Telegram, sonunda görüntülü arama desteğini başlattı

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400 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Telegram, masaüstü ve mobil uygulamalarında alfa sürümü görüntülü arama özelliğini başlattığını duyurdu. Şu anda Telegram beta sürümünde mevcut olan özellik, resmi olarak uygulamanın 7.0 sürümüyle gelecek.

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Telegram'da görüntülü aramalar şimdilik pek fazla özellik içermiyor ancak geliştiriciler, grup görüşmeleri desteği de dahil olmak üzere zaman içinde özellik setini genişletmeyi planlıyorlar. Kullanıcı, bire bir arama yapabilir, ön ve arka kameralar arasında geçiş yapabilir. Ayrıca görüntülü aramadaki resim içinde resim desteği, siz telefonda başka şeyler yaparken arayanların görünür kalmasını sağlar.

Uygulama, görüntülü arama sırasında her iki kullanıcı için ekranda dört emoji gösteriyor. Her ikisi kullanıcıda da aynı dört emojiye varsa, bu durum görüşmenin üçtan uca şifrelendiği anlamına geliyor.

Telegram ayrıca sık kullanılan emojiler için yeni bir animasyonlu seçenek ekledi. Yukarıda bulunan emojilerden birini seçip karşı tarafa yollarsanız çok daha büyük ve animasyonlu bir emoji göndermiş olacaksınız.

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https://telegram.org/blog/video-calls/tr?ln=a

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