEFON UMARIM ISTENEN PERFORMANSI YAKALAR
IPHONE 5 CIKARSA EGER EKSTRADAN HAFIZA KARTI EKLENEBILIR OLURSA VE SU BASIT ANTEN VS. GIBI PROBLEMLERI DUZELTIP DAHA KALITELI OYUN HIKAYE KURGU VE GRAFIK OLUSTURURSA GERCEKTEN ADAM AKILLI OLUR.
NOKIA YA ZATEN LAFIM YOK AYNI TAS AYNI HAMAM N-GAGE YI GELISTIRMELIYDI BENCE BOLE OVİ FELAN BOZDU NOKIAYI NOKIANIN YAZILIM APP DESTEGI COK AZ
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kabuto 8 yıl
oncelikle psp ve ds dediginiz aletlerin cok yeni teknoloji olmadiklarini hepimiz biliyoruz psp2000 sahibiyim kac yillik cihaz hala kullaniyorum . simdi sen tutup bana benim 4 yil once aldigim psp ile yeni cikan iphone 4 u karsilastirdim dersen bende sana bunun pastasini yiyen coktan yedi sen geride kaldin derim. sony , nintendo ve microsoft bu konularda bos degil arkadaslar ihone her ne kadar guzel bir alet olsada bahsettigimiz firmalar yillarin tecrubesi ve sadece bu isi yapan firmalar.

teknolojiden bahsedersek eger evimde bir adet xbox elite var insanlar ps3 ile xbox u karsilastiriyorlardi cogu kisi laf etti ama microsoft 360milyondolarlik bir yatirim ile knex(yazim yanlisi olabilir uzgunum agiz aliskanligli) denilen aleti cikardi dh de inceleme videousu var nasil bir teknoloji oldugunu gordugunuzde dudaginizin ucuklayacagina eminim. teknolojinin ve tuketimin sonu yok bundan 3-4 yil sonra iphone 5 mi psp2 mi gibi konular cikicak. bundan 100 sonra iphone100 mu psp50 mi gibi. sonuc olarak biz tuketiciyiz hangisi gozumuze hos gelirse onu aliriz kimine bb kimine iphone kimine nokia gibi . tartismaya acik bir konumu oldukca acik ama tek gercek var cebimizden cikan para :). ben psp ile memnunum kopya oyun oynayabiliyorum cunki iphone alicam siradayim onada cb. yaptiktan sonra onunlada mutlu olucam :).
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Erasmus78 8 yıl
Hastayım şu iPhone ve iOS yakında çöküşe geçecek kehanetini yapanlara. Asıl çöküşe geçecek olan sistem Android'dir. Şu anda yükselişin yegane sebebi rakibinin olmamasıdır. MeeGo 2011 de çıktığında ben göreceğim o zaman Android'i..
Mobil oyun konusunda ise bana göre taşınabilir oyun konsollarının iPhone karşısında hiç şansı yok. Ölmeye mahkumlar... Bugün değilse bile yarın...
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MonsterKill88 8 yıl
ne olursa olsun psp deki oynama zevkini hiçbir telefonda yaşayamam sonuçta biri telefon biri oyun konsolu.
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Ju1i@~ 8 yıl
Iphone/Ipod Touch'ın oyunları, cihazlarda kullanılan GPU sayesinde oldukça güzel grafiklere sahip. Yine aynı cihazlara jiroskop, ivme ölçer eklenmesiyle yeni kontrol mekanizmaları da doğmuş oldu. Oyun dünyası için oldukça güzel gelişmeler bunlar. Özellikle jiroskop konsollardaki harekete duyarlı oyun kontrolünü mobil platforma taşıdı. Iphone'da bundan sonra olması gereken; konsollardaki gibi özgün, eşsiz yani 'exclusive' oyunlarının olması. Örneğin Angry Birds'ün yapımcısıyla bir anlaşma yapıp, oyunun sadece Apple'a özgü olmasını sağlayabilirlerdi. Ya da yeni bir GTA:Chinatown Wars sadece Ipad/Iphone'da olabilir. Aynen PSP'deki Lumines, LocoRoco, Patapon ya da DS'deki Mario Bros., Mario Kart ve Big Bang Mini gibi.
Konsolların satışında donanımdan çok içerikleri daha önemli. Wii/DS neden bu kadar çok sattı? Wii'deki HD grafiklerden ötürü mü yoksa DS'de Retina Display olmasından mı? Angry Birds harika grafiklere sahip olduğu için mi best-seller? İyi bir oyun demek harika grafikler demek değil; eğlenceli, kolay öğrenilebilir/oynanabilir olması demek veya en azından sürükleyici bir hikayesi olması demek.
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MegaWolt38 8 yıl
Kıç kadar ekranda oyun mu oynanırmış yaa bırakın bu saçmalıkları. Oyun dediğin bilgisayarda , konsolda oynanır...
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bilgehankalkan 8 yıl
Grafik olarak mobil cihazlar özellikle iOS cihazlar çok yol katetti. Bundan sonrada duracağını zannetmiyorum ancak tahminime göre bu yıl iOS yavaş yavaş gerileme dönemine gireceği için ve yerini alacak olan Android oyunlarının da bu kadar güçlü grafiklere henüz sahip olmadığı için gelişim biraz yavaşlayacaktır, diye düşünüyorum. Uzun ve karışık cümle için özür dilerim.
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waltran 8 yıl
psp2 ezip geçer tabiki de ama kimse dsi savunmasın. zaten şu an psp en iyi el konsolu bence
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DH Misafiri 8 yıl
İphoneda oyun oynamak muhahahahah
BIrakın yaa isterse ps3 ayarında görüntü versin tuş olmadan oyun zevki sıfır ve telefonlar kesinlikle mobil oyunda el konsollarının eline su dökemez...
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DH Misafiri 8 yıl
hepsinin yeri farklı arkadşm, bnde ipodtouch ve psp var, god of war en büyük örnk dokunmatik ekrnda oyhadığını düşünsene bakım , sadece 2 3 oyun içn iphone u olan cocuk psp imi satın almk istiyor.. hepsini yeri farklı..
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DH Misafiri 8 yıl
Çok doğru bir tespit olmuş... Psp yakında tarihe karışır..
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waltran 8 yıl
3ds yine işe yaramaz olacak. sadece 3d görüntü verecek o kadar yine 20 yıllık grafiklerle oyun(?) sunacaklar
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Rouvax 8 yıl
Yuh infinity blade in iphone oynanış videosunu izledim onedir öyle bravo valla
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Dante 8 yıl
PSP ile DS'in adının bile geçmemesi gerek iphone/itouch oyunlarının yanında. Hepsini kullandım, şu an ipod touch 4 kullanıyorum. Zevk bakımından, yaratıcılık bakımından, "grafik" bakımından ipod touch 4 oyunları PSP ve DS'i tam anlamıyla "ezer geçer".

Ayrıca infinity blade oyunu PS2'nin grafiklerini elini kolunu sallaya sallaya geçmiştir.
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