Pixel 10 Pro’nun tasarımı ve özellikleri sızdırıldı

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Google’ın yeni nesil akıllı telefonu Pixel 10 Pro, resmi tanıtımından haftalar önce ortaya çıktı. Çin merkezli bir forumda paylaşılan canlı görüntüler, cihazın tasarımında ve donanımında önemli değişimlere işaret ediyor. Pixel 10 serisinin 20 Ağustos’ta duyurulması, aynı gün ön siparişe açılması ve 28 Ağustos’ta sevkiyata başlaması bekleniyor.

Sızdırılan görüntüler, “Blazer” kod adlı bir tasarım doğrulama prototipine ait. Cihazın içinde Google’ın kendi geliştirdiği yeni Tensor G5 işlemcisi yer alıyor. Bu çip, sekiz çekirdekli özel bir mimariyle geliyor: iki adet Cortex-A520, beş adet Cortex-A725 ve bir adet yüksek performanslı Cortex-X4. Ayrıca Samsung Exynos tabanlı olduğu düşünülen g5400i model bir modem de sistemde yer alıyor. Prototipte 16 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor ve cihaz Android 16 işletim sistemiyle çalışıyor.

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Tasarım tarafında da dikkat çeken yenilikler var. Alt kısımda yer alan USB-C portunun iki simetrik hoparlör ızgarasıyla çevrelendiği görülüyor. SIM kart yuvası ise önceki modellerden farklı olarak sol üst kenara taşınmış. Arka kısımda ise kamera barı daha kalın bir yapıya bürünmüş; bu da sensör tarafında güncellemeler olabileceğine işaret ediyor. Ayrıca ekran camının kenarlara daha yakın uzanması, çerçevelerin inceldiğini veya genel tasarımın daha rafine hâle geldiğini düşündürüyor.

Pixel 10 ailesinin bu yıl sadece tek bir modelle sınırlı kalmayacağı belirtiliyor. Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL ve katlanabilir yapıya sahip Pixel 10 Pro Fold gibi farklı varyantların tanıtılması bekleniyor. Şimdiden bu kadar detayın sızmış olması, Google’ın nihai tasarımı lansman gününe kadar gizli tutmasını zorlaştırabilir.

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