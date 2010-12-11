Telefonda oyun devrimi: DS ve PSP'nin şansı var mı?

Teknoloji dünyasındaki ilerleme kullanıcı alışkanlıklarını hemen her açıdan değiştirmeye devam ediyor. Sadece birkaç yıl öncesine kadar oyun tutkunlarının mobil tercihi olan taşınabilir konsolların geleceği tehlike altında! Son araştırmalara göre, iPhone ve iPod Touch'ın, ana kullanım alanlarına ek olarak aynı zamanda birer oyun makinesi olarak konumlandırılması ve "casual games" konseptinin hızlı bir şekilde yaygınlaşması, DS ve PSP gibi sadece oyun odaklı mobil cihazların geleceğini tehlikeye soktu.
iPhone cephesinde piyasaya sürülen yeni nesil oyunlar, AngryBirds gibi çok platformlu fenomen oyunlar ve Android'in hızlı yükselmesine ek olarak Windows Phone 7'deki Xbox Live entegreasyonu, platform bağımsız olarak akıllı telefonları, taşınabilir konsollar karşısında güçlendiren faktörler. "The Phone Gaming Revolution: Do the DS and PSP Stand a Chance?" isimli yeni bir rapora göre akıllı telefonlar yeni mobil oyun platformu olma yolunda emin adımlarla ilerliyorlar.
Aynı rapora göre, telefon/DS/PSP oyun pazarında, oyunların telefon üzerinden oynanma oranı bir önceki yıla göre %53.2 artarak %43.8 seviyesine yükselmiş durumda. Diğer taraftan DS veya PSP oyun oynayanların oranında ise %13 seviyesinde düşüş yaşadı. Hazırlanan rapora göre, oyuncular akıllı telefonlarda oyun için mevcut mobil oyun konsollarını terk ediyorlar. Aynı zamanda DS veya PSP'ye sahip olan ancak bunları aktif olarak kullanmak yerine sadece telefonda oyun oynayanların oranı ise %27.2.
Interpret firmasının Araştırma ve Analiz yöneticisi Courtney Johnson'a göre, çok fonksiyonlu akıllı telefonların hızla yaygınlaşması, DS ve PSP'nin mobil oyun pazarındaki pozisyonları için çok gerçek bir tehdit. Tüketici tercihleri açısından çok fonksiyonlu cihazlar, hızlı bir şekilde tek fonksiyonlu cihazların yerini alacak. Wedbush Morgan analisti Micheal Pacther, taşınabilir oyun konsolları için düşüşün devam edeceği ve merakla beklenen PSP2'nin de bu nedenle ölü gelebileceği yorumlarında bulundu.
Akıllı telefonların durdurulamaz yükselişi karşısında oyun firmalarının radikal yenilikler sunması gerektiği düşünülürken, pazarın en büyük oyuncularından Nintendo, 3DS ile mobil oyunculuğu 3. boyutla tanıştırmayı hedefliyor. Pazarın diğer büyük oyuncusu Sony ise, PSP markasını Sony Ericsson üzerinden akıllı telefon dünyasına sokarak bu alanda güçlenmeyi planlıyor.
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genel olarak bir telefona kayma trendi var.
bunu sadece full time oyun oynayanlar olarak algilamak yanlis.
insanlar ise giderken, seyahat ederken acip telefonunda surekli oyun oynuyorlar. cevrenizde bunu gozlemleyebilirsiniz.. dedigim gibi istatistiklerle konusalim beyler :)
kesinlikle
AYRICA SUNU SOYLEMEKTE FAYDA VAR SONY ERİCSSON UN PSP TELEFON DIYE CIKARDIGI OLAY PSP DEN ESINLENME KISACASI PSP YE TELEFON OZELLIGI EKLEMISLER ANDROİD İŞLETİM SİSTEMLİ
BUDA DEMEK OLUYORKI BU PSP UYGULAMASI ANDROİD TELEFONLARA YAYILIR SONY ERİCSSON ADINDA CIKACAK BU PSP TEL BANA SANKI BIRAZ KALAS GIBI GELDI TELEFON UMARIM ISTENEN PERFORMANSI YAKALAR
IPHONE 5 CIKARSA EGER EKSTRADAN HAFIZA KARTI EKLENEBILIR OLURSA VE SU BASIT ANTEN VS. GIBI PROBLEMLERI DUZELTIP DAHA KALITELI OYUN HIKAYE KURGU VE GRAFIK OLUSTURURSA GERCEKTEN ADAM AKILLI OLUR.
NOKIA YA ZATEN LAFIM YOK AYNI TAS AYNI HAMAM N-GAGE YI GELISTIRMELIYDI BENCE BOLE OVİ FELAN BOZDU NOKIAYI NOKIANIN YAZILIM APP DESTEGI COK AZ
teknolojiden bahsedersek eger evimde bir adet xbox elite var insanlar ps3 ile xbox u karsilastiriyorlardi cogu kisi laf etti ama microsoft 360milyondolarlik bir yatirim ile knex(yazim yanlisi olabilir uzgunum agiz aliskanligli) denilen aleti cikardi dh de inceleme videousu var nasil bir teknoloji oldugunu gordugunuzde dudaginizin ucuklayacagina eminim. teknolojinin ve tuketimin sonu yok bundan 3-4 yil sonra iphone 5 mi psp2 mi gibi konular cikicak. bundan 100 sonra iphone100 mu psp50 mi gibi. sonuc olarak biz tuketiciyiz hangisi gozumuze hos gelirse onu aliriz kimine bb kimine iphone kimine nokia gibi . tartismaya acik bir konumu oldukca acik ama tek gercek var cebimizden cikan para :). ben psp ile memnunum kopya oyun oynayabiliyorum cunki iphone alicam siradayim onada cb. yaptiktan sonra onunlada mutlu olucam :).
Mobil oyun konusunda ise bana göre taşınabilir oyun konsollarının iPhone karşısında hiç şansı yok. Ölmeye mahkumlar... Bugün değilse bile yarın...
Konsolların satışında donanımdan çok içerikleri daha önemli. Wii/DS neden bu kadar çok sattı? Wii'deki HD grafiklerden ötürü mü yoksa DS'de Retina Display olmasından mı? Angry Birds harika grafiklere sahip olduğu için mi best-seller? İyi bir oyun demek harika grafikler demek değil; eğlenceli, kolay öğrenilebilir/oynanabilir olması demek veya en azından sürükleyici bir hikayesi olması demek.
BIrakın yaa isterse ps3 ayarında görüntü versin tuş olmadan oyun zevki sıfır ve telefonlar kesinlikle mobil oyunda el konsollarının eline su dökemez...
Ayrıca infinity blade oyunu PS2'nin grafiklerini elini kolunu sallaya sallaya geçmiştir.