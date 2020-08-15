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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Telegram, sonunda görüntülü arama desteğini başlattı

    WhatsApp'ın en yakın rakibi Telegram, tüm masaüstü ve mobil uygulamalarında görüntülü arama özelliğini başlattığını duyurdu. Ayrıca Telegram yedinci yılını kutluyor.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Telegram, sonunda görüntülü arama desteğini başlattı
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    400 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Telegram, masaüstü ve mobil uygulamalarında alfa sürümü görüntülü arama özelliğini başlattığını duyurdu. Şu anda Telegram beta sürümünde mevcut olan özellik, resmi olarak uygulamanın 7.0 sürümüyle gelecek.

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    Telegram'da görüntülü aramalar şimdilik pek fazla özellik içermiyor ancak geliştiriciler, grup görüşmeleri desteği de dahil olmak üzere zaman içinde özellik setini genişletmeyi planlıyorlar. Kullanıcı, bire bir arama yapabilir, ön ve arka kameralar arasında geçiş yapabilir. Ayrıca görüntülü aramadaki resim içinde resim desteği, siz telefonda başka şeyler yaparken arayanların görünür kalmasını sağlar.

    Uygulama, görüntülü arama sırasında her iki kullanıcı için ekranda dört emoji gösteriyor. Her ikisi kullanıcıda da aynı dört emojiye varsa, bu durum görüşmenin üçtan uca şifrelendiği anlamına geliyor.

    Telegram, sonunda görüntülü arama desteğini başlattı

    Telegram ayrıca sık kullanılan emojiler için yeni bir animasyonlu seçenek ekledi. Yukarıda bulunan emojilerden birini seçip karşı tarafa yollarsanız çok daha büyük ve animasyonlu bir emoji göndermiş olacaksınız.

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    https://telegram.org/blog/video-calls/tr?ln=a Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    QuexSeeL (Uğur UZUNER) 6 gün
    En büyük eksiği de böylece giderilmiş oldu. Aklıma şu eksik diye söyleyebileceğim bir şey gelmiyor.
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    maximus8282 (maximus ) 6 gün QuexSeeL
    Aynen eksik kalmadı. Bu saatten sonrası fantaziye giriyor. 😂



    Eklenebilecek şeyler,

    - Çoklu görüntülü görüşme,

    - Müzik çalara için liste oluşturabilme, ekolayzer,

    - PDF işaretleme,

    - Torrent desteği vb.



    Daha çok şey eklenebilir tabi ama sonuçta mesajlaşma uygulaması.
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