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    Merak sona erdi! Samsung Galaxy S23 FE tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Samsung’un bir süredir beklenen uygun fiyatlı Galaxy S23 FE modeli nihayet tanıtıldı. Galaxy S23 FE, kamera ve işlemci tarafından yükseltmelerle geliyor. İşte Galaxy S23 FE fiyatı ve özellikleri:
    Samsung Galaxy S23 FE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung, beklendiği gibi fiyat performans odaklı Galaxy S23 FE modelini duyurdu. Peki Galaxy S23 FE iyi mi? Özellikle Galaxy S21 FE ile karşılaştırdığımızda bu sorunun cevabı hem evet hem de hayır. Galaxy S23 FE, işlemci ve kamera tarafında aldığı yükseltmelerle ön plana çıkarken geri kalanlar konusunda biraz çekingen davranıyor. Bu durum cihazı, mevcut S23 serisiyle karşılaştırmayı zorlaştırıyor. İşte Galaxy S23 FE fiyatı ve özellikleri:

    Samsung Galaxy S23 FE: Yeni işlemci

    Samsung Galaxy S23 FE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    İlk olarak Galaxy S23 FE ile gelen yeni yonga setine bir bakalım. Firma, önceki FE modelinde Snapdragon 888 ve Exynos 2100 yongalarını kullanmıştı. Mevcut Galaxy S23’lerde ise hızlandırılmış özel Snapdragon 8 Gen 2 yongaları bulunuyor. Güney Koreli teknoloji devi, yeni akıllısında ise 4nm sürecinde üretilen Snapdragon 8 Gen 1 ve Exynos 2200 yongalarını konumlandırıyor. Bu yongalardan hangisini alacağınız nerede yaşadığınıza bağlı olacak. Dolayısıyla Türkiye’deki kullanıcılar Exynos 2200 varyantını alacak, geçmişte olduğu gibi. Bu arada Exynos 2200, Galaxy S22 serisinde kullanılmıştı.

    Donanımın geri kalanında ise temel yapılandırmada 8 GB RAM’i görüyoruz. Samsung’un temel modelde 6 GB seçeneğini kaldırmış olması sevindirici. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri kullanıcılara sunuluyor.

    Samsung Galaxy S23 FE: Kamera

    Samsung Galaxy S23 FE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Üzerinde durulması gereken bir diğer önemli şey ise kameralar. Artık FE ailesi 12 MP değil, 50 MP ana sensöre sahip. Ancak bu, S23 FE'nin S23 ve hatta S22 telefonlarla aynı seviyede olduğu anlamına gelmiyor çünkü hala daha düşük çözünürlüklü ultra geniş açı (10MP, 123°) ve telefoto kameralara (8MP, 3x) sahip. Ayrıca, özeçekim kamerası önceki FE modelinde bulunan 32 MP sensörden 10 MP çözünürlüğe düşüyor.

    Ekran tarafında ise FHD+ çözünürlüğe ve 60-120Hz yenileme hızına sahip düz bir 6,4 inç Dynamic AMOLED 2X panel kullanılıyor. Telefon 158 x 76.5 x 8.2mm boyutlarında ve 209g ağırlığında. Bu da onu S21 FE'den (155.7 x 74.5 x 7.9mm) daha büyük ve 177g ile biraz daha ağır yapıyor. Selefinden daha büyük olmasına rağmen, bu yeni model 4.500mAh pil kapasitesini koruyor. Benzer şekilde kablolu hızlı şarj da 25W (30 dakikada %0-50) seviyesinde ve cihaz kablosuz şarjı da destekliyor.

    Galaxy S23 FE, 4 işletim sistemi güncellemesi ve 5 yıllık güvenlik yamaları ile diğer üst düzey Samsung cihazlarını takip ediyor. Telefon kutusundan Android 13/One UI 5.1 ile çıkıyor. Dolayısıyla Galaxy S23 FE, Android 17 güncellemesini alacak ve 2028’e kadar güvenlik yamaları ile korunacak. Bunun dışında telefon, toza ve suya dayanıklılık için IP68 derecesine sahip

    Samsung Galaxy S23 FE özellikleri

    Samsung Galaxy S23 FE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.4 inç FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display 120Hz
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1 (4nm) veya Exynos 2200 (4nm)
    • Arka Kamera: 50MP F1.8 ana kamera + 12MP F2.2 ultra geniş açı + 8MP 2x optik F2.4 telefoto kamera
    • Ön Kamera: 10MP F2.4
    • RAM: 8GB
    • Depolama: 128GB ve 256 GB
    • Batarya: 4,500mAh, 25W
    • İşletim Sistemi: Android 13/One UI 5.1
    • Diğer: 5G, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.3, IP68

    Samsung Galaxy S23 FE fiyatı

    Samsung Galaxy S23 FE, 5 Ekim'de 599 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Telefonun henüz Türkiye fiyatı belli değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    1820 kez okundu.
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