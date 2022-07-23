Telefonla harika tatil fotoğrafları çekmenin püf noktaları

Akıllı telefonların kameraları o kadar gelişti ki sadece gün ışığında, gece değil, yağmurda, bulutlu günde ve hatta suyun altında harika çekimler yapılabiliyor. Tatile çıkarken veya bir etkinliğe gittiğimizde artık ağır fotoğraf makinelerine ihtiyaç duymuyoruz. Akıllı telefonlar harika kameralara sahip olsa da iş kullanıcıda bitiyor. Telefonla özelikle tatilde güzel fotoğraflar çekmenin püf noktalarına değiniyoruz:

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1. Mobil fotoğraf cihazına yatırım yapın

“iPhone ile çekildi” reklam filmleri sanki biraz abartılı. Videolar, iPhone ile çekilmiş olabilir ancak telefon tek başına işe yaramaz. Mobil fotoğrafçılık donanımı oldukça çok yönlü ve kompaktır. Önemli parçalara yatırım yapmak, tatil fotoğrafınız veya videolarınızın kalitesini de yükseltecektir. Çantanıza kesinlikle şunları koymalısınız:

Tripod : Titreyen kamera, iyi fotoğraflar veya videolar çıkaramaz. Kesinlikle bir tripod almalısınız. Tripodlar farklı boyutlardadır, bazıları cebinize bile sığacak kadar küçüktür. Selfie çubukları genellikle tutma yerinde katlanır bir tripod içerir ve ayrıca Bluetooth deklanşör düğmesiyle gelirler. Video çekmeyi planlıyorsanız bir gimbal harikadır. Bükülebilir ayaklı tripodlar seyahat için mükemmeldir çünkü dik olarak ayarlayabilir veya düz bir yüzey olmadığında tripod ayaklarını bir sandalye kol dayama yeri, ağaç dalı vb. etrafına sarabilirsiniz.

: Titreyen kamera, iyi fotoğraflar veya videolar çıkaramaz. Kesinlikle bir tripod almalısınız. Tripodlar farklı boyutlardadır, bazıları cebinize bile sığacak kadar küçüktür. Selfie çubukları genellikle tutma yerinde katlanır bir tripod içerir ve ayrıca Bluetooth deklanşör düğmesiyle gelirler. Video çekmeyi planlıyorsanız bir gimbal harikadır. Bükülebilir ayaklı tripodlar seyahat için mükemmeldir çünkü dik olarak ayarlayabilir veya düz bir yüzey olmadığında tripod ayaklarını bir sandalye kol dayama yeri, ağaç dalı vb. etrafına sarabilirsiniz. Taşınabilir şarj cihazı : Akıllı telefonların önemli bir dezavantajı kamerayı kullandıkça ve düzenleme yaptıkça hızla azalan kısa pil ömrüdür. Anker, Belkin veya başka markanın iki ve hatta üç tam şarj için yeterli güce sahip taşınabilir şarj cihazlarını almalısınız. Başka bir ekipman taşımak istemiyorsanız, dahili pili olan telefon kılıfı (bataryalı kılıflar) başka harika bir seçenektir.

: Akıllı telefonların önemli bir dezavantajı kamerayı kullandıkça ve düzenleme yaptıkça hızla azalan kısa pil ömrüdür. Anker, Belkin veya başka markanın iki ve hatta üç tam şarj için yeterli güce sahip taşınabilir şarj cihazlarını almalısınız. Başka bir ekipman taşımak istemiyorsanız, dahili pili olan telefon kılıfı (bataryalı kılıflar) başka harika bir seçenektir. Lens parçaları : Telefon için lensler çok küçüktür ve çekimlerinize çeşitlilik katmak için birkaç farklı odak uzaklığına sahiptir. Moment lens gibi son teknoloji lensler gerçekten etkileyici ve telefon kılıfına kolayca takılabiliyor. Klipsli lensler daha uygun fiyatlı ancak yine de etkili bir seçenek. Aukey veya Olloclip’in lenslerine bakabilirsiniz. Klipsli lenslerde hassasiyet çok önemlidir, lensi telefon lensinin üzerinde mükemmel bir şekilde ortalamanız gerekir.

: Telefon için lensler çok küçüktür ve çekimlerinize çeşitlilik katmak için birkaç farklı odak uzaklığına sahiptir. Moment lens gibi son teknoloji lensler gerçekten etkileyici ve telefon kılıfına kolayca takılabiliyor. Klipsli lensler daha uygun fiyatlı ancak yine de etkili bir seçenek. Aukey veya Olloclip’in lenslerine bakabilirsiniz. Klipsli lenslerde hassasiyet çok önemlidir, lensi telefon lensinin üzerinde mükemmel bir şekilde ortalamanız gerekir. Yedek depolama : Akıllı telefonlar sınırlı depolama alanı sunar. Bulut depolamanın harika bir seçenek olduğunu düşünebilirsiniz ancak seyahat ederken güçlü WiFi bağlantısı bulmanın zor olacağını hepimiz biliyoruz. Bir mobil flaş sürücü veya sabit diskle sorunu çözebilirsiniz. SanDisk, Western Digital, telefonunuza bağlanan ve mobil uygulamalar üzerinden medyaları aktaran sürücüler sunar.

: Akıllı telefonlar sınırlı depolama alanı sunar. Bulut depolamanın harika bir seçenek olduğunu düşünebilirsiniz ancak seyahat ederken güçlü WiFi bağlantısı bulmanın zor olacağını hepimiz biliyoruz. Bir mobil flaş sürücü veya sabit diskle sorunu çözebilirsiniz. SanDisk, Western Digital, telefonunuza bağlanan ve mobil uygulamalar üzerinden medyaları aktaran sürücüler sunar. Su geçirmez kılıf: Herhangi bir su aktivitesine katılacaksanız, su geçirmeyen bir kılıf ve çanta satın almanızda fayda var.

2. Dahili kamera özelliklerini kullanın

Akıllı telefon kameraları, tipik fotoğraf makinesinde bulunmayan harika dahili özelliklere sahiptir. Sadece bunları kullanmayı bilmeniz gerekiyor. Seyahatinizden önce cihazınızı tanımak için zaman ayırın ve parmaklarınızın ucundaki tüm ayarları öğrenin:

Izgara : Üçte bir kuralı ve altın spiral tekniklerini kullanarak çekiminizi kolayca çerçevelemek için ızgara özelliğini açın.

: Üçte bir kuralı ve altın spiral tekniklerini kullanarak çekiminizi kolayca çerçevelemek için ızgara özelliğini açın. Seri çekim modu : Obje hareket ediyorsa en iyi çekimi elde etmeniz için seri çekim modu, arka arkaya bir düzine fotoğraf çekerek bir seri oluşturur.

: Obje hareket ediyorsa en iyi çekimi elde etmeniz için seri çekim modu, arka arkaya bir düzine fotoğraf çekerek bir seri oluşturur. Portre modu : Portre modu özelliği, basit arka planların önünde objenin portresini çekerken veya objenizle arka plan arasında iyi bir mesafe olduğunda en iyi sonucu verir.

: Portre modu özelliği, basit arka planların önünde objenin portresini çekerken veya objenizle arka plan arasında iyi bir mesafe olduğunda en iyi sonucu verir. Hızlandırılmış video: Telefonu tripod veya telefon standı ile sabitleyin ve hızlandırılmış modda istenen efekti elde etmek için ne kadar süre gerekiyorsa kayıt yapın. Kamera uygulaması videoyu otomatik olarak yüksek hızda hızlandırılmış videoya dönüştürür.

3. Farklı açılardan çekim yapın

Gerekenden daha fazla fotoğraf çekmek her zaman daha iyidir ancak her zaman aynı açından çekmeyin. Perspektifi değiştirmek için hareket edin ve birçok farklı açıdan çekim yapın. Yaratıcı olun; dümdüz, yandan, yakından, aşağıdan… Hem yatay hem de dikey yönü kullandığınızdan emin olun.

4. Doğal ışığı bulun

Işığın kontrolünüz dışında olduğunu kabul edin. Objenizi öne çıkarmak için mevcut veya doğal ışığı nasıl kullanacağınızı öğrenin. Şanslısınız; akıllı telefon kameraları aydınlatmanın çoğunu otomatik olarak yapar. Daha da iyi hale getirmek için birkaç basit numara var:

Sabit kalmayın. Güneşsiz bir günde kamera flaşını asla kullanmayın. Ekranınıza dokunarak ve yukarı veya aşağı sürükleyerek çekiminizin pozlamasını (parlaklığını) ayarlayın. Biraz düşük pozlanmış (daha koyu) çekimler yapmak, ardından düzenlerken aydınlatmak daha iyidir.

Günün saatini avantaja çevirin. Altın saat (gün doğumundan sonraki ve gün batımından önceki saat) ve mavi saat (güneşin doğuşundan yarım saat öncesi ve gün batımından sonraki saat) gibi belirli zamanların güzel doğal ışık oluşturduğu biliniyor.

(gün doğumundan sonraki ve gün batımından önceki saat) ve (güneşin doğuşundan yarım saat öncesi ve gün batımından sonraki saat) gibi belirli zamanların güzel doğal ışık oluşturduğu biliniyor. Şiddetli ışık, bulutlar ve kötü hava koşullarından korkmayın. Her senaryo fotoğrafa benzersiz bir öğe ekleyebilir ve rengin patlamasını sağlayabilir.

5. Yakınlaştırmayın

Dijital zoom, objeyi büyütür ancak cihazın megapikselleri ile sınırlıdır. Akıllı telefonun yakınlaştırması çerçevenin piksellerini azaltır ve görüntü çözünürlüğünü düşürür. Yaklaştıkça pikseller büyür ve görüntünün daha az keskin, daha pikselli olmasına neden olur. Akıllı telefonun doğal dijital yakınlaştırma özelliğini kullanarak görüntü kalitesinden ödün vermek yerine objeye yaklaşın veya objeyi yakınlaştırmanın bir yolunu bulun. Lens kullanmak iyi bir alternatiftir ve sonrasında kırpıp düzenleyebilirsiniz.

6. Fotoğrafları düzenleyin

Evet, kesinlikle fotoğrafınızı düzenlemelisiniz. Her fotoğrafçı ve görüntü yönetmeni çekimlerini düzenler, siz de öyle yapmalısınız. Kameralar mükemmel renkli görüntüler üretmek için tasarlanmamıştır, bu nedenle düzenleme gereklidir. Amaç görüntünün anlamını değiştirmeyecek şekilde düzenlemektir. Renk, parlaklık ve kontrast gibi detayların ayarlanması resmin tonunu iyileştirmeye yardımcı olur.

Filtreler yerine fotoğraf düzenleme uygulamalarını kullanın. Düzenlemeyi çok kolay hale getiren hem ücretsiz hem de ücretli birçok etkileyici fotoğraf ve düzenleme uygulaması var. Adobe Light, ayrıca kamera özelliğine sahiptir. SnapSeed başka bir ücretsiz ve kullanıcı dostu uygulamadır. VSCO, hem ücretsiz hem de ücretli sürümü olan hala geçerli bir uygulamadır.

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