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    Anlık Bildirim

    Huawei Mate 70 Pro canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

    Huawei'nin merakla beklenen telefonları Huawei Mate 70 serisi için geri sayım başladı. Huawei Mate 70 Pro, tanıtımdan önce canlı olarak görüntülendi. İşte tasarımı...
    Huawei Mate 70 Pro canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Mate 60 ve 60 Pro serisiyle devasa bir büyüme yaşayan Huawei, yeni nesil Mate 70, Mate 70 Pro ve Mate 70 Pro+ modelleri üzerinde hazırlıklarını tamamladı. Bu bağlamda lansman tarihi yaklaşırken, Huawei Mate 70 Pro'nun canlı görüntüleri internete sızdı. İşte beklenen özellikler ve tüm bildiklerimiz...

    Huawei Mate 70 Pro canlı olarak görüntülendi

    Sızdırılan görüntülere göre Huawei Mate 70 Pro, halefi olduğu Mate 60 Pro'nun tasarım hatlarını koruyor. Telefonun arka yüzeyinde toplam beş adet kamera sensörü bulunuyor ve kavisli tasarımı görebiliyoruz. Ayrıca sağ tarafta ses açma/kapama düğmesi ve vurgulu bir güç düğmesi, kılıfın üst kısmında ise üç kesik bulunuyor.

    Huawei Mate 70 Pro canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Şu an için Huawei Mate 70 Pro hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Ancak seride yer alacak modellerin selefinde kullanılan metal ve cam karışımı tasarım yerine, yeni modellerde tamamen cam bir arka panel tercih edileceği söyleniyor. Üstelik Mate 70 Pro muhtemel olarak Kirin 9100 yonga seti tarafından desteklenecek. Çipin detayları şu an için belirsiz olsa da, performans anlamında Snapdragon 8 Gen 2'ye yaklaşacağı gündemde. 
    Huawei Mate 70 Pro canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Telefonun 60MP birincil kameraya sahip olması bekleniyor. Bunun dışında bir önceki modelde bulunan 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 48 MP 5x periskop telefoto kamera ise en azından kağıt üzerinde değişmeden kalacak. Huawei Mate 70 modellerinin önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor. Bu noktada halihazırda mevcut olan Mate 60 serisini Ağustos 2023'te tanıtıldığını hatırlatalım. Bu gecikme ise, HarmonyOS Next'in tamamıyla hazır olmamasından kaynaklanıyor olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 3 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 4 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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