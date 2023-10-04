Merak sona erdi! Samsung Galaxy S23 FE tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

- Samsung Galaxy S23 FE: Yeni işlemci
- Samsung Galaxy S23 FE: Kamera
- Samsung Galaxy S23 FE özellikleri
- Samsung Galaxy S23 FE fiyatı
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Samsung Galaxy S23 FE: Yeni işlemci
Donanımın geri kalanında ise temel yapılandırmada 8 GB RAM’i görüyoruz. Samsung’un temel modelde 6 GB seçeneğini kaldırmış olması sevindirici. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri kullanıcılara sunuluyor.
Samsung Galaxy S23 FE: Kamera
Üzerinde durulması gereken bir diğer önemli şey ise kameralar. Artık FE ailesi 12 MP değil, 50 MP ana sensöre sahip. Ancak bu, S23 FE'nin S23 ve hatta S22 telefonlarla aynı seviyede olduğu anlamına gelmiyor çünkü hala daha düşük çözünürlüklü ultra geniş açı (10MP, 123°) ve telefoto kameralara (8MP, 3x) sahip. Ayrıca, özeçekim kamerası önceki FE modelinde bulunan 32 MP sensörden 10 MP çözünürlüğe düşüyor.
Ekran tarafında ise FHD+ çözünürlüğe ve 60-120Hz yenileme hızına sahip düz bir 6,4 inç Dynamic AMOLED 2X panel kullanılıyor. Telefon 158 x 76.5 x 8.2mm boyutlarında ve 209g ağırlığında. Bu da onu S21 FE'den (155.7 x 74.5 x 7.9mm) daha büyük ve 177g ile biraz daha ağır yapıyor. Selefinden daha büyük olmasına rağmen, bu yeni model 4.500mAh pil kapasitesini koruyor. Benzer şekilde kablolu hızlı şarj da 25W (30 dakikada %0-50) seviyesinde ve cihaz kablosuz şarjı da destekliyor.
Galaxy S23 FE, 4 işletim sistemi güncellemesi ve 5 yıllık güvenlik yamaları ile diğer üst düzey Samsung cihazlarını takip ediyor. Telefon kutusundan Android 13/One UI 5.1 ile çıkıyor. Dolayısıyla Galaxy S23 FE, Android 17 güncellemesini alacak ve 2028’e kadar güvenlik yamaları ile korunacak. Bunun dışında telefon, toza ve suya dayanıklılık için IP68 derecesine sahip
Samsung Galaxy S23 FE özellikleri
- Ekran: 6.4 inç FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 1 (4nm) veya Exynos 2200 (4nm)
- Arka Kamera: 50MP F1.8 ana kamera + 12MP F2.2 ultra geniş açı + 8MP 2x optik F2.4 telefoto kamera
- Ön Kamera: 10MP F2.4
- RAM: 8GB
- Depolama: 128GB ve 256 GB
- Batarya: 4,500mAh, 25W
- İşletim Sistemi: Android 13/One UI 5.1
- Diğer: 5G, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct Bluetooth 5.3, IP68
Samsung Galaxy S23 FE fiyatı
Samsung Galaxy S23 FE, 5 Ekim'de 599 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Telefonun henüz Türkiye fiyatı belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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