Tembel mesane tedavisinde kullanılabilecek implant geliştirildi

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Az aktif mesane ( tembel mesane ) olarak adlandırılan ‘’underactive bladder syndrome’’ adı verilen durumda çeşitli patolojiler sebebiyle mesane etrafındaki kaslarda fonksiyon kayıpları meydana gelebiliyor ve bu durum sonucunda mesane fonksiyonları tam olarak meydana gelemiyor. Bahsi geçen durumu iyileştirmek amacıyla bir grup araştırmacı mesane kontraksiyonunu ( kasılma ) sağlayabilecek bir tür implant geliştirdi.

Penn State University araştırmacıları tarafından geliştirilen ve yılan gibi kıvrımlara sahip polimer implant, içerisinde bir dizi sensör barındırmakla birlikte yapısı gereği mesanenin etrafına uygun bir şekilde yapışabiliyor. İmplantta yer alan sensörler mesanenin boşalması gerektiğini algılıyor ve gönderdikleri sinyaller sayesinde bahsi geçen implant kasılabiliyor ve gevşeyebiliyor.

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Geliştirilen implant biyouyumlu malzemeden üretildiği için herhangi bir sütüra ( cerrahi dikiş ) veya yapıştırıcıya ihtiyaç duyulmadan mesane etrafına implante edilebiliyor ve yeni implantın uzun zaman boyunca fonksiyon görebileceği düşünülüyor. Ayrıca implantta bulunan LED ışıkların ‘’optogenetik’’ adı verilen yöntemle çeşitli hücre gruplarının davranışlarının eğitilmesinde kullanılabileceği belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Kartilaj dokusunun rejenerasyonunu sağlayan implant geliştirildi"

Yeni implant yapılan fare deneylerinde olumlu sonuç vermekle birlikte yeni araştırma Science Advances adlı dergide yayımlandı.

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