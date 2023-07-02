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    Telefonların yerini alacağı söylenen cihazın adı ve çıkış tarihi belli oldu

    Humane tarafından geliştirilen ve akıllı telefonların yerini alacağı söylenen yenilikçi cihazın adı ve çıkış tarihi belli oldu. Eski Apple çalışanlarının yer aldığı proje bu yıl hayata geçiyor. 
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    Telefonların yerini alacağı söylenen cihaz için tarih verildi! Tam Boyutta Gör
    Eski Apple çalışanları tarafından kurulan Humane adlı girişim, akıllı telefonların yerini alacağı söylenen cihazın adını ve çıkış tarihini açıkladı. Hatırlayacak olursak ilk kez TED 2023 konferansında görücüye çıkan bu cihaz, lansmanda geçen "Artık telefona ihtiyacınız kalmayacak" ifadeleriyle büyük oranda ses getirmeyi başarmıştı. Ancak uzun zamandır herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

    Humane'in ilk cihazı ''Humane Ai Pin'' olacak

    Humane Ai Pin hakkında bilinenler şimdilik oldukça sınırlı. Ancak bu cihazın giyilebilir bir projektör olduğunu belirtelim. Böylece kullanıcının giysilerine kolaylıkla entegre edilebiliyor ve üzerindeki projektörmikrofon ve hoparlör ile bir telefon hissiyatı veriyor.

    Öyle ki geçtiğimiz nisan ayında gerçekleşen TED konferansında Humane’in kurucu ortağı Imran Chaudhri, cihazı bir sesli asistan olarak kullandı, telefon aramaları yaptı, otomatik olarak günlük özetini aldı, bir çikolata barının besin bilgilerini almak için bir fotoğraf çekti ve eline küçük bir yeşil ekran yansıttı. Ayrıca cihazın simültane çeviri özelliğine de sahip olduğu belirtilmişti.

    Telefonların yerini alacağı söylenen cihaz için tarih verildi! Tam Boyutta Gör
    Yeni yapılan duyuruda ise Humane, merakla beklenen cihazın ''Humane Ai Pin'' olarak adlandırılacağını duyurdu. Ayrıca Humane Ai Pin, gelişmiş bir Snapdragon platformu tarafından desteklenecek ve bu yıl içinde vitrine çıkacak.

    Bekleyiş sona eriyor

    Humane Ai Pin'in nasıl çalıştığı, tam olarak ne işe yarayacağı ve hatta nasıl bir görünümü olacağı hakkında henüz bilinmiyor. Ancak isminin “Pin” olması, cihazın nasıl taşınacağına dair ipuçları veriyor diyebiliriz. Niketim TED’deki sunumunda Chaudhri, cihazı göğüs cebinden çıkararak göstermişti ve daha çok bir kart destesine benziyordu, ancak bunun bir prototip olduğunu unutmamak gerek. Ek olarak basın açıklamasında bu cihaz ''giysiye monte edilebilir aygıt'' olarak tanımlandı. Bu da benzer bir kullanımı ima ediyor.

    Diğer tarafta Humane Ai Pin'in yapay zekâ desteğiyle de öne çıkacağı belirtiliyor. Bu noktada Humane, AI Pin'in "bağlamsal ve ortam bilgi işlem etkileşimleri için bir dizi sensör'' içereceğini söylüyor. Ancak çıkış tarihi veya fiyatının ne olacağı gibi sorular henüz yanıt bulmadı. Dolayısıyla Humane AI Pin için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

    Peki siz Humane AI Pin hakkında neler düşünüyorsunuz? Bilim kurgu filmlerini andıran bu cihaz akıllı telefonların yerini alabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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