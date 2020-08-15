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    Instagram, silinmiş fotoğrafları ve mesajları bir yıldan fazla bir süre boyunca sunucularında sakladı

    Bir güvenlik araştırmacısı, Instagram'ın silinen fotoğrafları ve özel mesajları bir yıldan fazla bir süre sunucularında sakladığını tespit etti. Instagram durumu kabul etti.
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Instagram, silinmiş fotoğrafları ve mesajları bir yıldan fazla bir süre boyunca sunucularında sakladı
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    Bağımsız güvenlik araştırmacısı Saugat Pokharel, Instagram'ın, silinen fotoğrafların ve doğrudan mesajların kopyalarını, birisi hesabından kaldırdıktan sonra bile sunucularında tuttuğunu keşfetti.

    Instagram'ın sahibi Facebook, bulduğu hata için güvenlik araştırmacısına 6.000 dolar ödeme yaptı.

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    Instagram hatayı kabul etti

    Güvenlik araştırmacısı Instagram'dan bilgilerini indirdiğinde eskiden silmiş olduğu mesajları ve fotoğrafları da gördüğünü bildirdi. Instagram tarafından gönderilen verilerin bir yıldan daha eski olması kullanıcıların silmiş olmasına rağmen Instagram'ın verileri sunucularından silmediğini gösteriyor.

    Ayrıca Bkz. "Facebook, platin üye olarak Linux Vakfı'na dahil oldu"

    Instagram'dan bir sözcü TechCrunch'a yaptığı açıklamada: “Araştırmacı, Instagram'da Verileri İndir aracımızı kullandıklarında, birinin silinmiş Instagram resimlerinin ve mesajlarının bilgilerinin bir kopyasına dahil edildiği bir sorunu bildirdi. Sorunu çözdük ve herhangi bir kötüye kullanım kanıtı görmedik. Bu sorunu bize bildirdiği için araştırmacıya teşekkür ederiz." ifadelerinde bulundu.

    Bu, bir sosyal ağın kullanıcılarının silinen verilerini ilk kez saklaması değil. Yaklaşık bir yıl önce, başka bir güvenlik araştırmacısı, Twitter'ın veri indirme aracı aracılığıyla, kullanıcıların sildiği doğrudan mesajları yıllarca sunucularında sakladığını keşfetmişti.



    https://www.theverge.com/2020/8/14/21368602/instagram-kept-deleted-photos-messages-on-servers-year-bug-fixed Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Bandogge 6 gün en beğenilen
    Araştırmacı, Instagram'da Verileri İndir aracımızı kullandıklarında, birinin silinmiş Instagram resimlerinin ve mesajlarının bilgilerinin bir kopyasına dahil edildiği bir sorunu bildirdi. Sorunu çözdük ve herhangi bir kötüye kullanım kanıtı görmedik. Bu sorunu bize bildirdiği için araştırmacıya teşekkür ederiz.




    Bundan sonra dahil etmezler olur biter, bizde yok sanariz , ellerindeki verileri gerçekten sileceklerine inanıyor musunuz ?
    Araştırmacı, Instagram'da Verileri İndir aracımızı kullandıklarında, birinin silinmiş Instagram resimlerinin ve mesajlarının bilgilerinin bir kopyasına
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    monacomen 6 gün
    Birileri Tiktok'ta güvenlik açığı var kişisel bilgileri çalıyor diye kapatılsın mı diyordu? Konu Tiktok olsaydı şu an en az 100 entry girilmiş ve Çin yerden yere vuruluyor ve ABD'ye Çin'e atom bombası için mantıklı ergümanlar sunuluyor olurdu. Sahiden bazı yazarların özel hayatın güvenliği hak ve adalet için yazdığını mı düşünüyorsunuz. Düşünürler ama ne kadar para verirseniz o kadar düşünür o kadar yazarlar. Çünkü hiç birinin kişisel olarak bağımsız bir fikri yoktur, kiralık insan robotlar hepsi.
    Birileri Tiktok'ta güvenlik açığı var kişisel bilgileri çalıyor diye kapatılsın mı diyordu? Konu Tiktok olsaydı şu an en az 100 entry girilmiş ve Çin yerden yer...
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    ezimuse (Muhammet ) 4 gün
    verileri indirmeye gerek yok ki. Geçenlerde çok eski bir arkadaşımı takip edip mesaj atmıştım ve attığım mesajla birlikte 4 yıl önceki yazışmalarım karşımdaydı.
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    classf2re (Emre Mendelyev) 6 gün
    Şimdi silmiş yani
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    Paetzold (R S) 6 gün
    Ama tiktok..
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    joven 6 gün
    Millet özelini bu sosyal medya denen illetlerde paylaşıyor ondan sonra rahatsızlık baş gösteriyor özeline düşkün olan zaten bu saçmalıkları kullanmaz kullanırsada başına gelenleri kabullenecek
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    Issızbiradam (melih ) 6 gün
    Daha durun bu Instagram daha hangi verileri sakliyordur ve satiyordur kim bilir!
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    heyysanadiyom (heyysanadiyom alengirli) 6 gün
    Ameriga bizi izliyi , lanet okumak hayır işi değildir ama bi biz yapamadık şöyle dünyaya hakim olacak şeyler ......
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    danlabilic (Danla Bilic) 6 gün
    hala inatla facebook'un sahip olduğu bir şeye güvenmek daha büyük bi sorun bence:d
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    WB 6 gün
    Kiytirik web sitenizi barindirmak icin hatri sayilir paralar isteyen hosting firmalarina karsi belki de terabaytlar dolusu ozel bilginizi bedavaya sonsuza kadar tasiyan sosyal medya siteleri..



    Tehlikenin farkinda misin?
    1 Yanıt Yanıtla
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    mokoko_TR 6 gün WB
    farkındayızda kardeş ne yapalım ? dükkanı kapatım gidelim mi sosyal medya kapansın iç savaş cıkar herkes angaje olmuş virüs gibi
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    monacomen 6 gün
    Birileri Tiktok'ta güvenlik açığı var kişisel bilgileri çalıyor diye kapatılsın mı diyordu? Konu Tiktok olsaydı şu an en az 100 entry girilmiş ve Çin yerden yere vuruluyor ve ABD'ye Çin'e atom bombası için mantıklı ergümanlar sunuluyor olurdu. Sahiden bazı yazarların özel hayatın güvenliği hak ve adalet için yazdığını mı düşünüyorsunuz. Düşünürler ama ne kadar para verirseniz o kadar düşünür o kadar yazarlar. Çünkü hiç birinin kişisel olarak bağımsız bir fikri yoktur, kiralık insan robotlar hepsi.
    Yanıtla +4
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    Bandogge 6 gün en beğenilen
    Araştırmacı, Instagram'da Verileri İndir aracımızı kullandıklarında, birinin silinmiş Instagram resimlerinin ve mesajlarının bilgilerinin bir kopyasına dahil edildiği bir sorunu bildirdi. Sorunu çözdük ve herhangi bir kötüye kullanım kanıtı görmedik. Bu sorunu bize bildirdiği için araştırmacıya teşekkür ederiz.




    Bundan sonra dahil etmezler olur biter, bizde yok sanariz , ellerindeki verileri gerçekten sileceklerine inanıyor musunuz ?
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