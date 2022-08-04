TEMSA, Fuso Canter'in yenilenen modellerini tanıttı

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TEMSA distribütörlüğünde Türkiye pazarında önemli başarılara imza atan Fuso Canter, yenilenen yüzüyle yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Salgın dönemini de kapsayan 2019 ve 2020 yıllarında yaklaşık yüzde 40’lık bir daralma yaşayan ancak normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden yükselişe geçen hafif kamyon pazarının önde gelen oyuncularından biri olan Fuso Canter'in kamyon ve kamyonet segmentlerinde toplam 8 farklı modeli bulunuyor.

Fuso Canter, tüm kullanıcılar tarafından takdir edilen sağlam yapısı ve düşük araç ağırlığı sayesinde fark oluşturan yüksek taşıma kapasitesi ve ulaşılan yakıt tasarrufu ile araç sahiplerine önemli bir maliyet avantajı sağlıyor.

Teknolojik izler taşıyan yeni yüzü ile Fuso Canter, LED teknolojisi kullanılan gündüz farları ve sis farları ile dikkati çekerken, kısa hava emiş menfezi ve yeni sinyal tasarımı ile estetik ve akıcı görünüyor.

Körüklü sürücü koltuğu ile konfor arayan müşterilerin bir numaralı tercihi Fuso Canter, opsiyonel olarak sunulan dokunmatik ekran, geri görüş kamerası ve Apple Carplay donanımları ile kabin içerisine binek araç teknolojilerini taşıyor. Konsolda yer alan vites kolu ile kabin içinde ferahlık ve geçiş kolaylığı sağlayan Fuso Canter, bu ergonomik tasarım sayesinde uzun kullanımlarda bile sürücüyü yormuyor.

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Yeni Canter ayrıca, sağlam ve dayanıklı yapısının yanı sıra Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi (ABS), Gelişmiş Acil Fren Sistemi (AEBS), RISE Gövde Sistemi, Elektronik Fren Gücü Dağıtma Sistemi (EBD), Elektronik Denge Kontrolü (ESP) ve Şerit Takip Uyarı Sistemi (LDWS) ile daha güvenli.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen TEMSA Üst Yöneticisi (CEO) Tolga Kaan Doğancıoğlu, son yıllarda imza attıkları önemli büyüme hamlesini şimdi de Fuso Canter ile pekiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Fuso Canter’in, kamu, inşaat, lojistik, gıda gibi Türkiye ekonomisinin bel kemiği olan farklı sektörlerde hizmet verdiğini dile getiren Doğancıoğlu, pazarla ilgili de şu bilgileri verdi:

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"Geçtiğimiz yıl toplam 3 bin 765 adet olarak gerçekleşen 3,5 ton-10 ton hafif kamyon pazarının yıl sonu itibarıyla 4 bin 400 adet civarında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu da pazarın yüzde 20’ye yaklaşan bir büyüme performansı sergileyeceği anlamına geliyor. FUSO Canter olarak baktığımızda ise 2020 yılında yüzde 9,6 olan pazar payımız bugün itibarıyla yüzde 16’nın üzerine çıkmış durumda. Diğer bir deyişle, pazar payımızı son 2 yılda yüzde 66 artırdık. Ama bunu yeterli görmüyoruz. Yenilenen modellerimizle ilk etapta hedefimiz pazar payımızı yüzde 20-25 bandına yükseltmek ve ardından da 2018 yılındaki yüzde 30’lara dayanan paya yeniden ulaşmak."

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"Artık önemli olan sahip olma maliyeti"

TEMSA Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Koralp ise araçlarla ilgili detaylar paylaştı:

"3,5 tondan 8,5 tona kadar uzanan yelpazede 8 farklı modeli bulunan Fuso Canter, özellikle yüksek taşıma kapasitesi ve düşük araç ağırlığı ile rakiplerine göre araç sahiplerine ciddi bir maliyet avantajı sağlıyor. Günümüzün ekonomik konjonktüründe, sahip olma maliyeti ilk yatırım maliyetinden çok daha önemli bir konuma gelmiş durumda. Biz de Fuso Canter araçlarımızda bu maliyet unsuruna çok önem veriyoruz.

Taşıma kapasitesi üzerinde durmamızın temel sebeplerinden biri şu; yüzde 5’lik bir taşıma kapasitesi farkı, ortalama 20 seferde, fazladan bir araç anlamına geliyor. Bu, hem zaman hem de maliyet tarafında araç sahipleri için çok önemli bir tasarruf imkanı yaratıyor. Bunların yanında, araçların optimum dönüş yarıçapının getirdiği yüksek manevra kabiliyeti ve sürücü kabini ergonomisi de özellikle araç kullanıcıları için çok önemli birer avantaj. Tüm bu özellikleriyle Fuso Canter araçlarımızın pazara çok yeni bir hava getireceğine inanıyoruz."

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