Huawei Mate 70 Pro canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Mate 60 ve 60 Pro serisiyle devasa bir büyüme yaşayan Huawei, yeni nesil Mate 70, Mate 70 Pro ve Mate 70 Pro+ modelleri üzerinde hazırlıklarını tamamladı. Bu bağlamda lansman tarihi yaklaşırken, Huawei Mate 70 Pro'nun canlı görüntüleri internete sızdı. İşte beklenen özellikler ve tüm bildiklerimiz...

Huawei Mate 70 Pro canlı olarak görüntülendi

Sızdırılan görüntülere göre Huawei Mate 70 Pro, halefi olduğu Mate 60 Pro'nun tasarım hatlarını koruyor. Telefonun arka yüzeyinde toplam beş adet kamera sensörü bulunuyor ve kavisli tasarımı görebiliyoruz. Ayrıca sağ tarafta ses açma/kapama düğmesi ve vurgulu bir güç düğmesi, kılıfın üst kısmında ise üç kesik bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Şu an için Huawei Mate 70 Pro hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Ancak seride yer alacak modellerin selefinde kullanılan metal ve cam karışımı tasarım yerine, yeni modellerde tamamen cam bir arka panel tercih edileceği söyleniyor. Üstelik Mate 70 Pro muhtemel olarak Kirin 9100 yonga seti tarafından desteklenecek. Çipin detayları şu an için belirsiz olsa da, performans anlamında Snapdragon 8 Gen 2'ye yaklaşacağı gündemde.

Tam Boyutta Gör Telefonun 60MP birincil kameraya sahip olması bekleniyor. Bunun dışında bir önceki modelde bulunan 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 48 MP 5x periskop telefoto kamera ise en azından kağıt üzerinde değişmeden kalacak. Huawei Mate 70 modellerinin önümüzdeki haftalarda tanıtılması bekleniyor. Bu noktada halihazırda mevcut olan Mate 60 serisini Ağustos 2023'te tanıtıldığını hatırlatalım. Bu gecikme ise, HarmonyOS Next'in tamamıyla hazır olmamasından kaynaklanıyor olabilir.

Huawei iddialı geliyor: HarmonyOS Next 10.000 uygulamayı aştı 4 gün önce eklendi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Huawei Mate 70 Pro canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı