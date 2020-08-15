Instagram, silinmiş fotoğrafları ve mesajları bir yıldan fazla bir süre boyunca sunucularında sakladı

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Bağımsız güvenlik araştırmacısı Saugat Pokharel, Instagram'ın, silinen fotoğrafların ve doğrudan mesajların kopyalarını, birisi hesabından kaldırdıktan sonra bile sunucularında tuttuğunu keşfetti.

Instagram'ın sahibi Facebook, bulduğu hata için güvenlik araştırmacısına 6.000 dolar ödeme yaptı.

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Güvenlik araştırmacısı Instagram'dan bilgilerini indirdiğinde eskiden silmiş olduğu mesajları ve fotoğrafları da gördüğünü bildirdi. Instagram tarafından gönderilen verilerin bir yıldan daha eski olması kullanıcıların silmiş olmasına rağmen Instagram'ın verileri sunucularından silmediğini gösteriyor.

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Instagram'dan bir sözcü TechCrunch'a yaptığı açıklamada: “Araştırmacı, Instagram'da Verileri İndir aracımızı kullandıklarında, birinin silinmiş Instagram resimlerinin ve mesajlarının bilgilerinin bir kopyasına dahil edildiği bir sorunu bildirdi. Sorunu çözdük ve herhangi bir kötüye kullanım kanıtı görmedik. Bu sorunu bize bildirdiği için araştırmacıya teşekkür ederiz." ifadelerinde bulundu.

Bu, bir sosyal ağın kullanıcılarının silinen verilerini ilk kez saklaması değil. Yaklaşık bir yıl önce, başka bir güvenlik araştırmacısı, Twitter'ın veri indirme aracı aracılığıyla, kullanıcıların sildiği doğrudan mesajları yıllarca sunucularında sakladığını keşfetmişti.

https://www.theverge.com/2020/8/14/21368602/instagram-kept-deleted-photos-messages-on-servers-year-bug-fixed

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