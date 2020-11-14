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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tembel mesane tedavisinde kullanılabilecek implant geliştirildi

    Penn State University araştırmacıları tarafından geliştirilen ve yılan gibi kıvrımlara sahip polimer implant bir dizi sensör barındırmakla birlikte mesane etrafına uygun bir şekilde yapışabiliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Tembel mesane tedavisinde kullanılabilecek implant geliştirildi
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    Az aktif mesane ( tembel mesane ) olarak adlandırılan ‘’underactive bladder syndrome’’ adı verilen durumda çeşitli patolojiler sebebiyle mesane etrafındaki kaslarda fonksiyon kayıpları meydana gelebiliyor ve bu durum sonucunda mesane fonksiyonları tam olarak meydana gelemiyor. Bahsi geçen durumu iyileştirmek amacıyla bir grup araştırmacı mesane kontraksiyonunu ( kasılma ) sağlayabilecek bir tür implant geliştirdi.

    Penn State University araştırmacıları tarafından geliştirilen ve yılan gibi kıvrımlara sahip polimer implant, içerisinde bir dizi sensör barındırmakla birlikte yapısı gereği mesanenin etrafına uygun bir şekilde yapışabiliyor. İmplantta yer alan sensörler mesanenin boşalması gerektiğini algılıyor ve gönderdikleri sinyaller sayesinde bahsi geçen implant kasılabiliyor ve gevşeyebiliyor.

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    Tembel mesane tedavisinde kullanılabilecek implant geliştirildi

    Geliştirilen implant biyouyumlu malzemeden üretildiği için herhangi bir sütüra ( cerrahi dikiş ) veya yapıştırıcıya ihtiyaç duyulmadan mesane etrafına implante edilebiliyor ve yeni implantın uzun zaman boyunca fonksiyon görebileceği düşünülüyor. Ayrıca implantta bulunan LED ışıkların ‘’optogenetik’’ adı verilen yöntemle çeşitli hücre gruplarının davranışlarının eğitilmesinde kullanılabileceği belirtiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Kartilaj dokusunun rejenerasyonunu sağlayan implant geliştirildi"

    Yeni implant yapılan fare deneylerinde olumlu sonuç vermekle birlikte yeni araştırma Science Advances adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://news.psu.edu/story/638403/2020/11/11/research/smart-wrap-implant-may-help-people-better-control-their-bladders https://advances.sciencemag.org/content/6/46/eabc9675 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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